Il est essentiel de montrer que la société civile est en alerte. Vous pouvez soit contacter vos ministères de l'intérieur et de la justice, soit la "" de votre gouvernement auprès de l'UE. Vous trouverez les coordonnées de toutes les représentations permanentes sur le site "".Dites à votre gouvernement que le projet actuel sur le contrôle du chat (officiellement appelé "Règlement ... pour prévenir et combattre les abus sexuels sur les enfants") est inacceptable. Soyez poli mais aussi résolu et demandez-leur d'exprimer clairement leur désaccord avec la proposition et de voter contre.Demandez-leur également d'insister pour qu'il y ait un vote formel et que les abstentions soient correctement comptabilisées par la Présidence. (Sinon, au sein du Comité des représentants permanents, il arrive que l'astuce procédurale consiste à ne pas demander les abstentions et à les ignorer).