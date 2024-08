This guy @Alexandre is an outright criminal of the worst kind, masquerading as a judge https://t.co/l5zZ7gplSI — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

Le conflit entre la plateforme de médias sociaux X, qui appartient à Elon Musk, et le gouvernement brésilien vient de prendre un nouveau tournant. Depuis ce mois d'août 2024, les évènements et les réactions s'enchainent : de Musk qui ferme les bureaux au Brésil de la plateforme, au juge brésilien Alexandre de Moraes qui menace de suspendre les activités de X . De nouveaux rapports montrent que les actifs financiers locaux de Starlink, qui appartient également à Musk, auraient été bloqués dans le cadre de cette querelle.Le juge Alexandre de Moraes et Musk sont en conflit depuis avril, lorsque Moraes a annoncé qu'il enquêtait sur le milliardaire pour obstruction à la justice après que Musk ait déclaré qu'il défierait une décision de justice bloquant certains comptes sur X. La société a également affirmé que Moraes avait menacé d'arrêter l'un de ses représentants légaux au Brésil si elle ne se conformait pas à cette décision.Musk a annoncé au début du mois que X mettrait fin à ses activités au Brésil en raison des "" du juge. Cependant, le service est toujours disponible pour les utilisateurs dans le pays. En réponse à cela, la justice a délivré une assignation à Musk, l'avertissant qu'il avait 24 heures pour nommer un représentant légal pour l'entreprise de médias sociaux. En vertu de la législation brésilienne, les entreprises de médias sociaux sont tenues d'avoir un représentant basé dans le pays.Mais avant cette ordonnance, M. Moraes a ordonné que les actifs d'un "" sous le contrôle de M. Musk soient gelés pour garantir le paiement des amendes imposées par les tribunaux brésiliens. Les médias locaux ont rapporté que l'ordonnance s'appliquait spécifiquement à Starlink, une filiale de SpaceX, la société aérospatiale de Musk, qui vend des services d'internet par satellite au Brésil. Les dirigeants auraient déjà été notifiés et convoqués pour répondre aux amendes imposées à X.", a écrit M. Musk dans un message sur X après que les médias locaux ont rapporté l'ordonnance, en mentionnant le compte de M. Moraes sur la plateforme.Plus tôt dans la journée de cette ordonnace, M. Musk a accusé, sans preuve, les médias brésiliens d'être "" par M. Moraes, qu'il a qualifié de "". Il a également affirmé que le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva était son "".Que pensez-vous des déclarations de Musk ?Quel est votre avis sur l'évolution de ce conflit ?