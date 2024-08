Un tribunal ordonne à X (ex-Twitter) de révéler ses investisseurs, la liste des investisseurs qui ont permis à Elon Musk de prendre le contrôle de X comprend un fonds associé aux oligarques de Poutine

Récemment, un juge a ordonné à Elon Musk de révéler la liste des actionnaires de X Holdings Corp . Cette liste comprend Sean 'Diddy' Combs, le prince saoudien Alwaleed et la société de capital-risque Andreessen Horowitz. Cette révélation fait suite à une requête de journalistes prônant la transparence dans le discours public.La Cour fédérale de Californie a ordonné à X de divulguer la liste des investisseurs. Cette liste comprend plus d'une centaine d'entrées, dont des personnes issues du monde de la finance, du show-business et un membre de la famille royale d'Arabie Saoudite. Cependant, un fonds en particulier a attiré l'attention : il implique les fils d'oligarques russes étroitement associés à Vladimir Poutine.Il s'agit plus précisément du 8VC Opportunities Fund II. Sur le site web du fonds, Denis Aven et Jack Moszkowicz figurent dans la section du personnel. Ils sont les fils des oligarques Petr Aven et Vadim Moszkowicz. Petr Aven, milliardaire russe et fondateur du groupe Alfa, est décrit comme « l'un des principaux portefeuilles de Poutine ». Il fait l'objet de sanctions imposées à la Russie en raison de la guerre en Ukraine.Vadim Moszkowicz a fait fortune dans l'industrie agricole et fait partie du cercle rapproché de Poutine, ce qui explique qu'il ait également fait l'objet de sanctions occidentales.Interrogée par le magazine Fortune, la société X n'a pas commenté ces informations. Cependant, Joe Lonsdale, le fondateur de 8VC, a fait un commentaire, considérant qu'il s'agissait d'une réponse à une attaque des médias de gauche pour avoir « soutenu Trump ». M. Lonsdale faisait référence à un article publié par le magazine Forbes décrivant les liens de son fonds avec les fils d'oligarques russes.Dans un message publié sur X, M. Lonsdale a qualifié Jack Moszkowicz de « star » de l'entreprise. Il a également qualifié Vadim Moszkowicz de « leader agricole prospère en Russie » et de « superstar ». « Je le connais et je lui fais confiance », a-t-il ajouté.M. Lonsdale aurait embauché Denis Aven sur la recommandation de M. Moszkowicz, car ils se connaissent depuis l'enfance.Dans sa publication, « Forbes » note qu'« il n'y a aucune preuve de l'implication des pères dans le fonds », mais mentionne également que « ces rapports interviennent à un moment où le gouvernement américain accorde plus d'attention aux connexions étrangères dans l'industrie technologique ».« Il n'y a rien d'illégal à embaucher le fils d'une personne sanctionnée. Mais si vous embauchez les enfants de personnes dont on peut raisonnablement soupçonner qu'elles soutiennent le régime russe - même si elles ont pu avoir des doutes privés à un moment donné - vous feriez mieux de faire preuve de diligence raisonnable », a déclaré Daniel Fried, ancien coordinateur de la politique des sanctions au département d'État, au magazine.Parmi ceux qui ont réagi à ces informations, Guy Verhofstadt a déclaré sans ambages que « les amis de Poutine ont aidé Musk à acheter Twitter ». Il a ajouté : « Cela explique beaucoup de choses : la position de Musk sur la Crimée, le refus à un moment donné de permettre à l'Ukraine d'utiliser Starlink, le soutien à Trump. Il est temps que les États-Unis se réveillent ! »ForbesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de M. Verhofstadt ? Trouvez-vous qu'elles sont crédibles ou pertinentes ?