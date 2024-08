Un procès de 50 Mns $ contre les opérateurs du submersible Titan suggère que l'utilisation d'une manette de jeu Logitech à 30 $ pour le pilotage est l'un des facteurs ayant contribué à son implosion

La manette de jeu vidéo à 30 $ pourrait coûter 50 millions de dollars à OceanGate

Le Titan a été piloté à l'aide d'une manette de jeu vidéo Logitech produite en série (normalement utilisée avec une PlayStation ou une Xbox) plutôt que d'une manette conçue sur mesure pour la conception et le fonctionnement du Titan. En outre, la manette fonctionnait par Bluetooth, et non par câblage.



Le Titan n'avait également qu'"un seul bouton" (pour l'alimentation) dans sa chambre principale - le reste de ses commandes (pour les lumières, le ballast, etc.) et de ses jauges (pour la profondeur, le niveau d'oxygène, etc.) étaient des écrans tactiles.



Rush a déclaré que "le Titan était aux autres submersibles ce que l'iPhone était au BlackBerry". Cependant, comme pour l'iPhone, aucun des contrôleurs, des commandes ou des jauges ne pouvait fonctionner sans une source d'énergie constante et un signal sans fil.



Les qualifications de l'équipe d'ingénierie du Titan sont également remises en cause

Le scandale relatif à la conception non standard du sous-marin Titan refait surface. Le Titan était un submersible touristique exploité par OceanGate Expeditions. Il a disparu le 18 juin 2023 lors d'une expédition d'exploration du site de l'épave du Titanic, après avoir perdu le contact avec le navire de recherche Polar Prince, environ 1 heure et 45 minutes après le début de la plongée. Le Titan ne refera plus jamais surface. Les enquêtes ont conclu qu'il a implosé. Dans la foulée, les rapports vont révéler des détails inquiétants sur la conception du submersible, notamment le fait que le Titan n'était pas loin d'un bric-à-brac.L'un des détails qui avaient attiré le plus l'attention était celui concernant le pilotage de l'embarcation : il était assuré par une manette de jeu sans fil Logitech F710 datant de 2010 et qui coûtait 30 $ sur les sites de vente en ligne. Cinq personnes se trouvaient à bord du Titan lors du drame, dont l'explorateur français des grands fonds Paul-Henri Louis Emile Nargeolet, Hamish Harding, un milliardaire britannique passionné d'aventure, et Stockton Rush, fondateur et PDG d'OceanGate. Plus d'un an après l'accident, la succession de l'explorateur français a décidé de poursuivre en justice OceanGate et tous ses partenaires.Les défendeurs comprennent OceanGate, la succession de Rush et plusieurs entreprises qui ont participé à la construction du Titan. La plainte reprend toutes les principales critiques formulées à l'encontre du Titan. Elle pointe du doigt "les systèmes électroniques sans fil, modernes et branchés du Titan". (Ces adjectifs ne sont pas des compliments) :Le précédent submersible d'OceanGate, le Cyclops I, avait également utilisé une manette de jeu vidéo (une Sony DualShock 3) et d'autres technologies sans fil pour le pilotage. La plainte cite un expert qui a déclaré que ces systèmes présentaient de "multiples points de défaillance et que tous les sous-marins du monde ont des commandes câblées pour une raison", à savoir qu'une perte de signal ne mettrait pas le navire en péril. « Mais OceanGate n'a pas tenu compte de ces questions, car Titan a utilisé des systèmes presque identiques à ceux du Cyclope I », indique le procès intenté par la succession de Nargeolet.Le sous-marin n'était pas fabriqué en titane (comme la plupart des submersibles), qui se renforce sous l'effet de la compression ; il était plutôt fabriqué en fibre de carbone, qui peut se fissurer sous l'effet d'une compression répétée. Selon la plainte, Rush, qui se considérait comme un innovateur, aurait déclaré un jour : « à un moment donné, la sécurité n'est plus qu'une pure perte ». Rush pensait avoir trouvé un moyen plus léger de construire des sous-marins.La plainte a décrit Rush comme "un innovateur excentrique et autoproclamé" qui avait une obsession pour qu'on se souvienne de lui pour "l'innovation" aux côtés de sommités telles que Steve Jobs et Elon Musk. La succession de Nargeolet allègue une mort injustifiée et réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts.Lors d'une émission du Sunday Morning de CBS en 2022, le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, a fait une révélation amusante au journaliste David Pogue. « Nous faisons fonctionner l'ensemble avec cette manette de jeu », avait déclaré Rush à l'époque en brandissant une manette Logitech F710 avec des extensions de pouce imprimées en 3D. La manette est "sans fil" et constitue la principale méthode de contrôle du submersible Titan. Le journaliste s'est montré très surpris. Pogue rit. « Allez ! », dit le journaliste en se couvrant les yeux de sa main. La vidéo de l'émission avait suscité des réactions mitigées à l'époque.L'histoire a suscité la sensation, les journalistes ayant couvert le F710 bon marché et la façon dont les contrôleurs de jeux vidéo sont devenus des solutions de contrôle courantes dans diverses applications militaires et spatiales au cours des dernières années. Après tout, si vos ingénieurs et vos pilotes ont grandi en utilisant des manettes à deux manches pour éliminer leurs amis dans le jeu multijoueur Halo, pourquoi ne pas utiliser cette mémoire musculaire intégrée à d'autres fins ?L'utilisation d'une manette de jeu vidéo n'était donc pas en soi une décision insensée. Les militaires du monde entier utilisent couramment des manettes de jeu et des modèles inspirés des manettes de jeu pour diriger des drones, des chars d'assaut et d'autres véhicules. Selon plusieurs sources, la marine américaine aurait commencé à utiliser des manettes de jeu (en particulier des contrôleurs Xbox) pour faire fonctionner certaines parties de ses sous-marins.Selon certains critiques, la manette de jeu vidéo Logitech était le cadet de leurs soucis. Ils refusent l'idée selon lequel le contrôleur ait joué un rôle dans l'implosion du submersible. « Je ferais plus confiance à une manette de jeu vidéo testée par des millions de personnes et fabriquée par une entreprise spécialisée dans les périphériques depuis 40 ans qu'à un sous-marin unique fabriqué par une nouvelle entreprise qui n'est pas autorisée à en fabriquer », note un critique.L'action en justice attaque également l'équipe d'ingénieurs qui a conçu et intégré tous les systèmes électroniques dans le Titan. Selon la plainte, l'équipe était composée principalement de diplômés actuels ou récents de l'université de l'État de Washington qui n'avaient pratiquement aucune expérience du monde réel et aucune exposition préalable à l'industrie de la plongée en eaux profondes. En somme, la plainte liste plusieurs facteurs critiques.Ces facteurs comprennent : la manette sans fil Logitech, la construction en fibre de carbone, le hublot innovant du Titan ou l'utilisation de matériaux disparates avec des coefficients de dilatation/compression différents. La plainte ne prétend pas que ces éléments étaient individuellement responsables de l'implosion du Titan. Mais elle suggère qu'ils auraient pu contribuer ensemble à "une chaîne de défaillances de multiples pièces ou systèmes mal conçus ou mal construits".La plainte a fait référence au licenciement de David Lockridge par OceanGate. Son licenciement serait intervenu après qu'il a soulevé de profondes préoccupations concernant la sécurité du submersible et le fait que le Titan s'écartait de la norme industrielle consistant à utiliser du titane pour sa coque. L'explorateur français avait participé à 37 plongées sur l'épave du Titanic et travaillait avec OceanGate en tant que membre d'équipage pour ce qui allait être son dernier voyage.Il travaillait avec OceanGate en tant que membre de l'équipage du Titan chargé de guider les autres membres de l'équipage et de les aider à naviguer sur l'épave du Titanic, qu'il connaissait si bien. Peu après l'implosion du Titan, OceanGate a effacé toute sa présence sur les plateformes de médias sociaux et a redirigé les visiteurs de ses sites Web vers une page expliquant que la société avait suspendu toutes ses activités d'exploration et ses opérations commerciales.