I love New Zealand. I’m not leaving 😘 — Kim Dotcom (@KimDotcom) August 15, 2024

Oops 😬 Don’t worry I have a plan 😉 pic.twitter.com/1ow9drHcfv — Kim Dotcom (@KimDotcom) August 15, 2024

Kim Dotcom, également connu sous les noms de Kimble et Kim Tim Jim Vestor, est un entrepreneur Internet germano-finlandais et un activiste politique qui vit à Glenorchy, en Nouvelle-Zélande.Megaupload Ltd était une société en ligne basée à Hong Kong, créée en 2005, qui a fonctionné de 2005 à 2012 en fournissant des services en ligne liés au stockage et à la visualisation de fichiers. Le 19 janvier 2012, le ministère de la Justice des États-Unis a saisi les noms de domaine et fermé les sites associés à Megaupload après que les propriétaires ont été arrêtés et inculpés pour avoir prétendument opéré en tant qu'organisation dédiée à la violation des droits d'auteur. Par la suite, des actifs d'une valeur de 330 millions de dollars HK (environ 42 millions de dollars US) ont été gelés par le département des douanes et accises de Hong Kong. Le fondateur de la société, Kim Dotcom, qui réside en Nouvelle-Zélande, a nié tout acte répréhensible, et les poursuites engagées contre lui ont fait l'objet d'une controverse quant à leur légalité.En 2017, un juge néo-zélandais a décidé que M. Dotcom devait être extradé vers les États-Unis, mais Kim Dotcom est resté en liberté en Nouvelle-Zélande dans l'attente des résultats d'un appel. Le 5 juillet 2018, la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande a estimé que M. Dotcom et trois de ses anciens collègues pouvaient être extradés vers les autorités américaines. Son avocat a déclaré qu'ils feraient appel devant la Cour suprême de Nouvelle-Zélande. La fermeture de Megaupload a entraîné des attaques par déni de service (DoS) sur une série de sites web appartenant au gouvernement américain et à des organisations de défense des droits d'auteur, menées par le groupe d'hacktivistes Anonymous.Les autorités américaines affirment que M. Dotcom - né Kim Schmitz - et trois autres dirigeants de Megaupload ont coûté plus de 500 millions de dollars (388 millions de livres sterling) aux studios de cinéma et aux maisons de disques en encourageant les utilisateurs payants à stocker et à partager du matériel protégé par des droits d'auteur.Selon les autorités, cela a généré plus de 175 millions de dollars de revenus pour le site web aujourd'hui disparu.Dans un message publié sur le site de médias sociaux X, M. Dotcom a déclaré : « La colonie américaine obéissante du Pacifique Sud vient de décider de m'extrader pour ce que les utilisateurs ont téléchargé sur Megaupload ».Il a également partagé un titre sur l'extradition, en écrivant : « Oups, ne vous inquiétez pas, j'ai un plan ».Le ministre néo-zélandais de la Justice, Paul Goldsmith, a signé l'ordre d'extradition de Kim Dotcom.« J'ai examiné attentivement toutes les informations et j'ai décidé que M. Dotcom devait être remis aux États-Unis pour y être jugé », a déclaré M. Goldsmith dans un communiqué. « Comme il est d'usage, j'ai accordé à M. Dotcom un court délai pour réfléchir à ma décision et prendre conseil. Je ne ferai donc pas d'autres commentaires à ce stade ».Finn Batato, directeur marketing de Megaupload, Mathias Ortmann, cofondateur, et Bram van der Kolk, cadre, ont été arrêtés avec M. Dotcom en 2012.Ortmann et van der Kolk ont conclu des accords de plaidoyer qui les ont condamnés en 2023 à des peines de prison en Nouvelle-Zélande, mais leur ont permis d'éviter l'extradition. Finn Batato est décédé en 2022 en Nouvelle-Zélande.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision d'extrader M. Dotcom aux États-Unis est pertinente et judicieuse ?