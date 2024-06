Le mobile



Un groupe d'actionnaires de Tesla exhorte les autres à voter contre le plan de rémunération d'Elon Musk

Néanmoins, Elon Musk s'attaque aux « briseurs de serment » de Tesla qui veulent s'opposer à sa rémunération record

Dans une plainte déposée devant un tribunal du Delaware la semaine dernière, l’actionnaire Michael Perry accuse à la fois le PDG d’avoir délibérément vendu près de 45 millions d’actions avant la publication de données de ventes de véhicules médiocres, afin d’éviter une baisse estimée à 55 % de la valeur, et presque l’ensemble du conseil d’administration d’avoir collectivement violé leurs responsabilités envers les actionnaires.« En cédant des actions Tesla d'une valeur de 7 530 113 926 dollars en novembre et décembre 2022 alors qu'il était en possession d'informations défavorables et matérielles non publiques, E. Musk a exploité sa position chez Tesla et a violé ses obligations fiduciaires envers Tesla », affirme la plainte, ajoutant que d'autres administrateurs étaient à la fois « conscients et coupables » également.Contrairement aux ventes d’actions précédentes par des initiés de Tesla, celles-ci n’étaient pas le résultat d’un plan de trading Rule 10b5-1, qui retire la discrétion sur le moment de la vente à un initié et la confie à un courtier tiers.Les actions Tesla ont chuté à un plus bas de deux ans le 3 janvier 2023, suite à la publication des données de ventes de voitures. Perry demande la restitution des gains illégaux de Musk (que le plaignant estime à 3 milliards de dollars) à l’entreprise par le biais d’une restitution, et réclame des dommages-intérêts à tous les huit administrateurs de l’époque pour leur « négligence ».Au cœur de l'argumentation de Perry se trouve l'établissement d'un mobile en affirmant que Musk savait, d'une part, qu'il devait encore liquider ses actions à un prix aussi élevé que possible pour couvrir un prêt destiné à l'achat de Twitter et, d'autre part, que les ventes du quatrième trimestre étaient bien en deçà de ses prévisions optimistes d'octobre 2022.Quelques jours à peine après s'être vanté d'une « excellente demande pour le quatrième trimestre », il a réduit les prix en Chine, la première d'une longue série de réductions à venir.Musk était peut-être au courant du ralentissement des ventes en raison de ce que son ancien chef du groupe motopropulseur, Drew Baglino, a décrit en mars dernier comme une culture d'entreprise composée de « mesureurs impitoyables », qui exploitent tous les données de dernière minute pour stimuler les ventes et optimiser tous les aspects de l'activité de Tesla.« Je ne suis pas sûr qu'il y ait une entreprise sur Terre qui dispose de meilleures données en temps réel que Tesla », a déclaré Musk lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs du premier trimestre de l'année dernière. « Notre doigt sur le pouls est en temps réel et n'a pas de temps de latence ». Musk est allé jusqu'à dire qu'il examine personnellement les résultats de chaque changement de prix pour s'assurer que la production peut continuellement équilibrer la demande, en augmentant lorsque Tesla a trop de commandes et en diminuant lorsqu'elle n'en a pas assez.« Nous voyons ce qui se passe immédiatement et nous ajustons le cours des choses. Nous y pensons littéralement tous les jours », poursuit-il. « Sept jours sur sept, je consulte cet e-mail, tout comme le reste de l'équipe ». Si l'on suit sa logique, le PDG aurait su que le quatrième trimestre ne répondrait pas aux attentes du marché et aurait vendu ses actions malgré tout.Dans son action en justice, Perry estime qu'il est raisonnable de déduire qu'il a agi de la sorte pour éviter de perdre de l'argent, alors qu'il avait promis une « fin d'année épique » quelques semaines plus tôt. « Musk a vendu ces actions avant que les informations non publiques en sa possession ne soient divulguées publiquement et n'affectent le cours des actions de la société », affirme la plainte.Ils estiment que ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Ils pensent que le conseil d'administration de Tesla est « dysfonctionnel » et « trop redevable au PDG Elon Musk ». Ils souhaitent également que les actionnaires votent contre la réélection des membres du conseil d'administration James Murdoch et Kimbal Musk. Le groupe d'actionnaires s'inquiète en effet des liens personnels de Murdoch et de Kimbal Musk avec le PDG de Tesla. Dans une lettre aux autres actionnaires, le groupe exprime toutes ses préoccupations.La lettre du groupe a été rendue publique en mai dans un document déposé auprès de la SEC. Elle fait état de préoccupations selon lesquelles