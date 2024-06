Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l'exploitation

Huit anciennes ingénieures de SpaceX ont déposé mercredi une plainte contre Elon Musk pour harcèlement sexuel et représailles

D'autres accusations contre Elon Musk et son bras droit Gwynne Shotwell

Un groupe d'employés de SpaceX a écrit une lettre ouverte à la présidente et directrice de l'exploitation, Gwynne Shotwell, dénonçant le comportement public du propriétaire Elon Musk et appelant la société de fusées à « se séparer rapidement et explicitement » de sa marque personnelle. Partagée en juin 2022 sur une chaîne interne SpaceX Microsoft Teams avec plus de 2 600 employés, la lettre fait valoir que l'entreprise ne respecte pas sa politique « No Asshole » (aucun connard) souvent déclarée et sa politique de tolérance zéro en matière de harcèlement sexuel.Elle poursuit en suggérant trois « éléments d'action » différents pour remédier à la situation : SpaceX devrait « dénoncer publiquement et condamner le comportement nocif d'Elon sur Twitter » ; l'entreprise devrait « tenir tous les dirigeants également responsables » des mauvais comportements ; et SpaceX doit « définir clairement ce qui est exactement prévu par les politiques "no asshole" et "tolérance zéro" de SpaceX et les appliquer de manière cohérente ».Les employés ont été invités à signer la lettre en remplissant un sondage ou en scannant un code QR. La lettre a généré plus d'une centaine de commentaires sur la chaîne Teams, de nombreux collaborateurs acceptant l'esprit de la missive. Certains commentateurs ont également affirmé être gênés par le comportement de Musk. D'autres ont exprimé le souhait que l'entreprise traite mieux le comportement des dirigeants ainsi que les plaintes de harcèlement sexuel. En moins d'un jour et demi, plus de 400 employés l'ont signé De nombreuses autres personnes ont contacté ceux qui ont partagé la lettre sur Signal, en personne et via Teams, disant qu'ils signeraient s'ils pouvaient se permettre d'être licenciés à ce moment. Leurs craintes se sont avérées crédibles, car la direction de SpaceX a fini par licencier au moins cinq employés pour leur implication dans la lettre.Gwynne Shotwell, a ensuite envoyé un e-mail au personnel de l'entreprise, dénonçant le document et informant le personnel des résiliations : « Nous avons trop de travail critique à accomplir et n'avons pas besoin de ce genre d'activisme excessif - notre équipe de direction actuelle est plus dévouée à garantir que nous ayons un environnement de travail formidable et en constante amélioration que tout ce que j'ai vu au cours de mes 35 ans de carrière », a écrit Shotwell. Faisant écho aux auteurs de la lettre, elle a affirmé que la lettre, et non le comportement de Musk, était une source de distraction pour SpaceX, qui a un emploi du temps chargé dans les jours et les semaines à venir.Deux ans plus tard, les ingénieures licenciées de SpaceX ont porté plainte contre Elon Musk pour harcèlement sexuel et représailles devant le tribunal de l'État de Californie, intensifiant ainsi leur bataille juridique sur plusieurs fronts avec le chef d'entreprise milliardaire et sa société aérospatiale.« Musk a sciemment et délibérément créé un environnement de travail hostile en interjetant sur le lieu de travail des photographies, des mèmes et des commentaires sexuels ignobles qui rabaissent les femmes et/ou la communauté LGBTQ+ », affirment les huit anciennes employées, qui ont également intenté une action en justice contre l'entreprise devant le conseil des prud'hommes américain. Les plaignantes affirment que certaines d'entre elles ont ensuite fait l'objet de commentaires harcelants de la part d'autres collègues qui « imitaient les messages de Musk » sur Twitter et « créaient un environnement de travail hostile extrêmement inconfortable ».« Il était également courant que les ingénieurs donnent des noms grossiers et dégradants aux produits pour tenter de faire de l'humour, souvent aux dépens des femmes et des personnes LGBTQ+. Par exemple, le nom 'Upskirt Camera' a été utilisé pour une caméra sur le premier étage de la fusée Falcon qui voit le bas du deuxième étage ». La plainte cite également une vidéo « mettant en scène la haute direction de SpaceX, notamment le vice-président des ressources humaines (RH) Brian Bjelde, le président-directeur général Gwynne Shotwell et Elon Musk, qui se moque et tourne en dérision l'inconduite sexuelle et les plaisanteries ».Après que Musk s'est publiquement moqué des allégations de mauvaise conduite portées contre lui, les travailleuses