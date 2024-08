Envoyé par der§en Envoyé par Quid de ceux de l’armée Française ?

Après le renouvellement du contrat open bar de l'Armée avec MS, des étudiants en cybersécurité avaient comme exercice de casser la défense des postes Windows identiques à ceux de l'armée. De mémoire, il ne leur a fallu que quelques minutes pour pénétrer le réseau et prendre le contrôle total.Alors que j'étais chez Thales, nous avons eu l'occasion d'auditer le réseau de la Défense et nous avons nettoyé 12 malwares laissant dubitatifs les admins. Donc le ministère des armées est certainement, avec Bercy, une cible prioritaire de différents états. Et donc, dès lors qu'on est dans le collimateur d'un état, il ne reste que max 24h avant d'être powned.Alors Telegram est passée depuis belle lurette, j'en suis certain et les occidentaux n'attendent certainement pas qu'on leur file les clés pour écouter les russes ou autres.