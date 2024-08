¡Fuera X por #10Días de Venezuela! En nuestro país hay Constitución, Ley, Instituciones y Estado. 10 días para que presente sus recaudos. Qué se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a #Venezuela desde el exterior. El #PuebloVenezolano merece… pic.twitter.com/0EuMnQKtHH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 9, 2024

Elon Musk et Nicolás Maduro s'affrontent sur les médias sociaux

Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et un investisseur connu pour ses rôles clés dans la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla, Inc. Il est également propriétaire de X Corp, la société qui exploite la plateforme de médias sociaux X (anciennement connue sous le nom de Twitter), et a participé à la création de The Boring Company, xAI, Neuralink et OpenAI. Il est l'une des personnes les plus riches du monde ; en août 2024, Forbes estime sa valeur nette à 241 milliards de dollars américains.Nicolás Maduro Moros est un homme politique vénézuélien qui occupe le poste de 53e président du Venezuela depuis 2013. Auparavant, il a été le 20e vice-président du Venezuela de 2012 à 2013, le ministre des Affaires étrangères de 2006 à 2012, et le 3e président de l'Assemblée nationale du Venezuela de 2005 à 2006.X, communément appelé par son ancien nom Twitter, est un service de réseau social. C'est l'un des plus grands sites de médias sociaux au monde et l'un des sites web les plus visités au monde. Les utilisateurs peuvent y partager de courts messages textuels, des images et des vidéos dans des messages (anciennement "tweets") et liker ou reposter/retweeter le contenu d'autres utilisateurs. X comprend également la messagerie directe, les appels vidéo et audio, les signets, les listes et les communautés, ainsi que Spaces, une fonction audio sociale. Les utilisateurs peuvent voter sur le contexte ajouté par des utilisateurs approuvés à l'aide de la fonction Notes de la communauté.Précédemment, le PDG de X a comparé le président vénézuélien à un âne, tandis que M. Maduro a accusé M. Musk d'être l'un des moteurs des manifestations et de la dissidence dans les 12 jours qui ont suivi sa victoire.« X out pour #10Dias du Venezuela ! Dans notre pays, il y a une Constitution, une loi, des institutions et un État. 10 jours pour présenter vos documents. Que cessent les plans sur les réseaux sociaux pour répandre la violence, la haine et attaquer le #Venezuela depuis l'étranger. Le #PuebloVenezolano mérite le respect », a déclaré M. Maduro dans un discours diffusé par la télévision d'État.Aujourd'hui, lorsque les Vénézuéliens tentent de se connecter à X, ils se heurtent à une page web qui indique "Ce site n'est pas accessible".Au lendemain de l'élection, Elon Musk a écrit sur sa plateforme « Adios Dictatora Maduro » (Adios le dictateur Maduro). Il a depuis partagé d'autres vidéos montrant des foules de l'opposition se rassemblant dans le pays.Le même jour, M. Maduro a déclaré lors d'une apparition publique que M. Musk était « l'ennemi juré de la paix au Venezuela ».Le président est sorti vainqueur de l'élection présidentielle du 28 juillet après avoir obtenu 51 % des voix devant son rival Edmundo González Urrutia.Depuis l'élection, certaines personnes ont accusé M. Maduro d'avoir truqué le scrutin, ce qui a amené des personnes du monde entier (y compris M. Musk) à s'exprimer sur le sujet.Le président a dû faire face à une pression intense pour publier les résultats du vote, car l'opposition a déclaré avoir consulté 80 % des bulletins de vote papier et, sur la base de ces résultats, pense que M. González a remporté environ 60 % des suffrages.En conséquence, les allégations ont suscité une réaction civique importante, les gens étant descendus dans la rue pour faire campagne en faveur de ce qu'ils croient être la vérité.Nicolás Maduro, Elon MuskQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la mesure prise par le "président" Nicolás Maduro est cohérente, justifiée ou pertinente ?