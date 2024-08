Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale a touché des entreprises, des aéroports et des médias à travers le monde. Microsoft a confirmé qu'elle était consciente de ces problèmes, mais de nombreux experts en cybersécurité ont indiqué que la source potentielle du problème était l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, qui fournit une surveillance et une protection contre les cyberattaques à de nombreuses entreprises de premier plan. Les écrans bleus de la mort ont perturbé le fonctionnement normal des machines Windows, affichant le message : "Recovery: It looks like Windows didn’t load correctly."Dans une proposition de recours collectif déposée le mardi 30 juillet soir devant le tribunal fédéral d'Austin, au Texas, les actionnaires ont déclaré avoir appris que les assurances données par CrowdStrike au sujet de sa technologie étaient matériellement fausses et trompeuses lorsqu'une mise à jour logicielle défectueuse a perturbé des compagnies aériennes, des banques, des hôpitaux et des lignes d'urgence dans le monde entier.Selon eux, le cours de l'action CrowdStrike a chuté de 32 % au cours des 12 jours suivants, réduisant à néant 25 milliards de dollars de valeur marchande, alors que les effets de la panne étaient connus, que le directeur général George Kurtz était appelé à témoigner devant le Congrès américain et que Delta Air Lines aurait engagé l'éminent avocat David Boies pour obtenir des dommages-intérêts.La plainte cite des déclarations, notamment lors d'une conférence téléphonique du 5 mars, au cours de laquelle M. Kurtz a qualifié le logiciel de CrowdStrike de « validé, testé et certifié ».Dans un communiqué publié le mercredi 31 juillet, la société CrowdStrike, basée à Austin, a déclaré : « Nous pensons que cette affaire n'est pas fondée et nous défendrons vigoureusement la société », M. Kurtz et le directeur financier Burt Podbere sont également accusés.Le procès intenté par la Plymouth County Retirement Association de Plymouth, dans le Massachusetts, vise à obtenir des dommages-intérêts non spécifiés pour les détenteurs d'actions de classe A de CrowdStrike entre le 29 novembre 2023 et le 29 juillet 2024.Les actionnaires poursuivent souvent les entreprises après que des nouvelles négatives inattendues ont fait chuter le cours des actions, et CrowdStrike pourrait faire l'objet d'autres poursuites.Le directeur général de Delta, Ed Bastian, a déclaré le mercredi 31 juillet que la panne avait coûté 500 millions de dollars à sa compagnie aérienne, y compris le manque à gagner, les compensations et les hôtels pour les passagers bloqués.Les actions de CrowdStrike ont clôturé ce mercredi en baisse de 1,69 $, à 231,96 $. Elles avaient clôturé à 343,05 dollars la veille de la panne.L'affaire est la suivante : Plymouth County Retirement Association v CrowdStrike Inc et al, U.S. District Court, Western District of Texas, No. 24-00857.Proposition de recours collectif déposée à Austin (Texas), Cour fédérale du TexasQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'action entreprise par les actionnaires de CrowdStrike crédible ou pertinente ?