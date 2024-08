Meta Platforms, Inc, qui fait des affaires sous le nom de Meta, et qui s'appelait auparavant Facebook, Inc. et TheFacebook, Inc, est un conglomérat technologique multinational américain basé à Menlo Park, en Californie. La société possède et exploite Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp, entre autres produits et services. Meta se classe parmi les plus grandes entreprises américaines de technologies de l'information, aux côtés d'autres sociétés du Big Five, Alphabet (Google), Amazon, Apple et Microsoft. En 2023, l'entreprise figurait au 31e rang du classement Forbes Global 2000. En 2022, Meta était la troisième entreprise ayant le plus investi dans la recherche et le développement au niveau mondial, avec des dépenses de R&D s'élevant à 35,3 milliards de dollars américains.Le procès de 2022, intenté par le procureur général du Texas, Ken Paxton, devant un tribunal d'État, alléguait que Meta avait utilisé un logiciel de reconnaissance faciale sur des photos téléchargées sur Facebook sans le consentement des Texans.Le bureau de M. Paxton a déclaré qu'il s'agissait de l'accord le plus important jamais obtenu par un seul État et le plus important en matière de protection de la vie privée jamais obtenu par un procureur général d'État. Le règlement sera étalé sur cinq ans. Le bureau du procureur général n'a pas précisé si l'argent du règlement irait au fonds général de l'État ou s'il serait distribué d'une autre manière.« Ce règlement historique témoigne de notre volonté de nous opposer aux plus grandes entreprises technologiques du monde et de les tenir pour responsables des infractions à la loi et des violations du droit à la vie privée des Texans. Toute utilisation abusive des données sensibles des Texans sera sanctionnée par la loi », a déclaré M. Paxton dans un communiqué.Le règlement, annoncé mardi 30 juillet, ne constitue pas un aveu de culpabilité et Meta maintient qu'il n'y a pas eu d'actes répréhensibles.Il s'agit du premier procès intenté par le bureau de M. Paxton en vertu d'une loi de l'État de 2009 qui protège les données biométriques des Texans, telles que les empreintes digitales et les scans faciaux. La loi exige que les entreprises informent les individus et obtiennent leur consentement avant de collecter ces données. Elle limite également le partage de ces données, sauf dans certains cas, comme l'aide aux forces de l'ordre ou la réalisation de transactions financières. Les entreprises doivent protéger ces données et les détruire dans un délai d'un an après qu'elles ne sont plus nécessaires.En 2011, Meta a introduit une fonctionnalité connue sous le nom de « Tag Suggestions » pour permettre aux utilisateurs d'étiqueter plus facilement les personnes sur leurs photos. Selon le bureau de M. Paxton, cette fonction était activée par défaut et utilisait la reconnaissance faciale sur les photos des utilisateurs, capturant automatiquement des données protégées par la loi de 2009. Ce système a été abandonné en 2021, Meta affirmant avoir supprimé plus d'un milliard de données individuelles de reconnaissance faciale.Dans le cadre du règlement, Meta doit informer le bureau du procureur général des activités prévues ou en cours susceptibles de relever des lois de l'État sur les données biométriques. Si le Texas s'y oppose, les parties disposent de 60 jours pour tenter de résoudre le problème.Les représentants de Meta ont déclaré que le règlement permettra à l'entreprise de discuter plus facilement des implications et des exigences des lois de l'État sur les données biométriques avec le bureau du procureur général, ajoutant que la protection des données et de la vie privée est une priorité essentielle pour l'entreprise.« Nous sommes heureux de résoudre cette affaire et nous sommes impatients d'explorer les possibilités futures d'approfondir nos investissements commerciaux au Texas, y compris le développement potentiel de centres de données », a déclaré mardi un porte-parole de Meta.Meta dispose d'environ un mois pour verser la première tranche de 500 millions de dollars à l'État. Les versements suivants, d'un montant de 225 millions de dollars chacun, seront effectués chaque année entre 2025 et 2028.Consumer Reports, une organisation à but non lucratif de défense des consommateurs, a félicité M. Paxton pour son action en justice, tout en soulignant qu'il s'agissait d'une ébauche. Dans un communiqué, l'association a déclaré que les États avaient intenté trop peu d'actions en justice pour violation de la vie privée.« Alors que les entreprises rivalisent pour construire des modèles d'IA à grande échelle, la course aux données des consommateurs menace de se transformer en une course vers le bas, et les agences chargées de l'application de la loi doivent donc rester attentives aux pratiques déloyales en matière de collecte de données », a déclaré Matt Schwartz, analyste politique chez Consumer Reports.Ce règlement intervient à un moment où les grandes entreprises technologiques renforcent leur présence au Texas et où l'État s'efforce de réglementer ce secteur.L'année dernière, les législateurs de l'État ont adopté la loi texane sur la confidentialité et la sécurité des données, qui est entrée en vigueur au début de ce mois et exige des entreprises qu'elles obtiennent l'autorisation des utilisateurs avant de traiter des données personnelles sensibles. Elle accorde également aux consommateurs le droit d'accéder à leurs données et de les supprimer, ainsi que de mettre fin à la collecte de données.La Cour suprême des États-Unis a récemment renvoyé à une juridiction inférieure, pour une analyse plus approfondie, une contestation de la loi texane sur les médias sociaux, qui empêche les grandes entreprises de médias sociaux de censurer le contenu des utilisateurs en fonction de leurs opinions politiques.M. Paxton a intenté un procès à Google en 2022, alléguant que l'entreprise avait illégalement stocké des données sur la géométrie faciale et les empreintes vocales sans en informer les utilisateurs. Des poursuites similaires dans l'Illinois et l'Arizona ont abouti à des règlements substantiels.En 2020, le Texas a pris la tête de 15 États pour intenter une action antitrust contre Google, qui devrait être portée devant les tribunaux l'année prochaine. L'année dernière, l'État a également participé à un autre procès concernant la distribution d'applications Android et le traitement des paiements, et Google a versé 700 millions de dollars à titre de règlement. En outre, Google a réglé une plainte pour publicité trompeuse avec le Texas en 2023 pour un montant de 8 millions de dollars.Le Texas a soutenu le procès antitrust intenté par Epic Games contre Apple, affirmant que le monopole de l'entreprise en matière de distribution d'applications et de paiement étouffe la concurrence.Consumer Reports a encouragé M. Paxton à poursuivre l'application rigoureuse de la loi texane sur la confidentialité et la sécurité des données.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette sanction imposée à Meta est pertinente et justifiée ?