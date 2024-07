Lors d'une audience de référé, Google a fait valoir que la proposition de recours collectif déposée par des utilisateurs de Google au sujet de la collecte de données était sans fondement. L'objet du litige est la désactivation de l'activité Web et applicative dans les paramètres de l'appareil Android. La désactivation de cette option empêche l'enregistrement des activités futures sur le web et les applications dans le compte Google de l'utilisateur.Les plaignants, dont la plainte a été déposée pour la première fois en 2020, affirment que Google a recueilli leurs données personnalisées bien qu'ils aient désactivé le bouton. Ils affirment que le bouton donne aux utilisateurs la fausse impression qu'ils peuvent "refuser" de partager toutes les données avec Google et les développeurs tiers, et accusent Google d'atteinte à la vie privée.Eduardo Santacana, avocat de Google, a déclaré que le géant de la technologie ne recueillait que des données anonymes regroupées pour aider les développeurs d'applications à comprendre comment les consommateurs utilisaient leurs applications, et non des données personnalisées et identifiables.», a déclaré M. Santacana au juge en chef du district des États-Unis, M. Richard Seeborg.M. Santacana a déclaré qu'aucune des données collectées par Google ne pouvait être reliée à un utilisateur et que les défendeurs n'avaient pas fourni un seul exemple de données permettant de remonter à un utilisateur, d'être utilisées pour des publicités personnalisées ou d'établir des profils de marketing. «», a-t-il déclaré.Au lieu de cela, a expliqué M. Santancana, les défendeurs se sont contentés d'émettre l'hypothèse qu'un jour, un mauvais acteur chez Google pourrait accéder aux informations si les systèmes de Google venaient à changer.M. Seeborg, nommé par Barack Obama, a déclaré à M. Santacana qu'il pensait que la formulation de la politique de confidentialité de Google pouvait induire en erreur un consommateur raisonnable en lui faisant croire que le fait de désactiver la fonction mettait fin à la collecte de toutes les données.M. Santacana a répondu que ce n'était pas la faute de Google si un utilisateur n'interprétait pas correctement les règles. Il a ajouté que les règles font de leur mieux pour montrer aux utilisateurs qu'il existe des informations personnelles et des informations non personnelles, et qu'elles permettent aux utilisateurs de refuser que l'entreprise utilise les informations personnelles. «», a déclaré M. Seeborg.Selon M. Santacana, les plaintes des plaignants sont rejetées parce qu'ils n'ont pas réussi à démontrer que Google avait l'intention de s'approprier des données interdites. En fait, la simple existence d'un système protégeant les données des utilisateurs prouve qu'il n'y avait pas d'intention d'induire les utilisateurs en erreur, a déclaré M. Santacana. «», a-t-il déclaré.M. Seeborg a déclaré qu'il était généralement déconseillé d'accorder un jugement sommaire sur l'intention, mais M. Santacana a rétorqué que l'exigence d'intention était si forte qu'elle justifiait un jugement sommaire. «», a expliqué M. Santacana.David Boies, avocat des plaignants, a déclaré à M. Seeborg qu'il ne croyait pas que Google ne collectait pas d'informations personnelles et que même les informations non personnelles pouvaient identifier l'appareil mobile d'une personne et être liées à un individu spécifique. «», a déclaré M. Boies.M. Boies a lu à M. Seeborg des copies de courriels internes d'employés de Google, dans lesquels de nombreux employés indiquaient qu'ils pensaient que la politique de confidentialité trompait les utilisateurs en leur faisant croire que des informations personnelles n'étaient pas collectées. Dans ces courriels, les employés de Google affirment également qu'ils collectent et utilisent des informations personnelles.», a déclaré M. Boies, avant de dire à M. Seeborg qu'au minimum, cette preuve crée une question de fait vérifiable. «», a déclaré M. Boies.Dans sa réfutation, M. Santacana a déclaré que les données en question ne sont que des reçus que Google n'utilise qu'à des fins d'archivage, et que Google n'a jamais partagé un identifiant d'appareil avec un annonceur ou une tierce partie. M. Seeborg a pris l'affaire en délibéré.: GoogleQuel est votre avis sur cette affaire ?Pensez-vous que les arguments du recours collectif sont crédibles ou pertinents ?