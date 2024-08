Les États-Unis lancent une enquête antitrust sur Nvidia, à la suite de plaintes de concurrents concernant l'abus de position dominante sur le marché des puces d'intelligence artificielle (IA)

Nvidia est une société de technologie qui conçoit et fournit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul à haute performance, ainsi que des systèmes sur puce (SoC) pour le marché de l'informatique mobile et de l'automobile. Nvidia est également un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle (IA). Outre la conception et la fabrication de GPU, Nvidia fournit la plateforme logicielle et l'API CUDA qui permettent la création de programmes massivement parallèles utilisant les GPU.Les États-Unis viennent de lancer une enquête antitrust sur Nvidia, selon un rapport de The Information. Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur Nvidia, après que des concurrents se soient plaints que la société aurait abusé de sa position dominante sur le marché de la vente de puces qui alimentent l'intelligence artificielle. Les actions de la société ont chuté d'environ 3,6 % dans les échanges après l'annonce de l'enquête.Les enquêteurs du ministère de la justice cherchent à savoir si Nvidia a fait pression sur les fournisseurs de cloud computing pour qu'ils achètent plusieurs produits. L'enquête cherche également à savoir si Nvidia fait payer plus cher à ses clients le matériel de réseau s'ils veulent acheter des puces d'intelligence artificielle à des rivaux comme Advanced Micro Devices (AMD) et Intel. Pour rappel, Nvidia détient environ 80 % du marché des puces d'IA.", a déclaré un porte-parole de Nvidia.Le rapport indique que les enquêteurs ont contacté plusieurs concurrents de Nvidia afin de recueillir plus de détails. Des groupes progressistes américains et la sénatrice démocrate Elizabeth Warren ont pressé le DOJ d'enquêter sur Nvidia pour des raisons de concurrence.Ces groupes, qui s'opposent aux monopoles et encouragent la surveillance des entreprises technologiques par le gouvernement, entre autres, se sont attaqués à la vente groupée de logiciels et de matériel par Nvidia, une pratique que les autorités antitrust françaises ont également signalée alors qu'elles s'apprêtent à porter leurs propres accusations.Pensez-vous que cette enquête antitrust est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?