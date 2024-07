Une crypomonnaie, une crypto-devise ou une crypto est une monnaie numérique conçue pour servir de moyen d'échange par l'intermédiaire d'un réseau informatique et qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la maintenir ou la conserver.La loi devrait entrer en vigueur en septembre, et le gouverneur de la banque centrale russe, Elvira Nabiullina, l'un des partisans de la nouvelle loi, a déclaré que les premières transactions en cryptomonnaies auraient lieu avant la fin de l'année.La Russie a été confrontée à des retards importants dans les paiements internationaux avec des partenaires commerciaux majeurs tels que la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis, après que les banques de ces pays, sous la pression des régulateurs occidentaux, sont devenues plus prudentes.« Nous prenons une décision historique dans le domaine financier », a déclaré Anatoly Aksakov, président de la chambre basse du parlement, la Douma, aux législateurs.En vertu de la nouvelle loi, la banque centrale créera une nouvelle infrastructure « expérimentale » pour les paiements en cryptomonnaie. Les détails de cette infrastructure n'ont pas encore été annoncés.La loi fait partie d'un ensemble qui comprend également des réglementations sur le minage des cryptomonnaies et la circulation d'autres actifs numériques. La nouvelle loi ne lèvera pas une interdiction existante sur les paiements en cryptomonnaie à l'intérieur de la Russie.La banque centrale a déclaré que les retards de paiement sont devenus un défi majeur pour l'économie russe, entraînant une baisse de 8 % des importations russes au deuxième trimestre 2024.Malgré les efforts de la Russie pour passer aux monnaies de ses partenaires commerciaux et développer un système de paiement alternatif au sein du groupe des économies émergentes BRICS, de nombreux paiements sont encore effectués en dollars et en euros et passent par le système international SWIFT.Les banques des pays qui commercent avec la Russie sont ainsi exposées au risque de sanctions secondaires, ce qui les oblige à renforcer leurs procédures de conformité.« Les risques de sanctions secondaires se sont accrus. Elles compliquent le paiement des importations, et cela concerne un large éventail de marchandises », a déclaré Mme Nabiullina, soulignant que les retards de paiement ont entraîné un allongement des chaînes d'approvisionnement et une augmentation des coûts.Législateurs russesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de la Russie crédible ou pertinente ?