ont collaboré à la rédaction de la lettre ouverte en 2022, dans laquelle elles exprimaient leurs inquiétudes quant à son comportement et à la culture de l'entreprise, et affirment avoir été licenciées en guise de représailles. Les anciennes employés, qui ont également déposé une plainte contre SpaceX auprès du National Labor Relations Board, ont affirmé avoir des raisons de croire que Musk a personnellement pris la décision de les licencier en représailles de leur activisme. Lorsqu'un responsable des ressources humaines a suggéré de mener d'abord une enquête, Musk a répondu : « Je m'en fiche, virez-les », affirme la plainte.Après la publication de la lettre, Shotwell a envoyé un courriel à deux des auteurs de la lettre pour leur demander de « cesser immédiatement d'inonder les canaux de communication des employés », selon la plainte. Shotwell a ensuite envoyé un courriel à l'ensemble de l'entreprise, dont l'objet était « Veuillez rester concentrés sur la mission de SpaceX », dans lequel elle qualifiait la lettre ouverte « d'activisme exagéré » et déclarait que « nous avons mené une enquête et licencié un certain nombre d'employés concernés », selon la plainte.La plainte vise à la fois Musk et SpaceX. « Musk se croit au-dessus des lois. Nos huit courageux clientes lui ont tenu tête et ont été licenciées pour cela. Nous sommes impatients de tenir Musk pour responsable de ses actes lors du procès », a déclaré Laurie Burgess, une avocate qui représente les anciennes employées de SpaceX, dans un communiqué.Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mardi des allégations selon lesquelles Musk aurait fait des avances sexuelles à des femmes de SpaceX, notamment à une ancienne stagiaire avec laquelle il aurait eu des relations sexuelles. Une troisième femme qui a parlé au Journal a déclaré que Musk lui avait demandé à plusieurs reprises d'avoir ses enfants et qu'il s'était plaint de ses performances professionnelles après qu'elle ait refusé. La femme a déclaré qu'elle s'était également vu refuser une augmentation de salaire.La président de SpaceX, Gwynne Shotwell, a été cité dans l'article, accusant le Journal de présenter « des contre-vérités, des interprétations erronées et une histoire révisionniste », et déclarant « Elon est l'un des meilleurs êtres humains que je connaisse ».Selon le Journal, Shotwell a accusé l'une des femmes d'avoir une liaison avec son mari. Shotwell aurait commencé à se méfier de cette femme après que son mari lui a demandé de l'aider à organiser la fête surprise du 50e anniversaire de sa femme. L'employée a appelé Robert Shotwell pour qu'il récupère chez elle des cartons pour la fête, ce qui a conduit Gwynne Shotwell à soupçonner le couple d'avoir une liaison, selon le rapport.En novembre 2013, Robert Shotwell a envoyé à la femme un courriel dont l'objet était « Problèmes en vue », ajoutant : « Elle nous a accusés d'avoir une liaison[...] prépare-toi lorsqu'elle va te rentrer dedans ».Après que la femme ait rapporté ces faits au service des ressources humaines, Shotwell aurait « dit au service des ressources humaines de SpaceX qu'elle voulait que la femme soit démise de ses fonctions de directrice générale », selon l'article du Journal. Dans une déclaration au Journal, Shotwell a déclaré que le rapport dépeignait « un récit complètement trompeur » de la culture d'entreprise de SpaceX.Certains anciens employés de SpaceX ne sont pas d'accord. En 2021, après qu'une ancienne employée de SpaceX a publié un message détaillant de multiples cas où elle avait été tripotée par ses collègues masculins, cinq anciens employés ont affirmé qu'il existait une culture de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise.Sources : plainte déposée contre Elon Musk Quelles mesures devraient être prises par les entreprises de technologie pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ?Comment les dirigeants d’entreprise peuvent-ils influencer la culture d’entreprise, et quel est leur rôle dans la prévention du harcèlement ?Dans quelle mesure pensez-vous que les médias sociaux influencent le comportement des employés en entreprise ?Quel impact pensez-vous que de telles allégations peuvent avoir sur la réputation d’une entreprise comme SpaceX ?Comment les entreprises peuvent-elles équilibrer la protection de leur réputation tout en assurant la transparence et la justice pour toutes les parties impliquées ?Quel rôle le département des ressources humaines doit-il jouer lorsqu’il est confronté à des allégations de harcèlement ?Pensez-vous que les actions en justice sont un moyen efficace de résoudre les problèmes de harcèlement au travail ? Pourquoi ou pourquoi pas ?