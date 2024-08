Des législateurs américains demandent la suspension des nouvelles restrictions visant la Chine

Nous vous demandons de suspendre toute restriction unilatérale supplémentaire des exportations tant que vous n'aurez pas justifié de manière adéquate que de telles restrictions ne nuiront pas à la compétitivité des États-Unis dans le domaine des semiconducteurs avancés et des équipements de fabrication de semiconducteurs.



Les entreprises technologiques américaines sont impactées par les restrictions de Washington

Nous sommes préoccupés par le fait que les restrictions ont été prises unilatéralement, et non en partenariat avec nos alliés qui fabriquent également des puces avancées et des équipements et outils associés qu'ils vendent à la Chine. Nos restrictions ne sont toujours pas alignées sur ceux de nos alliés, en particulier le Japon, la Corée du Sud et les Pays-Bas. Le résultat malheureux est que les entreprises américaines d'outillage et d'équipement perdent rapidement leur part du marché mondial et leur leadership en matière d'innovation.



Une étude réalisée en avril 2022 par la Federal Reserve Bank of New York a révélé que les restrictions sur les exportations imposent des dommages collatéraux significatifs aux entreprises américaines concernées. Elle indique qu'à la suite des restrictions américaines sur les exportations, la Chine a stimulé l'innovation et l'autonomie nationales et a augmenté ses achats auprès d'entreprises non américaines qui produisent des technologies similaires à celles des entreprises américaines soumises aux restrictions sur les exportations.



Enfin, l'étude n'a trouvé aucune indication que les entreprises américaines aient établi de nouvelles relations commerciales avec des entreprises situées dans des pays alliés. Comme leurs revenus diminuent, ces entreprises américaines ont moins à investir dans la recherche et le développement (R&D), ce qui érode leur avantage en matière d'innovation et met en péril de nouvelles parts de marché. Certaines entreprises risquent même d'entrer dans une spirale de la mort.



