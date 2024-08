La plateforme X d'Elon Musk est poursuivie en justice en Irlande pour s'être emparée de données d'utilisateurs de l'UE afin d'entraîner l'IA Grok sans leur consentement

Elon Musk est le propriétaire de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) et est connu pour ses rôles clés dans la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla. Musk a cofondé l'organisation de recherche en IA OpenAI avec Sam Altman en 2015. Mais, il a quitté le conseil d'administration de l'entreprise en 2018, déclarant qu'il "".En mars 2023, Elon Musk a fondé xAI, une startup dans le domaine de l'intelligence artificielle, puis a lancé Grok, son propre modèle d'IA générative. Basé sur un grand modèle de langage (LLM), Grok a été développé en réponse directe à l'ascension fulgurante de ChatGPT. Le chatbot est annoncé comme "" et un accès direct à la plateforme X.Récemment, la Commission de protection des données (DPC) a engagé une procédure devant la Haute Cour à l'encontre de Twitter International Unlimited Company (la société qui exploite la plateforme X en Europe) en raison de préoccupations concernant le traitement des données à caractère personnel de millions d'utilisateurs européens de la plateforme X.La DPC indique que ses préoccupations portent sur l'utilisation de ces données, dans les messages publics des utilisateurs de X, dans l'Union européenne/l'Espace économique européen, pour former les systèmes d'intelligence artificielle utilisés par X, y compris son outil de recherche amélioré connu sous le nom de Grok. Représenté par Remy Farrell SC, avec David Fennelly Bl instruit par Philip Lee Solicitors, la DPC affirme que par son utilisation de Grok, la plateforme X ne respecte pas ses obligations en vertu du RGPD, le règlement de l'UE qui établit des lignes directrices pour la confidentialité des informations et la protection des données.La DPC est également préoccupé par l'intention de la plateforme X de lancer la prochaine version de Grok, qui aurait été formée en utilisant les données personnelles des utilisateurs de l'UE/EEE, dans le courant du mois d'août. Selon la DPC, cela aggraverait les difficultés liées au traitement des données en question. Il est également affirmé que la plateforme X a refusé les demandes de la DPC de cesser le traitement des données personnelles en question ou de reporter le lancement de la prochaine édition de "Grok".La DPC reconnaît que la plateforme X a mis en place certaines mesures d'atténuation qui n'existaient pas lorsque le traitement des données a commencé, telles qu'un mécanisme de retrait pour les utilisateurs. Cependant, le RGPD indique qu'il n'en demeure pas moins qu'un nombre très important des millions d'utilisateurs de X basés en Europe ont été et continuent d'être traités sans bénéficier de la protection de ces mesures d'atténuation en temps opportun et de manière efficace, conformément aux droits prévus par le RGPD.En conséquence, la DPC déclare que la question est urgente et qu'il doit agir par le biais d'une procédure judiciaire pour protéger les droits et libertés des données tels qu'ils sont garantis par le RGPD. Afin de clarifier la légalité du traitement des données des utilisateurs par Twitter International, la DPC a également l'intention de saisir le Conseil européen de la protection des données pour examen.Twitter International Unlimited Company, dont le siège est à Dublin, est le responsable du traitement des données dans l'UE/EEE en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel traitées par son service de médias sociaux X. Elle nie tout acte répréhensible.Dans son action, la DPC demande des ordonnances à l'encontre de Twitter, notamment une ordonnance suspendant, restreignant ou interdisant au défendeur de traiter les données à caractère personnel des utilisateurs de X à des fins de développement, d'entraînement ou de perfectionnement de tout système d'apprentissage automatique, de langage étendu ou d'autres systèmes d'intelligence artificielle utilisés par la plateforme.Ces données seraient utilisées par les utilisateurs de l'outil de recherche amélioré de X fourni aux utilisateurs Premium et Premium + de la plateforme, sous le nom de "Grok", selon la DPC. Les ordonnances sont demandées par la DPC en vertu de la loi sur la protection des données de 2018.L'affaire a été portée devant la juge Leonie Reynolds, qui a reconnu que la demande dont elle était saisie était nouvelle et que c'était la première fois qu'une affaire de ce type était portée devant les tribunaux irlandais. La juge, qui a déclaré qu'il y avait eu une correspondance importante et détaillée entre les parties sur la question, a accordé à la DPC l'autorisation de notifier brièvement la procédure d'injonction à Twitter International Unlimited Company.L'affaire reviendra devant le tribunal dans le courant du mois d'Août.: Commission de protection des données (DPC)Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?