Le contexte

La navigation en mode incognito ne vous protège pas autant que vous le pensez

L'affaire juridique contre Google en recours collectif

Une défaite pour Google ?

Conclusion

Le mode incognito de Google Chrome est souvent perçu comme une solution pour naviguer sur Internet sans laisser de traces. Cependant, une action collective en justice a révélé que Google aurait collecté des données personnelles des utilisateurs même lorsqu’ils utilisaient ce mode. Cette collecte de données aurait eu lieu entre 2016 et 2023, période durant laquelle des millions d’utilisateurs ont été potentiellement affectés.Lorsque vous activez le mode privé de votre navigateur, considérez-le comme un nouveau départ. Tous les avantages de la personnalisation du navigateur ne seront pas présents : Pas de suggestions basées sur votre historique, la saisie semi-automatique sera largement indisponible et vous devrez vous connecter à vos comptes.Selon la Fondation Mozilla, dès que vous fermez votre fenêtre incognito, votre navigateur internet efface l'historique de navigation et tous les cookies qui ont été créés au cours de cette session, ce qui signifie que - localement sur votre appareil - votre navigateur ne se souviendra pas de l'endroit où vous avez été ni ne stockera les informations que vous avez saisies dans les formulaires.Ce type d'expérience a son utilité. Par exemple, vous pouvez vous assurer que les recherches portant sur des sujets plus sensibles, comme les soins de santé, n'apparaissent pas dans votre historique de navigation (ce qui pourrait inciter les publicités connexes à commencer à s'afficher). Ou encore, vous souhaitez peut-être bénéficier d'une protection accrue lorsque vous naviguez - ou vous connectez à des comptes - sur des ordinateurs publics, par exemple à la bibliothèque ou dans le centre d'affaires d'un hôtel.N'oubliez pas que l'objectif d'un mode de navigation privée n'est pas de masquer le fait que vous avez visité un site web, mais de masquer le fait que vous avez visité ce site à partir de votre appareil.Les modes Incognito n'empêchent généralement pas les sites web que vous visitez de voir votre emplacement, via votre adresse IP, ni votre fournisseur d'accès à internet d'enregistrer vos activités. Tant que votre adresse IP est visible, la Fondation Mozilla affirme que votre identité et votre activité restent totalement exposées aux moteurs de recherche et aux tiers - pensez aux annonceurs - quel que soit le mode dans lequel vous naviguez.Pour illustrer ce point, Google a récemment accepté de purger des milliards d'enregistrements contenant des informations personnelles collectées auprès de personnes utilisant le mode incognito pour naviguer sur l'internet, dans le cadre d'un règlement d'un procès accusant le géant de la recherche de surveillance illégale. Le géant de la recherche devra également publier des informations plus détaillées sur la protection de la vie privée dans ses conditions d'utilisation afin d'informer le public de ses efforts en matière de collecte de données.Google devra également mettre en place le mode Incognito afin que les utilisateurs puissent bloquer automatiquement les « cookies » qui permettent à des tiers de les suivre à la trace au cours des cinq prochaines années.En outre, les fichiers que vous téléchargez ou les signets que vous créez pendant une session privée ne sont pas effacés à la fin de la session, ce qui signifie que vous restez exposé aux virus informatiques, aux logiciels malveillants et aux enregistreurs de frappe.Des avocats ont lancé un appel aux utilisateurs pour qu'ils se joignent à leur recours collectif contre Google pour toute violation du droit à la vie privée par le « mode incognito » de son navigateur Chrome. L'avocat d'un plaignant, Don Bivens, de l'Arizona, a annoncé que tous les utilisateurs de Chrome qui sont passés « incognito » entre 2016 et 2023 « pourraient avoir droit à une compensation pouvant aller jusqu'à 5 000 dollars sur la base des dommages-intérêts légaux californiens disponibles en cas de violation de la vie privée ».Au cœur de l'action civile se trouve l'affirmation selon laquelle Google a collecté les informations personnelles des utilisateurs incognito sans leur permission, même après que ces utilisateurs aient choisi de ne pas synchroniser leur navigateur avec leurs comptes Google, comme Gmail.Bien que l'affaire