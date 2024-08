Depuis l'année dernière, des artistes ont lancé des poursuites contre les intelligences artificielles (IA) générateurs d'art. Les plaintes portaient sur l'utilisation non compensée et non autorisée de milliards d'images téléchargées sur internet pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle. Mais le juge fédéral William Orrick, chargé de l'affaire, a rejeté la plupart des plaintes, hormis une plainte contre Stability AI. Le juge avait estimé que les plaintes pour violation du droit d'auteur ne pouvaient pas être déposées contre Midjourney et DeviantArt, concluant que les accusations étaient "". Par contre la plainte pour contrefaçon directe à l'encontre de Stability AI a été autorisée sur la base d'allégations selon lesquelles la société aurait utilisé sans autorisation des images protégées par le droit d'auteur pour créer Stable Diffusion.Pour rappel, Stable Diffusion est un modèle d'intelligence artificielle générative de texte à image, publié en 2022 et basé sur des techniques de diffusion. Il a été le premier produit de Stability AI et est considérée comme faisant partie du boom actuel de l'IA. Selon des rapports antérieurs, son développement a impliqué des chercheurs du groupe CompVis de l'Université Ludwig Maximilian de Munich et de Runway, avec une donation informatique de Stability et des données de formation provenant d'organisations à but non lucratif.Récemment, les artistes ont franchi un obstacle majeur dans ce procès inédit. Le juge fédéral William Orrick a fait droit à toutes les plaintes pour violation du droit d'auteur et pour atteinte à la marque déposée, ce qui constitue une victoire décisive pour les artistes. Il a estimé que Stable Diffusion, l'outil de Stability AI capable de créer des images hyperréalistes en réponse à une invite de quelques mots seulement, pouvait avoir été "" et créé dans l'intention de "" la contrefaçon. L'ordonnance pourrait impliquer dans le litige toute entreprise d'IA ayant incorporé le modèle dans ses produits.Les plaintes déposées contre les entreprises pour rupture de contrat et enrichissement sans cause, ainsi que pour violation de la loi sur le droit d'auteur (Digital Millennium Copyright Act) pour la suppression d'informations identifiant la propriété intellectuelle, ont été rejetées. L'affaire va passer à l'étape de la découverte, au cours de laquelle les artistes pourraient découvrir des informations sur la manière dont les entreprises d'IA ont recueilli des documents protégés par le droit d'auteur, qui ont ensuite été utilisés pour former de grands modèles de langage.Karla Ortiz, qui a intenté le procès, a travaillé sur des projets tels queet, et on lui attribue la conception du personnage principal de. Face à la montée en puissance des outils d'IA dans le pipeline de production, les artistes conceptuels comme Ortiz font le point sur les déplacements à venir si la technologie progresse et si les tribunaux se rangent du côté des entreprises d'IA sur certaines questions de propriété intellectuelle posées par les outils.L'adoption généralisée de l'IA dans le processus de production cinématographique dépendra en grande partie de la manière dont les tribunaux se prononceront sur les nouvelles questions juridiques soulevées par la technologie. Parmi les quelques considérations qui freinent le déploiement de cette technologie, il y a le spectre d'une décision de justice selon laquelle l'utilisation de matériel protégé par des droits d'auteur pour former des systèmes d'IA constitue une violation des droits d'auteur. Un autre facteur est que les œuvres générées par l'IA ne sont pas éligibles à la protection des droits d'auteur.Le procès, intenté l'année dernière, porte sur l'ensemble de données LAION, qui a été constitué à partir de 5 milliards d'images prétendument récupérées sur l'internet et utilisées par Stability et Runway pour créer Stable Diffusion. Elle met en cause Midjourney, qui a entraîné son système d'intelligence artificielle à l'aide du modèle, ainsi que DeviantArt, qui a utilisé le modèle dans DreamUp, un outil de génération d'images.Lors du rejet de la demande, Stability et Runway ont contesté les arguments des artistes selon lesquels elles avaient induit une violation du droit d'auteur et que les modèles de Stable Diffusion étaient eux-mêmes des œuvres contrefaites. Selon cette théorie, elles ont incité à la contrefaçon en distribuant les modèles alors que tout tiers utilise les modèles fournis par la société, l'exposant ainsi à des dommages-intérêts potentiellement considérables.Se rangeant du côté des artistes, Orrick a conclu qu'ils avaient suffisamment allégué que Stable Diffusion était construit à partir de matériel protégé par le droit d'auteur et que "". Dans une conclusion qui pourrait poser problème aux entreprises d'intelligence artificielle qui utilisent le modèle, il a déclaré que Stability et Runway auraient pu favoriser la violation des droits d'auteur et que Stable Diffusion a été "".Lorsqu'il a rejeté les plaintes pour contrefaçon l'année dernière, le tribunal a estimé que la théorie de l'affaire n'était pas claire quant à l'existence de copies d'images d'entraînement stockées dans Stable Diffusion qui sont ensuite utilisées par DeviantArt et Midjourney. Il a souligné les arguments de la défense selon lesquels il est impossible que des milliards d'images "" comme Stable Diffusion.À la suite de ce rejet, les artistes ont modifié l'un des volets de leur action en justice en affirmant que Midjourney avait entraîné séparément son produit sur l'ensemble de données LAION et qu'elle incorporait Stable Diffusion dans son propre produit.Autre défaite pour les sociétés d'intelligence artificielle, le tribunal a rejeté les arguments selon lesquels l'action en justice devait identifier les œuvres spécifiques et individuelles que chacun des artistes ayant déposé la plainte prétendait avoir été utilisées pour l'entraînement.", a déclaré l'ordonnance.Lors d'une audience en mai,a prévenu que plusieurs autres entreprises seraient poursuivies si les plaintes pour infraction déposées par les artistes à l'encontre d'entreprises qui utilisent simplement Stable Diffusion et n'ont pas participé à sa création étaient rejetées. "", a déclaré Andy Gass, l'un des avocats de la société." Andy Gass a ajouté que DeviantArt "" et que "".Le tribunal a également souligné queproduisait des images similaires à des œuvres d'artistes lorsque leurs noms étaient utilisés comme messages-guides. Ce fait, ainsi que les allégations selon lesquelles la société a publié sur son site des images incorporant les noms des plaignants pour montrer les capacités de son outil, ont servi de base pour permettre aux plaintes relatives aux marques d'aller de l'avant. La Cour a déclaré que la question de savoir si un consommateur serait induit en erreur par les actions de Stability en croyant que les artistes approuvent son produit pourra être examinée à un stade ultérieur de l'affaire.Dans un fil de discussion sur Discord, la plateforme sur laquelle Midjourney opère, le directeur général David Holz a publié les noms d'environ 4 700 artistes que son outil d'IA peut, selon lui, reproduire. Le directeur général de Stability, Prem Akkaraju, a ensuite déclaré que la société avait téléchargé des tonnes d'images sur l'internet et les avait compressées de manière à pouvoir "" n'importe laquelle de ces images.Les avocats des artistes devraient chercher à obtenir des informations sur la manière dont Stability et Runway ont construit Stable Diffusion et l'ensemble de données LAION. Ils représentent Sarah Andersen, Kelly McKernan et Ortiz, entre autres.: Le juge fédéral William OrrickQuel est votre avis sur cette affaire ?D'après vous, quel serait le dénouement de ce procès ?