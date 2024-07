Today we achieved a massive and bipartisan victory in the Senate.



The Kids Online Safety Act passed with an overwhelming majority, 91-3.



This is a huge victory — for kids and especially parents.



Our legislation provides parents with better tools to protect their kids…

I applaud the Senate for passing the Kids Online Safety and Privacy Act today. This bipartisan legislation will help protect children's mental health, safety, and privacy online.



I have spent my entire career fighting for the wellbeing of children, and I urge Congress to pass…

Today, the Senate passed the Kids Online Safety Act. The House should do the same when they return in September. Congress must protect America's children!

Le KOSA est un texte législatif historique porté à l’origine par un groupe persistant de parents : ils ont rencontré des législateurs, se sont présentés à des auditions avec des PDG du secteur technologique et ont apporté des photos de leurs enfants qui, dans de nombreux cas, sont morts par suicide après avoir été victimes de cyberintimidation ou d'autres préjudices causés par les médias sociaux. Ces parents affirment qu'un projet de loi comme le KOSA aurait pu éviter à leurs propres enfants de souffrir et espèrent qu'il en sera de même pour d'autres enfants.Le projet de loi crée un devoir de diligence pour les plateformes en ligne utilisées par des mineurs. Il exige qu'elles prennent des mesures « raisonnables » dans la conception de leurs produits afin d'atténuer une liste de préjudices, notamment le harcèlement en ligne, l'exploitation sexuelle, la promotion de la drogue et les troubles de l'alimentation. Le projet de loi précise qu'il n'empêche pas les plateformes de permettre aux mineurs de rechercher un contenu spécifique ou de fournir des ressources pour atténuer l'un des préjudices énumérés, « y compris des informations fondées sur des preuves et des ressources cliniques ».Les partisans de ce projet de loi pensent que cette obligation légale de diligence protégera les enfants, mais les défenseurs des droits numériques, de la liberté d'expression et certains défenseurs des LGBTQ+ estiment que le projet de loi pourrait en fait nuire aux enfants marginalisés en créant un effet dissuasif et en faisant pression sur les plateformes pour qu'elles limitent la liberté d'expression sur l'internet.Dans une lettre adressée récemment aux sénateurs, des groupes tels que l'American Civil Liberties Union (ACLU), l'Electronic Frontier Foundation (EFF), LGBT Tech et NetChoice ont écrit que le devoir de diligence pourrait entraîner « un filtrage agressif des contenus par des entreprises empêchant l'accès à des contenus importants, protégés par le premier amendement, éducatifs et même vitaux » afin d'éviter d'être tenues pour responsables. Ils craignent également que les plateformes soient amenées à imposer des systèmes de vérification de l'âge, ce qui soulèverait des problèmes supplémentaires en matière de respect de la vie privée et de constitutionnalité.L'obligation de diligence concentre le plus de controverse. La KOSA contient néanmoins une multitude d'autres dispositions. Le KOSA exige en sus des garanties pour les enfants sur l'internet, comme empêcher des adultes inconnus de communiquer avec les enfants ou de consulter leurs données personnelles, restreindre la possibilité de partager les données de géolocalisation des mineurs, et permettre aux comptes des enfants de refuser les recommandations personnalisées ou au moins de limiter les catégories de recommandations. Les plateformes devraient également définir par défaut les paramètres de confidentialité les plus stricts pour les comptes des enfants, faciliter la suppression de leurs données personnelles et limiter le temps qu'ils passent sur le service. La loi exigerait de plus une poignée d'outils de contrôle parental, permettant aux parents de consulter les paramètres de confidentialité et de compte de leurs enfants, de restreindre leurs achats et de limiter le temps qu'ils passent sur le site.Les projets de loi sont maintenant transmis à la Chambre des représentants. Avant le vote de, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson (R-LA), a déclaré qu'il était « impatient d'examiner les détails de la législation issue du Sénat ». Les parents devraient avoir plus de contrôle et les outils nécessaires pour protéger leurs enfants en ligne. Je m'engage à travailler pour trouver un consensus à la Chambre des représentants ». Mais il sera plus difficile de relancer la dynamique après la pause du Congrès, compte tenu de la dynamique politique liée à l'adoption d'une politique de fond dans les mois précédant une élection présidentielle.Si les projets de loi sont adoptés, la KOSA risque encore de se heurter à l'opposition des tribunaux. NetChoice, qui représente les grandes plateformes technologiques telles que Google et Meta, a intenté des procès pour bloquer plusieurs autres lois dans tout le pays ayant des objectifs similaires de protection des enfants. NetChoice a fait valoir (avec succès dans de nombreux cas) que ces projets de loi représentaient un risque pour la liberté d'expression et qu'ils ne résisteraient pas à l'examen du premier amendement. Si elle est contestée, la KOSA devra également faire face à un récent arrêt de la Cour suprême, dans lequel l'opinion majoritaire a déclaré que la modération et la curation de contenu sont des formes d'expression protégées.Source : Senat US Que pensez-vous de la loi KOSA et de ses objectifs?Quels sont les avantages et les inconvénients de la loi KOSA pour les enfants, les parents, les plateformes et la société ?Si une loi similaire venait à être appliquée dans votre pays, comment pourrait-elle affecter votre utilisation personnelle ou professionnelle des médias sociaux et d’Internet?Quelles sont les alternatives ou les compléments possibles à la loi KOSA pour assurer la sécurité des enfants en ligne?Quels sont les défis ou les risques potentiels liés à la mise en œuvre et au respect de la loi KOSA?