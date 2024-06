Microsoft Teams est une application de collaboration d'équipe développée par Microsoft dans le cadre de la famille de produits Microsoft 365, offrant un espace de travail de chat et de vidéoconférence, le stockage de fichiers et l'intégration d'applications propriétaires et tierces. Teams a remplacé d'autres plateformes de messagerie et de collaboration professionnelles exploitées par Microsoft, notamment Skype for Business et Microsoft Classroom. En janvier 2023, Teams comptait environ 280 millions d'utilisateurs mensuels.Cette inculpation intervient après que la Commission européenne, l'influent régulateur antitrust de l'UE, a lancé l'année dernière une enquête déclenchée par une plainte déposée en 2020 par Slack.La Commission a informé Microsoft de son "avis préliminaire" selon lequel elle avait « enfreint les règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante » en regroupant Teams avec ses suites Office 365 et Microsoft 365 basées sur le cloud, qui comprennent les programmes Word, Excel et Powerpoint.Avant même les accusations, Microsoft a tenté d'apaiser les inquiétudes de l'UE en déliant Teams en Europe, avant d'étendre cette politique au reste du monde en avril.L'UE craignait également que Microsoft ait limité l'interopérabilité entre les concurrents de Teams et ses propres offres, bien que l'entreprise ait introduit en septembre 2023 des "améliorations" pour faciliter la tâche de ses rivaux.Mais la Commission a déclaré que les changements apportés par Microsoft n'allaient pas assez loin.« La commission estime, à titre préliminaire, que ces changements sont insuffisants pour répondre à ses préoccupations et qu'il est nécessaire de modifier davantage le comportement de Microsoft pour rétablir la concurrence », a-t-elle déclaré dans un communiqué.Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence, a déclaré que « Microsoft a maintenant la possibilité de répondre à nos préoccupations ».L'entreprise sera en mesure de proposer des engagements afin d'éviter une lourde amende et le président Brad Smith a indiqué que Microsoft serait disposée à prendre d'autres mesures.« Après avoir dégroupé Teams et pris les premières mesures d'interopérabilité, nous apprécions la clarté supplémentaire apportée aujourd'hui et nous nous efforcerons de trouver des solutions pour répondre aux préoccupations restantes de la Commission », a déclaré M. Smith dans un communiqué.Slack avait déposé sa plainte alors que sa part de marché diminuait, et elle a depuis été rachetée par la société Salesforce.Il n'y a pas de date limite pour la clôture de l'enquête formelle.Si les résultats de l'enquête vont à l'encontre de Microsoft, la société pourrait se voir infliger une lourde amende ou d'autres mesures correctives.Ces derniers mois, Microsoft a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part de l'Union européenne.Les régulateurs de l'UE examinent le partenariat de Microsoft avec OpenAI, développeur de ChatGPT, afin de déterminer s'il s'agit d'une fusion déguisée.Fin 2022, la Commission a également reçu une plainte distincte de la part du CISPE, un groupe commercial du cloud soutenu par Amazon, contre Microsoft au sujet de ses pratiques en matière de licences pour le cloud.Les deux parties cherchent actuellement à résoudre le problème par la voie des négociations.La Commission européenneQuelle lecture faites-vous de cette situation ?