L'UE met en garde X contre la propagation de contenu illégal et de désinformation : Musk réplique en insultes via un mème de Tropic Thunder pour exprimer son mécontentement

L’UE a ouvert une enquête approfondie sur X suite à des infractions présumées liées à la désinformation, au contenu terroriste et violent, ainsi qu’aux discours haineux. La Commission européenne dispose du pouvoir d’infliger des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel de X en cas de non-respect du DSA. Cette mise en garde intervient alors que X est déjà sous surveillance pour d’autres problèmes, notamment des questions de transparence et un système de vérification des comptes jugé illégal.Ce lundi 12 août, le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a rappelé à Elon Musk la nécessité pour X de se conformer aux lois de l'UE restreignant les contenus préjudiciables sur les plateformes en ligne avant son interview avec l'ancien président Donald Trump. Sur X, il a indiqué « qu'une grande audience implique une plus grande responsabilité » et a ajouté « Comme il existe un risque d'amplification de contenus potentiellement préjudiciables dans [l'UE] en relation avec des événements ayant une grande audience dans le monde entier, j'ai envoyé cette lettre à @elonmusk ».« Étant donné que le contenu concerné est accessible aux utilisateurs de l'UE et qu'il est amplifié également dans notre juridiction, nous ne pouvons pas exclure des retombées potentielles dans l'UE », a écrit Breton à propos de l'interview Musk-Trump. « Par conséquent, nous surveillons les risques potentiels dans l'UE associés à la diffusion de contenus susceptibles d'inciter à la violence, à la haine et au racisme en lien avec des événements politiques - ou sociétaux - majeurs dans le monde, y compris des débats et des interviews dans le cadre d'élections ».Breton a rappelé à Musk les obligations de diligence raisonnable qui incombent à X en vertu de la loi sur les services numériques de l'UE, qui exige que les plateformes telles que X modèrent les contenus illégaux et les contenus considérés comme un risque pour la sécurité publique.Comment se déroule la tentative de l'Union européenne d'amener Elon Musk à respecter ses règles ? À en juger par les mèmes, pas très bien.Vous vous souvenez peut-être que le propriétaire de X a déjà dit à ses propres annonceurs « d'aller se faire foutre » ? Il n'est donc pas étonnant qu'il veuille faire un doigt d'honneur à Thierry Breton). Lundi, M. Musk a fait référence à une réplique du film Tonnerre sous les tropiques, dans lequel Tom Cruise, à peine reconnaissable dans le rôle du directeur de studio Les Grossman, dit (puis crie) : « Reculez d'un grand pas en arrière ET LITTÉRALEMENT F- YOUR OWN FACE ! ».Le même film contient une autre réplique (fortement mémorisée) que Musk a peut-être l'intention de rappeler à ses spectateurs en injectant l'aura du film comique dans cette interaction avec les régulateurs de l'UE : "Never go full retard". Notez l'utilisation emphatique du négatif par Musk lorsqu'il affirme dans le même message sur X qu'il ne ferait « JAMAIS quelque chose d'aussi grossier et irresponsable ».L'enjeu pour X est de se voir imposer des sanctions s'il se met à dos l'UE, puisque la Commission a le pouvoir d'imposer des sanctions pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial en cas de non-respect du DSA. L'Union européenne soupçonne déjà X d'enfreindre ses règles de gouvernance en ligne : En juillet, elle a fait part de ses conclusions préliminaires concernant un sous-ensemble de questions pour lesquelles elle a enquêté sur X. Elle a déclaré que le système de contrôle bleu de la plateforme était un modèle sombre illégal et que X présentait également de graves problèmes de transparence.Une deuxième enquête pour non respect potentiel du DSA sur X est en cours depuis décembre et porte sur la manière dont la plateforme réagit aux contenus illégaux et aux risques liés à la diffusion de la désinformation, notamment en ce qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas.Breton a déclaré que la manière dont X traite les contenus illégaux pourrait être pertinente dans le cadre de la surveillance actuelle de la plateforme par l'UE.« Permettez-moi de préciser que tout effet négatif du contenu illégal sur X dans l'UE, qui pourrait être attribué à l'inefficacité de la manière dont X applique les dispositions pertinentes du DSA, pourrait être pertinent dans le contexte des procédures en cours et de l'évaluation globale de la conformité de X avec le droit de l'UE », a écrit Breton.