La Russie envisage de faire payer les entreprises pour l'utilisation de logiciels étrangers. La Russie pourrait faire payer aux entreprises nationales l'utilisation de logiciels étrangers, a déclaré le ministre du développement numérique, Maksut Shadaev, cité par l'agence de presse TASS, alors que Moscou cherche à réduire sa dépendance à l'égard des technologies étrangères et à renforcer les siennes.Le président Vladimir Poutine a fait de l'indépendance technologique un objectif clé, alors que les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine cherchent à entraver la capacité de Moscou à acquérir des technologies et des équipements étrangers qui pourraient l'aider sur le champ de bataille. Dans ce cadre, M. Poutine a signé début mai un décret stipulant qu'au moins 80 % des entreprises russes des secteurs économiques clés devraient passer à l'utilisation de logiciels fabriqués en Russie d'ici à 2030.De nombreuses entreprises russes utilisent encore des logiciels étrangers dans leurs activités quotidiennes, bien qu'un paquet de sanctions de l'UE adopté en décembre dernier interdise aux entreprises de fournir des logiciels d'entreprise et de conception à la Russie.M. Shadaev a déclaré que l'introduction d'une taxe sur les entreprises russes permettrait de «» les logiciels étrangers et russes. «», a déclaré M. Shadaev. Il n'a pas précisé quel serait le montant de la taxe proposée, ni comment elle serait perçue.: Agence de presse TASSQuel est votre avis sur le sujet ?