La Federal Trade Commission prend des mesures à l'encontre du fabricant de logiciels Adobe et de deux de ses cadres, Maninder Sawhney et David Wadhwani, pour avoir trompé les consommateurs en dissimulant les frais de résiliation anticipée de son plan d'abonnement le plus populaire et en empêchant les consommateurs d'annuler leurs abonnements.Une plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral par le ministère de la justice sur notification et renvoi de la FTC accuse Adobe d'avoir poussé les consommateurs vers l'abonnement "annuel payé mensuellement" sans les informer suffisamment que l'annulation de l'abonnement au cours de la première année pouvait coûter des centaines de dollars. M. Wadhwani est président de la division "Digital Media" d'Adobe et M. Sawhney est vice-président d'Adobe.", a déclaré Samuel Levine, directeur du bureau de la protection des consommateurs de la FTC. "".Après 2012, Adobe est passé principalement à un modèle d'abonnement, exigeant des consommateurs qu'ils paient pour accéder aux logiciels populaires de l'entreprise sur une base récurrente. Les abonnements représentent la majeure partie des revenus de l'entreprise.Selon la plainte, lorsque les consommateurs achètent un abonnement sur le site web de l'entreprise, Adobe les pousse vers son plan d'abonnement "", en le présélectionnant par défaut. Adobe affiche bien en évidence le coût "" de l'abonnement lors de l'inscription, mais dissimule les frais de résiliation anticipée (ETF) et leur montant, qui correspond à 50 % des paiements mensuels restants lorsqu'un consommateur annule son abonnement au cours de la première année. Les informations relatives aux frais de résiliation anticipée d'Adobe sont dissimulées en petits caractères sur le site web de la société ou obligent les consommateurs à survoler de petites icônes pour les trouver.Selon la plainte, les consommateurs se plaignent de l'ETF auprès de la FTC et du Better Business Bureau. Ces consommateurs indiquent qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence de l'ETF ou du fait que le plan "" exigeait que leur abonnement se poursuive pendant un an. La plainte indique qu'Adobe était au courant de la confusion des consommateurs au sujet de l'ETF.Bien que consciente des problèmes rencontrés par les consommateurs avec l'ETF, l'entreprise continue à orienter les consommateurs vers le plantout en occultant l'ETF, selon la plainte.Outre le fait que l'ETF n'est pas divulgué aux consommateurs lorsqu'ils s'abonnent, la plainte allègue également qu'Adobe utilise l'ETF pour piéger les consommateurs et les dissuader d'annuler leurs abonnements. La plainte affirme également que les procédures d'annulation d'Adobe sont conçues pour rendre l'annulation difficile pour les consommateurs. Lorsque les consommateurs ont tenté d'annuler leur abonnement sur le site web de la société, ils ont été contraints de naviguer sur de nombreuses pages pour pouvoir annuler.Lorsqu'ils contactent le service clientèle d'Adobe pour annuler leur abonnement, ils se heurtent à la résistance et aux retards des représentants d'Adobe. Les consommateurs rencontrent également d'autres obstacles, tels que des appels et des chats interrompus, et des transferts multiples. Certains consommateurs qui pensaient avoir annulé leur abonnement avec succès ont déclaré que la société avait continué à les facturer jusqu'à ce qu'ils découvrent les frais sur leurs relevés de carte de crédit.La plainte affirme que les pratiques d'Adobe violent la loi sur la restauration de la confiance des acheteurs en ligne ().La Commission a voté par 3 voix contre 0 le renvoi de la plainte pour sanction civile au ministère de la justice en vue de son dépôt. Le ministère de la justice a déposé la plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie.La Commission fédérale du commerce s'efforce de promouvoir la concurrence, de protéger et d'éduquer les consommateurs. La Commission renvoie une plainte pour sanctions civiles au ministère de la justice lorsqu'elle a des "raisons de croire" que les défendeurs cités enfreignent ou sont sur le point d'enfreindre la loi et qu'une procédure est dans l'intérêt du public. L'affaire sera jugée par le tribunal.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?