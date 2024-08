Les actionnaires d'Intel poursuivent la société pour avoir dissimulé frauduleusement des problèmes qui ont mené à des résultats médiocres, la suppression d'emplois et la suspension de son dividende

Le 2 Août 2024, l'action d'Intel a connu sa plus forte baisse depuis 1974 , après que le fabricant de puces a fait état d'un important manque à gagner pour le trimestre de juin et a annoncé qu'il allait licencier plus de 15 % de ses employés. Les chiffres d'Intel ont été mauvais dans tous les domaines. L'action d'Intel a chuté de 26 % pour atteindre 21,48 $ à la clôture, son plus bas niveau depuis 2013.Face à tous cela, des actionnaires d'Intel ont décidé de poursuivre le fabricant de puces. La société Intel a été poursuivie en justice par des actionnaires qui affirment que le fabricant de puces de la Silicon Valley a dissimulé frauduleusement des problèmes qui l'ont conduit à publier des résultats médiocres, à supprimer des emplois et à suspendre son dividende, ce qui a fait chuter sa valeur boursière de plus de 32 milliards de dollars en une seule journée.La proposition de recours collectif contre Intel, son directeur général Patrick Gelsinger et son directeur financier David Zinsner a été déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco. Les actionnaires ont déclaré avoir été pris au dépourvu lorsqu'Intel a révélé, le 1er août, que son activité de fonderie, qui consiste à fabriquer des puces sous contrat pour des tiers, était, selon eux, "" et coûtait des milliards de dollars supplémentaires, alors même que les recettes diminuaient.Ils ont déclaré que les déclarations matériellement fausses ou trompeuses de la société basée à Santa Clara, en Californie, concernant l'activité et ses capacités de fabrication ont gonflé le cours de ses actions entre le 25 janvier et le 1er août.L'action en justice intervient après qu'Intel a annoncé qu'elle allait licencier plus de 15 % de ses effectifs, soit plus de 15 000 emplois, et suspendre son dividende à partir du quatrième trimestre, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser 10 milliards de dollars d'ici à 2025. Intel a également enregistré une perte nette de 1,61 milliard de dollars au deuxième trimestre, alors que le chiffre d'affaires a baissé de 1 %, à 12,83 milliards de dollars.L'entreprise s'est efforcée de lutter contre la concurrence des fabricants de puces rivaux et de tirer parti de la croissance de l'intelligence artificielle. Parmi ses rivaux figurent Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia, Samsung Electronics et le taïwanais TSMC.Le cours de l'action d'Intel a chuté de 26 % pour atteindre 21,48 dollars le 2 août, le lendemain de l'annonce des résultats trimestriels, des suppressions d'emplois et de la suspension du dividende. Les actions ont clôturé mercredi en baisse de 3,6 % à 18,99 dollars et ont chuté de 34,6 % depuis l'annonce.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?