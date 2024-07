Elon Musk proteste... ou est-ce un prétexte ?

À cause de cette loi et des nombreuses autres qui l'ont précédée, s'attaquant à la fois aux familles et aux entreprises, SpaceX va maintenant déplacer son siège social de Hawthorne, en Californie, à Starbase, au Texas. Et 𝕏 le siège social déménagera à Austin.

Le gouverneur Gavin Newsom a signé lundi un projet de loi interdisant aux enseignants d'informer les familles des changements d'identité sexuelle des élèves, mettant ainsi un terme à une année de bataille entre les conseils scolaires conservateurs soucieux des droits des parents et les militants LGBTQ+ préoccupés par la vulnérabilité des jeunes.La nouvelle loi protège les enseignants contre les représailles pour avoir soutenu les droits des élèves transgenres et interdit les règles de « divulgation forcée » de la maternelle à la terminale. Elle fait suite aux décisions prises par les conseils d'administration des établissements scolaires de certaines régions de Californie, qui ont décidé d'informer les parents si leur enfant change de nom ou de pronom, ou si les élèves demandent à utiliser des installations ou à participer à des programmes qui ne correspondent pas à leur sexe dans les dossiers officiels.Le projet de loi prévoit également que le ministère de l'éducation de Californie offre des ressources aux parents et aux élèves sur la manière de « gérer en privé les conversations sur le genre et l'identité ».Les tentatives de politiques de notification de genre, y compris dans les districts scolaires de Chino Valley et Temecula, ont déclenché des procès sur le droit à la vie privée des étudiants et ont attiré l'ire du procureur général de Californie Rob Bonta, qui a déclaré qu'elles pourraient causer un « préjudice imminent et irréparable » aux jeunes LGBTQ+ qui ne se sentent peut-être pas en sécurité lorsqu'ils font leur coming out à la maison.Depuis 2020, huit États, dont l'Indiana et le Tennessee, ont adopté des politiques de notification du sexe à l'école, selon le Movement Advancement Project. La Californie est le premier État à interdire ces politiques au niveau local.En réponse à cette loi, Elon Musk a déclaré mardi qu'il allait transférer le siège de SpaceX et de sa société de médias sociaux X de la Californie au Texas :Le milliardaire avait déjà déplacé le siège social de Tesla au Texas en 2021 et est lui-même résident de cet État, qui ne prélève pas d’impôt sur le revenu. La question de ce que les écoles devraient dire aux parents concernant l’identité de genre de leurs enfants est devenue un sujet majeur de débat aux États-Unis. Les défenseurs des droits LGBTQ soutiennent que les élèves ont droit à la vie privée, tandis que d’autres estiment que les parents ont le droit de savoir ce qui se passe avec leurs enfants.Au début de l'année, SpaceX a transféré sa société du Delaware au Texas après qu'un juge du Delaware a invalidé ses conditions de rémunération chez Tesla.La loi californienne, la première du pays, est un point chaud dans la lutte entre les conseils scolaires conservateurs soucieux des droits parentaux et les partisans du droit à la vie privée des personnes LGBTQ.« Il y a un an, j'ai clairement fait comprendre au gouverneur Newsom que des lois de cette nature obligeraient les familles et les entreprises à quitter la Californie pour protéger leurs enfants », a écrit Musk, qui a soutenu samedi l'ancien président Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de cette année.Dans un communiqué, le bureau de Newsom a déclaré que la loi « ne permet pas de modifier le nom ou l'identité de genre d'un élève sur un dossier scolaire officiel sans le consentement des parents » et « ne supprime ni ne porte atteinte aux droits des parents ».Les commentaires de Musk sur X n'ont pas mentionné de détails sur les implications des déménagements de ses entreprises au Texas. Toutefois, si le siège social de Tesla a été transféré au Texas en 2021, l'entreprise continue de produire des voitures en Californie et a annoncé l'année dernière la création d'un nouveau centre d'ingénierie à Palo Alto. La situation de SpaceX devrait être similaire.Depuis que Musk a racheté Twitter en 2022, il l'a rebaptisé X, a réécrit les politiques du réseau en matière de modération des contenus et a licencié la majeure partie du personnel de l'entreprise, réduisant ses effectifs à environ 1 500 employés. SpaceX, qui dispose de vastes capacités de production, emploie actuellement plus de 13 000 personnes. Une délocalisation de la société spatiale