Kimbal, qui est le frère cadet d'Elon Musk, et James Murdoch, un ami de Musk qui a pris des vacances avec sa famille, ne peuvent pas superviser efficacement le PDG en raison de leurs liens personnels. La lettre cite également un rapport du Wall Street Journal sur la consommation de drogues de Musk. En février, le média avait rapporté que des membres du conseil d'administration, dont Kimbal, ont pris de la drogue avec Musk, citant des personnes qui ont été témoins de la scène.Le groupe de plaignants comprend les fonds de pension de la ville de New York. Le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, qui fait office de conseiller en investissement pour les fonds de la ville, dont les actifs s'élèvent à 260 milliards de dollars, est à l'origine de la charge.Le groupe s'est plaint du fait que Musk partageait son temps entre les entreprises en se concentrant sur une société par jour. Selon eux, « le conseil d'administration doit encore s'assurer que Tesla dispose encore d'un PDG à temps plein qui se concentre sur le développement durable de l'entreprise ». Les signataires de la lettre comprennent également SOC Investment Group, Amalgamated Bank et plusieurs autres investisseurs. Les plaignants considèrent Musk comme un PDG à temps partiel chez Tesla et invitent le conseil d'administration à agir rapidement pour résoudre le problème et empêcher l'entreprise de sombrer :L'actionnaire qui a intenté le procès, Richard Tornetta, allègue que le conseil d'administration a manqué d'indépendance vis-à-vis de Musk lors de l'approbation du plan de rémunération. Le conseil d'administration comprenait le frère de Musk, Kimbal Musk, ainsi que ses amis Antonio Gracias et Steve Jurvetson (Jurvetson et Gracias ont depuis quitté le conseil d'administration de Tesla). Au cours du procès, Kathaleen McCormick, juge de la cour de chancellerie du Delaware, a qualifié cet argument de « coup mortel ».Le 30 janvier, McCormick a annulé la rémunération de Musk, estimant que les actionnaires n'avaient pas été correctement informés de l'origine de la proposition. Tesla demande aujourd'hui à ses actionnaires de ratifier à nouveau la même proposition, tout en approuvant le changement de l'État d'incorporation de la société du Delaware au Texas et la réélection de deux membres du conseil d'administration, James Murdoch et le frère de Musk, Kimbal.Le 13 juin, les actionnaires de Tesla décideront du sort du package de rémunération de Musk, estimé à une valeur pouvant atteindre 56 milliards de dollars. Ce sera la deuxième fois que les actionnaires voteront sur la rémunération du PDG, après qu’un juge du Delaware ait annulé le premier vote plus tôt cette année, arguant que le processus d’approbation était « profondément défectueux ».Musk ne veut rien laisser au hasard. Il fait du lobbying auprès des actionnaires sur sa plateforme de médias sociaux X, offrant des visites privées de l’usine Tesla au Texas et s’en prenant à ceux qui suggèrent que le package de rémunération proposé est trop élevé. Ce dernier ferait de Musk le PDG le mieux rémunéré au monde.« Ce sont des briseurs de serment », a écrit Musk sur X en réponse à un message moquant les actionnaires qui ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter contre la rémunération de Musk.En 2018, les actionnaires de Tesla ont approuvé pour la première fois la rémunération de Musk, lui accordant une participation supplémentaire de 12 % dans l’entreprise sur plusieurs années à condition qu’il atteigne certains objectifs. Ces objectifs comprenaient une valorisation boursière astronomique de 650 milliards de dollars à l’époque, soit plus de 10 fois la valeur de l’entreprise en 2018, qui était d’environ 59 milliards de dollars.En 2021, la valorisation de Tesla a brièvement dépassé les 1 000 milliards de dollars lorsque la société de location de voitures Hertz a commandé 100 000 de ses véhicules (Hertz a depuis commencé à se débarrasser de ses Teslas, invoquant des taux de dépréciation élevés). En 2022, l’entreprise a dépassé les objectifs qui ont déclenché la libération de la 12tranche d’options accordées à Musk, lui permettant de toucher le package de rémunération de 56 milliards de dollars.Source : plainte Pensez-vous que les PDG de grandes entreprises devraient être soumis à des règles plus strictes en matière de trading d’actions ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur la confiance des investisseurs si les allégations contre Elon Musk s’avèrent vraies ?Comment les entreprises peuvent-elles mieux prévenir les délits d’initiés et garantir la transparence dans leurs opérations financières ?Quel impact cela pourrait-il avoir sur l’image de Tesla en tant qu’entreprise et sur sa valorisation boursière ?