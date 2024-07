L'État russe, vindicatif et de plus en plus violent par nature, a décidé de lui retirer sa liberté, illustrant parfaitement la manière dont la Russie traite les personnes qui ont contribué à la modernisation et à la mondialisation du pays. Son véritable crime aux yeux de ce régime vicieux ? Un esprit indépendant, une véritable intégrité, et un fils qui vit en exil, tout en écrivant sur la descente en dictature de leur patrie. L'État russe, vindicatif et de plus en plus violent par nature, a décidé de lui retirer sa liberté, illustrant parfaitement la manière dont la Russie traite les personnes qui ont contribué à la modernisation et à la mondialisation du pays. Son véritable crime aux yeux de ce régime vicieux ? Un esprit indépendant, une véritable intégrité, et un fils qui vit en exil, tout en écrivant sur la descente en dictature de leur patrie.

Alexey Soldatov, physicien nucléaire de formation, a fait sa carrière à l'Institut Kurchatov de l'énergie atomique, l'une des principales installations de recherche nucléaire soviétique pendant la guerre froide. Pionnier de l'internet russe et fondateur du premier fournisseur d'accès à l'internet du pays, Soldatov a été condamné par un tribunal à deux ans de colonie de travail pour "". Soldatov, 72 ans, avait été placé en détention par un tribunal de Moscou. Il est en phase terminale.Soldatov a été accusé d'abus de pouvoir dans la gestion d'un pool d'adresses IP par une organisation dans laquelle il n'occupait aucune fonction. Cette action juridique a suffi à le faire emprisonner alors que le tribunal connaissait la maladie de Soldatov, ce qui signifiait qu'il n'avait pas le droit de prononcer une peine privative de liberté.Sa famille estime que cette décision équivaut à une condamnation à mort. Très peu de gens en Russie croient aux accusations portées par le gouvernement contre un homme largement connu comme le père de l'Internet russe.Soldatov, qui était connu à l'Institut Kurchatov pour utiliser les ordinateurs plus que quiconque dans le cadre de son travail, rêvait de mettre en place un réseau à l'Institut. Outre la recherche sur les armes atomiques, les scientifiques de l'institut Kurchatov ont participé à de nombreux projets de défense cruciaux, allant des sous-marins nucléaires soviétiques aux armes laser.En conséquence, l'institut jouissait d'un statut exalté en Union soviétique et d'un degré de liberté impensable pour les autres centres de recherche soviétiques. Cela signifiait notamment que l'institut disposait d'une ligne téléphonique capable de passer des appels internationaux, ce qui était impensable dans presque toutes les autres institutions.Il a formé une équipe de programmeurs autour de lui et, en 1990, ils ont commencé à réfléchir à la manière dont ils pourraient connecter l'institut à d'autres centres de recherche dans le pays. Ils avaient besoin d'un nom pour ce réseau et ont lancé un programme de sélection aléatoire de mots en anglais. Le programme a donné Relcom.En août de la même année, le réseau Relcom est devenu réalité, établissant une connexion entre l'institut Kurchatov à Moscou et l'institut d'informatique et d'automatisation à Leningrad, à 740 kilomètres de là. Ensuite, une connexion a été établie avec les centres de recherche de Dubna, Serpukhov et Novosibirsk. Le réseau utilisait des lignes téléphoniques ordinaires et la bande passante était extrêmement étroite - le réseau n'était capable que d'échanger de simples courriers électroniques. Mais l'équipe de Relcom rêvait de se connecter au monde entier.Le 28 août 1990, la toute première connexion soviétique à l'internet mondial a été établie lorsque les programmeurs de Kurchatov ont échangé des courriers électroniques avec une université d'Helsinki, en Finlande. Grâce à Relcom, l'Union soviétique isolée était désormais connectée à l'internet mondial. Relcom s'est rapidement développé, et beaucoup ont commencé à utiliser le mot Relcom comme un raccourci pour désigner l'internet ou le courrier électronique.Il s'agissait d'une idée très antisoviétique : relier instantanément les gens à l'intérieur du pays et dans le monde entier. L'Union soviétique était un pays où la hiérarchie était omniprésente et où tout acte nécessitait une autorisation préalable obligatoire.Le premier test politique pour Relcom a eu lieu lorsque le KGB a organisé un putsch en août 1991. Le KGB a bloqué et interdit les médias traditionnels, mais n'a pas prêté attention à l'Internet naissant. Soldatov était loin de Moscou, à Vladikavkaz, mais lorsqu'il appelait ses collaborateurs au Kurchatov Computation Center, il insistait sur une chose et une seule : garder la ligne ouverte.Relcom est resté opérationnel, diffusant des informations sur la résistance à Moscou et dans d'autres villes vers l'Europe et les États-Unis. Le premier jour du coup d'État, un membre de l'équipe de Relcom a eu l'idée de demander à tous les abonnés de Relcom de regarder par la fenêtre et de renvoyer exactement ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire les faits, sans émotions.Très vite, Relcom a reçu une image kaléidoscopique de ce qui se passait dans tout le pays, en diffusant les témoignages des abonnés en même temps que les bulletins d'information. Il est devenu évident que les chars et les troupes n'étaient présents que dans deux villes - Moscou et Leningrad - et que le coup d'État n'aboutirait pas.Dans les années 1990, le nouvel Internet russe s'est développé et Relcom de Soldatov est devenu l'un des nombreux fournisseurs de services Internet de taille moyenne. Malgré cela, il est resté très respecté, dans le pays et à l'étranger, pour son expertise en matière de gouvernance de l'internet. Il a également contribué à la création des organisations qui constituent l'ossature technique de l'internet russe depuis lors, y compris la distribution des noms de domaine et des adresses IP.En 2008, le président Medvedev, grand amateur de technologie Internet, qui s'était positionné comme une sorte de libéral, a invité Soldatov dans son gouvernement en tant que vice-ministre des communications en charge de l'Internet. Soldatov n'a survécu que deux ans et est parti en novembre 2010, ne voulant pas soutenir les idées du gouvernement qui étaient alors débattues, comme le développement d'un système d'exploitation informatique national ou d'un moteur de recherche national qui séparerait l'internet russe du réseau mondial. Il a toujours cru à la nature horizontale et mondiale du réseau.Cela ne l'a pas rendu très populaire. En 2019, il a fait l'objet d'une enquête criminelle, à l'initiative d'Andrei Lipov, chef du département Internet de l'administration présidentielle. Même sous enquête, Soldatov a continué à travailler sur plusieurs projets de recherche, y compris sur l'IA. Aujourd'hui, son accusateur, Andrei Lipov, est à la tête de Roskomnadzor, l'agence russe de censure d'Internet, et Alexey Soldatov est en prison.Son fils, Andrei Soldatov, écrit :