Les États-Unis ont pris ces dernières années une série de mesures strictes pour restreindre les exportations de technologies de pointe vers la Chine. Ces restrictions visent notamment à entraver l'industrie chinoise des puces, en empêchant la Chine d'avoir accès aux puces de dernière génération et aux équipements de fabrication de puces. Washington a expliqué que ces restrictions ont pour but d'empêcher Pékin d'utiliser les technologies américaines de pointe pour renforcer son armée. En revanche, Pékin dénonce des restrictions unilatérales visant à nuire à ses entreprises et promet de prendre des mesures de représailles.Les Pays-Bas et le Japon, où se trouvent respectivement les producteurs d'équipements de fabrication de puces ASML et Tokyo Electron, ont également restreint les exportations d'équipements vers la Chine, mais n'ont pas réussi à égaler certaines des mesures les plus sévères prises par les États-Unis. En outre, de récents rapports suggèrent que le ministère américain du Commerce veut renforcer ses restrictions, à travers des règles qui étendraient les pouvoirs des États-Unis pour stopper les exportations d'équipements de fabrication de semiconducteurs de certains pays étrangers vers les fabricants chinois de puces.Mais ce projet de règles inquiète le sénateur Alex Padilla (D-Calif.) et la représentante Zoe Lofgren (D-Calif.). Les deux élus démocrates craignent les représailles de la Chine et les conséquences fâcheuses des restrictions sur l'industrie technologique américaine. Dans une lettre à Alan Estevez, qui supervise les contrôles des exportations au sein du département du Commerce, ils affirment que ce projet risque d'impacter négativement les entreprises technologiques américaines.Les démocrates ont fait valoir qu'une nouvelle série de restrictions pourrait entraîner des entreprises américaines de longue date dans une spirale de la mort parce que les alliés des États-Unis n'ont pas imposé à leurs propres entreprises des restrictions aussi agressives sur les exportations vers la Chine. Ils demandent au ministère de suspendre les nouvelles restrictions envisagées tant qu'il n'a pas justifié qu'elles ne comportent pas des risques pour les entreprises américaines.Alors que beaucoup pensaient que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis prendrait fin avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, sa politique vis-à-vis de l'Empire du Milieu est un prolongement de celle de son prédécesseur Donald Trump. L'administration Biden a ordonné aux fournisseurs américains de machines de fabrication de puces KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials de cesser les livraisons d'équipements aux usines entièrement chinoises produisant des puces logiques avancées. Ces restrictions ont entraîné des bouleversements majeurs dans l'industrie chinoise des semiconducteurs.Padilla et Lofgren affirment qu'ils ne souhaitent pas l'annulation des restrictions imposées à la Chine, mais qu'ils s'opposent à l'imposition de règles dont les avantages pour la sécurité nationale sont discutables lorsque les alliés ne suivent pas. « Nous voulons être tout à fait clairs. Ni nous ni les entreprises américaines avec lesquelles nous nous sommes entretenus ne demandons à réintégrer le marché chinois », ont déclaré les deux démocrates californiens dans leur lettre.« Toutefois, nous sommes profondément préoccupés par le préjudice causé aux entreprises américaines et au leadership américain en matière d'innovation dans le domaine des semiconducteurs par des contrôles unilatéraux à l'exportation dont les avantages pour la sécurité nationale sont discutables », ont-ils ajouté.Selon les analystes, la lettre est un signe de l'opposition croissante à la politique de Joe Biden en matière de semiconducteurs parmi les démocrates de Californie, où se trouvent les principaux fabricants américains d'équipements de production de puces : Lam Research Corp, Applied Materials et KLA Corp.Les sanctions américaines ont également eu un effet positif inattendu sur le secteur chinois des puces. Privée de technologies américaines de pointe, l'industrie chinoise des puces a fléchi sur une période relativement courte, mais de plus en plus de rapports indiquent qu'elle remonte progressivement la pente. Ce qui pourrait justifier le projet des États-Unis d'imposer de nouvelles restrictions sur les exportations vers la Chine et de convaincre leurs alliés d'appliquer également ces restrictions. Plusieurs sources indiquent que les États-Unis explorent de nouvelles mesures pour corriger les failles des précédentes restrictions.Les processeurs chinois de la marque Loongson, tels que le 3B6600 et le 3B7000, sont une avancée significative sur le marché des processeurs en Chine, rivalisant désormais avec les offres d'AMD et d'Intel. Ces processeurs mettent l'accent sur les performances monocœurs, bien qu'ils accusent un retard dans les performances multicœurs par rapport à la concurrence. Toutefois, Loongson revendique une amélioration significative par rapport à ses précédents modèles.La dynamique de l'industrie chinoise des puces semble inquiéter Washington. En mai, les États-Unis ont annoncé leur intention d'augmenter de 100 % les droits de douane sur les puces chinois en 2025, pour protéger les 53 milliards de dollars de subventions de la loi CHIPS and Science Act. Mais dans leur lettre, Padilla et Lofgren affirment que l'imposition de nouvelles restrictions aura un impact sur les fournisseurs américains d'outils de fabrication de puces :Selon Padilla et Lofgren, alors que les entreprises américaines subissent des revers, les entreprises situées dans les pays alliés continuent d'accroître leur part du marché chinois (et mondial) et, dans certains cas, leur part du marché américain. Par exemple, la lettre souligne : « entre 2022 et 2023, l'entreprise néerlandaise ASML a augmenté ses revenus de 35 % sur la même période, grâce à une augmentation de 161 % de ses revenus en Chine. Avant 2022, la société californienne Lam Research détenait un monopole mondial sur certaines machines de gravure de puces mémoire ». Mais ce n'est pas tout. Elle ajoute :« Après que l'entreprise a été contrainte d'abandonner ses machines au YMTC à la fin de 2022, la société japonaise Tokyo Electron (qui opère également dans l'usine chinoise) a été en mesure de développer une technologie similaire dans un délai extrêmement court pour remplacer la société américaine sur le marché chinois. Selon KLA Corporation, une autre entreprise californienne, Tokyo Electron s'est emparé du marché mondial (y compris le marché américain) pour une technologie d'inspection EUV autrefois dominée par KLA ». Les conséquences des restrictions sur les entreprises de l'Oncle Sam sont très importantes.Selon Padilla et Lofgren, en résumé, les contrôles à l'exportation des alliés des États-Unis n'ont guère contribué à restreindre la participation de leurs entreprises au marché chinois et il n'est pas certain qu'ils ont fait quoi que ce soit pour limiter l'accès de la Chine aux technologies de pointe. Le département américain du Commerce a confirmé avoir été contacté par le bureau du Congrès et qu'il répondrait prochainement par les canaux appropriés.Source : lettre des démocrates californiens Alex Padilla et Zoe Lofgren (PDF)