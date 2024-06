0

Interdiction des jeux contenant des actifs générés par l'IA

Au Royaume-Uni, il est illégal pour les entreprises d'abuser de leur position dominante sur un marché. Valve possède et exploite Steam, la plus grande plateforme de distribution numérique de jeux pour PC au monde. Les entreprises qui occupent une position dominante sur un marché ne sont pas autorisées à pratiquer des prix excessifs ou anticoncurrentiels. Elles ne peuvent pas non plus imposer d'autres conditions commerciales déloyales qui empêchent ou entravent la concurrence. Valve aurait injustement exclu la concurrence pour les jeux PC et le contenu des jeux, ce qui signifie que les clients britanniques ont payé trop cher pour ces produits.Vicki Shotbolt a déposé une plainte au nom de tous les joueurs concernés, par l'intermédiaire de Vicki Shotbolt Class Representative Limited, auprès du Competition Appeal Tribunal le 5 juin 2024. Elle accuse Valve Corporation d'exclure la concurrence sur le marché des jeux pour PC en obligeant les éditeurs de jeux à accepter des restrictions de prix qui fixent le prix le plus bas auquel leurs jeux peuvent être vendus sur des plateformes concurrentes.Cette action collective, où une personne agit en justice au nom d'un groupe beaucoup plus large, accuse Valve de violer le droit britannique de la concurrence depuis au moins six ans. Shotbolt explique qu'elle a lancé cette action pour mettre fin à ces pratiques illégales et aider les consommateurs à récupérer les sommes trop payées. En conséquence, les consommateurs britanniques ont payé trop cher les jeux pour PC et les contenus supplémentaires, permettant à Valve de continuer à prélever une commission jugée excessive auprès des éditeurs.Steam est une plateforme de jeux pour PC où les joueurs peuvent acheter des jeux et des extensions. Selon VG Insights, Steam a enregistré des ventes record en 2023, générant plus de 9 milliards de dollars de recettes mondiales, avec la vente de 580 millions de jeux et la sortie de 14 000 nouveaux titres. Toutefois, le marché est très concentré : les 10 jeux les plus vendus représentent 61 % des ventes totales, et les 100 jeux les plus vendus en représentent 91 %.Le cabinet d'avocats Milberg London LLP soutient cette action collective contre Valve. « Le droit de la concurrence est là pour protéger les consommateurs et garantir le bon fonctionnement des marchés, » a déclaré Natasha Pearman, associée du cabinet. « Lorsque les marchés ne fonctionnent pas correctement et que les consommateurs sont lésés, les actions collectives de ce type permettent aux consommateurs de se faire entendre et de demander des comptes aux grandes entreprises comme Valve. »L'année dernière, Valve a abordé les accusations concernant l'interdiction des jeux contenant des actifs générés par l'IA sur Steam. Valve a clarifié qu'elle n'interdit pas totalement ces contenus, mais exige que les jeux n'utilisent pas des modèles d'IA entraînés avec des données protégées par le droit d'auteur. Cette politique est née après qu'un développeur anonyme a signalé que son jeu avait été rejeté pour cette raison. Valve a confirmé ces allégations, expliquant que les développeurs doivent prouver qu'ils possèdent les droits sur tout le contenu utilisé dans leurs jeux.En début d'année, Valve a assoupli sa position en permettant la publication de la majorité des jeux utilisant l'IA, à condition que les développeurs divulguent cette utilisation lors de la soumission. Les jeux doivent préciser s'ils utilisent des outils d'IA pour le contenu pré-généré (créé avec l'IA pendant le développement) ou le contenu généré en direct (créé avec l'IA pendant l'exécution du jeu). Cette approche vise à équilibrer la protection des droits d'auteur et l'innovation dans le développement de jeux.L'affaire contre Valve fait écho à un procès similaire intenté contre Sony en 2022, où Sony était accusée d'avoir surfacturé les consommateurs sur son PlayStation Store. Cette situation soulève des questions cruciales concernant la concurrence et les pratiques commerciales équitables. Si les accusations contre Valve sont avérées, cela pourrait entraîner une révision des pratiques de commission dans l'industrie et une réglementation plus stricte pour protéger les consommateurs. Dans l'intervalle, Valve doit naviguer prudemment pour maintenir sa position sur le marché tout en respectant les lois et en répondant aux préoccupations des développeurs et des consommateurs.Source : Milberg London LLP Quel est votre avis sur le sujet ?Valve peut-elle justifier sa commission de 30 % en raison des services ou avantages spécifiques qu'elle offre aux éditeurs et consommateurs ?