ait été portée devant les tribunaux en vertu de la loi californienne sur l'atteinte à la vie privée (Invasion of Privacy Act) - les « conditions de service » de Google précisant que la loi californienne régit les activités de l'entreprise - tous les utilisateurs de Google Chrome à travers l'Amérique peuvent être concernés.Sur son site, il a donné des indications sur les choses à savoir pour vous joindre à l'action collective et comment vous et tous les autres utilisateurs du mode « incognito » que vous connaissez pouvez déterminer si vous remplissez ou non les conditions requises.La relance du recours collectif fait suite à la décision d'une cour d'appel américaine rendue la semaine dernière, le mardi 20 août, selon laquelle les utilisateurs de Chrome qui affirment que Google a recueilli leurs informations personnelles sans leur autorisation peuvent intenter une action en dommages et intérêts.L'action, qui visait initialement à obtenir au moins 5 milliards de dollars, est en pause depuis la fin décembre 2023, à la suite d'un règlement préliminaire. L'avocat Don Bivens, basé à Scottsdale (Arizona), qui a lancé l'appel à de nouveaux plaignants la semaine dernière, s'ajoute à une série d'entreprises qui poursuivent Google pour des problèmes liés à sa fonction de navigation censée « protéger la vie privée », le mode incognito.En avril dernier, le cabinet d'avocats à l'origine de la plainte déposée en 2020, Boies Schiller Flexner, Susman Godfrey et Morgan & Morgan, a réclamé 217 millions de dollars de frais de justice uniquement pour le travail qu'il a effectué en vue de l'élaboration de l'accord susmentionné avec Google.Selon Bloomberg Law, ces avocats ont affirmé avoir travaillé 78 880 heures cumulées sur l'affaire.Un mois plus tard, le 24 mai 2024, Bivens, en Arizona, a déposé son propre recours collectif au nom de Katherine Wilson, une résidente californienne. Selon la page d'inscription hébergée par le cabinet Bevins, l'adhésion est gratuite.Dans un dossier à honoraires conditionnels, les avocats ne sont payés que si votre demande est acceptée, sans frais initiaux ni frais de dossier. Le formulaire sur le site de Bivens ne prend que deux minutes à remplir, selon l'avocat.La semaine dernière, la 9cour d'appel du circuit américain de San Francisco a décidé que le juge de première instance qui avait précédemment rejeté la proposition de recours collectif aurait dû évaluer si des utilisateurs raisonnables de Chrome avaient réellement consenti à laisser Google collecter leurs données lorsqu'ils naviguaient en ligne.La nouvelle décision de la Cour d'appel du 9e circuit (3-0) a été rendue en dépit de l'accord conclu l'année dernière par Google pour détruire des milliards d'enregistrements afin de régler le litige initial.Le juge de première instance avait conclu que la politique générale de confidentialité de Google autorisant la collecte de données était applicable, car la société basée à Mountain View, en Californie, avait recueilli les informations des plaignants indépendamment des navigateurs qu'ils utilisaient.Dans sa décision de mardi, le juge Milan Smith a estimé que ce point de vue était déplacé :« Dans le cas présent, Google a divulgué des informations générales sur la protection de la vie privée, mais a fait la promotion de Chrome en suggérant que certaines informations ne seraient pas envoyées à Google à moins que l'utilisateur n'active la fonction de synchronisation », a écrit Smith. Un utilisateur raisonnable ne comprendrait pas nécessairement qu'il consent à la collecte de données en question.Le règlement de Google concernant Incognito permet aux utilisateurs de poursuivre l'entreprise à titre individuel pour obtenir des dommages-intérêts. Des dizaines de milliers d'utilisateurs de la seule Californie l'ont fait depuis lors devant les tribunaux de cet État.Matthew Wessler, un autre avocat des plaignants, a déclaré qu'il était satisfait de la décision et qu'il attendait avec impatience le procès.Cette affaire met en lumière les limites des modes de navigation privée et la nécessité pour les utilisateurs de rester vigilants quant à la protection de leurs données personnelles. Si vous avez utilisé le mode incognito de Google Chrome, il est peut-être temps de vérifier si vous pouvez bénéficier de cette compensation.Sources : Don Bivens Avez-vous déjà utilisé le mode incognito de Google Chrome ? 