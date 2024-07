GitHub est une plateforme de développement qui permet aux développeurs de créer, stocker, gérer et partager leur code. Il utilise le logiciel Git, fournissant le contrôle de version distribué de Git plus le contrôle d'accès, le suivi des bogues, les demandes de fonctionnalités logicielles, la gestion des tâches, l'intégration continue et les wikis pour chaque projet. Basée en Californie, elle est une filiale de Microsoft depuis 2018.Microsoft Corporation est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège se trouve à Redmond, dans l'État de Washington. Ses produits logiciels les plus connus sont la gamme de systèmes d'exploitation Windows, la suite d'applications de productivité Microsoft 365, la plateforme de cloud computing Azure et le navigateur web Edge. Ses produits matériels phares sont les consoles de jeux vidéo Xbox et la gamme d'ordinateurs personnels à écran tactile Microsoft Surface. Microsoft a été classée n° 14 dans le classement Fortune 500 2022 des plus grandes entreprises américaines en fonction de leur chiffre d'affaires total, et elle a été le plus grand fabricant de logiciels au monde en termes de chiffre d'affaires en 2022, selon Forbes Global 2000. Elle est considérée comme l'une des cinq grandes entreprises américaines de technologies de l'information, aux côtés d'Alphabet (société mère de Google), d'Amazon, d'Apple et de Meta (société mère de Facebook).OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA) fondée en décembre 2015 et dont le siège se trouve à San Francisco. Sa mission est de développer une intelligence artificielle générale "sûre et bénéfique", qu'elle définit comme "des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches économiquement utiles". En tant qu'organisation leader dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles texte-image, et un modèle texte-vidéo nommé Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme le catalyseur d'un intérêt généralisé pour l'IA générative.Le procès a été intenté par un groupe de développeurs en 2022 et comportait à l'origine 22 plaintes contre les entreprises, alléguant des violations de droits d'auteur liées à l'assistant de codage GitHub Copilot, doté d'une intelligence artificielle.La décision du juge Jon Tigar, rendue publique la semaine dernière, ne laisse subsister que deux plaintes : l'une accusant les sociétés de violation de la licence open-source et l'autre de rupture de contrat. Cette décision marque un net recul pour les développeurs qui affirmaient que GitHub Copilot, qui utilise la technologie d'OpenAI et appartient à Microsoft, s'était illégalement entraîné sur leur travail.Le rejet du tribunal s'est principalement concentré sur l'accusation selon laquelle GitHub Copilot viole le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en suggérant du code sans attribution appropriée. Une version modifiée de la plainte mettait en cause le filtre de détection de duplication de GitHub, qui permet aux utilisateurs de "détecter et supprimer" les suggestions de Copilot correspondant à du code public sur GitHub.Les développeurs ont fait valoir que la désactivation de ce filtre permettrait de "recevoir du code identique" et ont cité une étude montrant comment les modèles d'IA peuvent "mémoriser" et reproduire des parties de leurs données d'apprentissage, y compris potentiellement du code protégé par le droit d'auteur.Le juge Tigar a toutefois estimé que ces arguments n'étaient pas convaincants. Il a estimé que le code prétendument copié par GitHub n'était pas suffisamment similaire au travail original des développeurs. Le juge a également noté que l'étude citée mentionne elle-même que GitHub Copilot "émet rarement du code mémorisé dans des situations bénignes".En conséquence, le juge Tigar a rejeté cette allégation avec préjudice, ce qui signifie que les développeurs ne peuvent pas déposer une nouvelle plainte. En outre, le tribunal a rejeté les demandes de dommages-intérêts punitifs et de réparation pécuniaire sous la forme d'un enrichissement sans cause.Malgré cette décision importante, la bataille juridique n'est pas terminée. Les plaintes restantes concernant la rupture de contrat et les violations de la licence open-source sont susceptibles d'être poursuivies en justice.Cette affaire met en lumière les défis et les complexités juridiques qui entourent les assistants de codage alimentés par l'IA et leur utilisation de bases de code existantes pour la formation.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision du juge Tigar crédible ou pertinente ?