« Cela va dans le sens de ce qui a déjà été fait dans un passé récent, par exemple en ce qui concerne les répercussions et l'amplification du contenu terroriste ou du contenu incitant à la violence, à la haine et au racisme dans l'UE, comme dans le contexte des récentes émeutes au Royaume-Uni », a-t-il ajouté.Depuis le 29 juillet, lorsque des influenceurs de droite ont fait de fausses allégations sur X/Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux, accusant les musulmans et les immigrants du meurtre de trois enfants poignardés, des dizaines d’émeutes d’extrême droite ont éclaté dans tout le pays. Des groupes tels que l’Institut pour le Dialogue Stratégique et Amnesty International ont pointé du doigt les publications sur des services de médias sociaux tels que X, Telegram et TikTok, les accusant d’amplifier la haine raciale et d’inciter à des troubles violents.En réponse à ces événements, la ministre britannique de la Justice, Heidi Alexander, a appelé Musk à se comporter de manière plus responsable après que ce dernier ait déclaré que « la guerre civile est inévitable » en réponse à un message sur la violence. Le régulateur britannique des télécommunications, Ofcom, a également publié une lettre ouverte conseillant aux fournisseurs de services en ligne de respecter leurs obligations actuelles et futures pour empêcher leurs plateformes de promouvoir la violence et la haine.La Chamber of Progress se joint désormais au chœur appelant Musk à modérer son discours et sa plateforme. Dans une lettre adressée à Musk, Kayvan Hazemi-Jebelli, directeur principal de la Chamber of Progress en Europe, souligne l’impact potentiel de ses mots. « Les récentes émeutes raciales d’extrême droite au Royaume-Uni, déclenchées par de fausses allégations concernant les coups de poignard de Southport, soulignent le devoir moral de chaque individu utilisant ces plateformes, en particulier ceux qui ont des centaines de millions de followers comme vous, d’agir de manière responsable », écrit Hazemi-Jebelli.« Vous occupez une position influente dans le domaine de la technologie et des médias, et vous contrôlez X, une plateforme de médias sociaux grand public où près de 200 millions d'utilisateurs suivent vos commentaires. Vous avez donc une responsabilité accrue de ne pas amplifier personnellement des contenus susceptibles de provoquer des violences, la destruction de biens et la perte éventuelle de vies humaines. Malheureusement, vous n'avez pas respecté cette exigence.Et de continuer en disant :« Depuis le début de l'attaque anti-immigrés, vous avez répété les points de vue de l'extrême droite, minimisé la gravité du préjudice, tourné en dérision les efforts de la police britannique en réponse à ces émeutes, et accentué la division. Vos commentaires selon lesquels "la guerre civile est inévitable" se rapprochent dangereusement d'une tentative de justification de la poursuite de la violence et de la destruction.« Je vous invite à réfléchir à l'impact de vos propos sur les immigrés et les minorités qui vivent actuellement dans la peur ou sont confrontés à des préjugés, que ce soit au Royaume-Uni ou à l'étranger. Nombre de ces personnes ont joué un rôle essentiel dans la croissance de l'industrie technologique que nous connaissons aujourd'hui. Les immigrés ont travaillé dur pour bénéficier non seulement à l'économie au sens large, mais ont également contribué au succès d'entreprises telles que X, Tesla et SpaceX ».La réponse de Musk, bien que humoristique, soulève des questions importantes sur la manière dont les grandes plateformes technologiques gèrent les enjeux réglementaires. Son utilisation du mème “Never go full retard” pourrait être interprétée comme une provocation envers l’UE. Musk semble ne pas craindre les amendes, en tout cas en apparence.Quoiqu'il en soit, la confrontation entre l’UE et X met en lumière les tensions croissantes entre les plateformes numériques et les régulateurs. Alors que la désinformation continue de se propager en ligne, il est essentiel de trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la responsabilité des plateformes.Source : Thierry BretonPensez-vous que les grandes plateformes technologiques devraient être plus strictement réglementées pour lutter contre la désinformation ? Certaines personnes soutiennent que la réglementation est nécessaire pour protéger les utilisateurs contre la propagation de fausses informations. D’autres estiment que cela pourrait entraver la liberté d’expression et l’innovation. Quelle est votre opinion à ce sujet ?Comment percevez-vous la réaction de Musk face aux avertissements de l’UE ? Elon Musk a utilisé un mème humoristique pour répondre à l’UE. Certains le voient comme un acte de défi, tandis que d’autres pensent qu’il minimise les préoccupations légitimes de l’UE. Qu’en pensez-vous ?