de Musk toucherait donc plus de monde et serait potentiellement plus perturbante qu'une délocalisation de X.Le siège actuel de SpaceX à Hawthorne, en Californie, sert d'usine, de centre de conception technique et de centre de contrôle des missions pour les fusées et les engins spatiaux de la société. Il ne serait pas facile de déménager ces installations, mais SpaceX n'en aura peut-être pas besoin.Starbase, qui sera bientôt le nouveau siège social de SpaceX, est la base d'accueil de la fusée Starship de nouvelle génération de la société. SpaceX construit et lance des fusées Starship et des boosters Super Heavy depuis ce site isolé du sud du Texas, situé sur la côte du golfe du Mexique, à quelques kilomètres au nord de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Starbase accueille plus de 2 000 employés de SpaceX et plus de 1 000 sous-traitants.La société déclare avoir investi plus de 3 milliards de dollars dans le développement de l'infrastructure à Starbase, où elle dispose d'une rampe de lancement Starship active et d'une deuxième rampe Starship en cours de construction. À quelques kilomètres du site de lancement de Starship, SpaceX a construit de nombreux bâtiments pour produire des Starships et des boosters Super Heavy pour les vols d'essai.Les véhicules actuels de SpaceX, la fusée Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon, sont fabriqués et exploités depuis le siège de la société à Hawthorne, près de Los Angeles. SpaceX a également une présence importante à Redmond, dans l'État de Washington, où elle construit les satellites internet Starlink, ainsi que sur les bases de lancement de Cap Canaveral et de la base spatiale de Vandenberg, en Californie.SpaceX a l'intention de remplacer à terme la fusée Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon par le véhicule Starship, ce qui signifie que l'avenir à long terme de Hawthorne en tant qu'usine de vaisseaux spatiaux à part entière était déjà remis en question. Les moteurs Raptor destinés au programme Starship étaient initialement construits à Hawthorne, mais Musk a déclaré en 2021 que SpaceX prévoyait de construire une deuxième usine de moteurs Raptor sur son site d'essai de moteurs à McGregor, au Texas.SpaceX a emménagé dans son siège de Hawthorne en 2008, avant le premier vol du Falcon 9 et de la capsule cargo Dragon. L'entreprise étant largement intégrée verticalement, elle n'a cessé d'agrandir ses installations autour de Hawthorne pour produire des éléments tels que les antennes paraboliques Starlink, des composants de moteurs et des combinaisons spatiales. SpaceX est en train d'ouvrir une nouvelle usine dans le centre du Texas pour produire des terminaux d'utilisateurs Starlink.En fin de compte, que ce soit en raison de la loi sur l’identité de genre, des taxes ou d’autres facteurs, le déménagement des sièges sociaux de SpaceX et X vers le Texas marque un changement significatif dans le paysage des entreprises technologiques et suscite des débats sur les priorités des entreprises et les droits des enfants et des parents.Quoiqu'il en soit, en réponse à l'engagement de Musk, Greg Abbott, gouverneur du Texas, a déclaré : « Cela confirme la position de leader du Texas dans le domaine de l'exploration spatiale » : « Cela consolide le Texas en tant que leader de l'exploration spatiale ».Que pensez-vous de cette loi californienne ? Selon vous, Elon Musk a-t-il raison de décider de partir ou ne s'agit-il là que d'un prétexte pour avoir le moins d'impôts possible à payer ?De façon plus générale, quelle est votre opinion sur le déménagement des sièges sociaux d’entreprises technologiques ? Quelles pourraient être les raisons / situations qui, selon vous, justifieraient de telles décisions ? Cela peut-il avoir un impact sur l’image de l’entreprise ?Comment équilibrer les droits des enfants et des parents en matière d’identité de genre ? Explorez les différentes perspectives sur la vie privée des élèves et le rôle des parents dans la prise de décisions concernant leurs enfants.Quels sont les avantages et les inconvénients fiscaux pour les entreprises lorsqu’elles choisissent leur siège social ? Discutez des implications financières et des motivations possibles derrière ces décisions.Pensez-vous que les entreprises devraient s’engager activement dans des débats sociétaux ? Quel est leur rôle en tant qu’acteurs sociaux et leur responsabilité envers la communauté ?Quelles autres lois ou politiques pourraient influencer les décisions de déménagement des entreprises à l’avenir ? Pensez aux facteurs externes qui pourraient façonner les choix des entreprises.