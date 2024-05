Quels sont les risques potentiels auxquels Microsoft Recall expose les utilisateurs de Windows 11 ?

Vous utilisez un ordinateur public : disons que vous faites des achats ou des opérations bancaires en ligne sur un ordinateur de la bibliothèque. Vous n'avez pas réalisé que Recall était actif. Cela permettrait à la personne qui utilise l'ordinateur après vous vient d'aller dans les archives de Recall pour récupérer toutes vos coordonnées bancaires, votre adresse et vos mots de passe. C'est comme remettre les clés de votre maison à un cambrioleur avant de lui dire que vous partez en vacances pour la semaine.

Vous utilisez un ordinateur portable professionnel : Votre patron, votre équipe informatique et toute personne ayant accès à votre appareil pourront voir quel usage vous faites de l’appareil. Ils peuvent s'en servir pour suivre votre rendement au travail et même lire les messages privés que vous envoyez à d'autres personnes.

Vous utilisez un PC familial : si vous utilisez l'ordinateur familial et que vous n'avez pas de profil protégé par un mot de passe, n'importe qui peut entrer et ouvrir votre historique de rappel. Si vous avez fait quelque chose de peu recommandable, cela va se voir, même si vous avez supprimé l'historique de vos recherches

Vous êtes victime d'un piratage ou votre ordinateur portable est volé : si quelqu'un vole votre ordinateur portable et que vous ne disposez pas d'un mot de passe fort pour le verrouiller, un cybercriminel peut utiliser Microsoft Recall pour entrer en possession de vos données et informations personnelles.

Pourquoi ces risques sont-ils de l’ordre du plausible ?

Microsoft CEO on New Windows AI Copilot



Satya Nadella says Windows PCs will have a photographic memory feature called Recall that will remember and understand everything you do on your computer by taking constant screenshots.



Time to switch to Linux pic.twitter.com/NWoB7B7NfE — illuminatibot (@iluminatibot) May 22, 2024

Microsoft se veut rassurant en pointant du doigt la gestion locale des données

« Nous attendons des organisations qu'elles soient transparentes avec les utilisateurs sur la manière dont leurs données sont utilisées et qu'elles ne traitent les données personnelles que dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre un objectif spécifique. L'industrie doit prendre en compte la protection des données dès le départ et évaluer et atténuer rigoureusement les risques pour les droits et libertés des personnes avant de mettre des produits sur le marché.Nous nous renseignons auprès de Microsoft pour comprendre les garanties mises en place pour protéger la vie privée des utilisateurs », écrit l'ICO (« Information Commissioner's Office ») – l'autorité en charge du respect de la règlementation applicable aux données personnelles au Royaume Uni.Parce que Microsoft souligne dans la Foire Aux Questions relative à cette fonctionnalité que « Recall n'effectue pas de modération de contenu. Il ne cache pas les informations telles que les mots de passe ou les numéros de comptes financiers. Ces données peuvent se trouver dans des instantanés stockés sur votre appareil, en particulier lorsque les sites ne respectent pas les protocoles Internet standard tels que la dissimulation de la saisie du mot de passe. »En d’autres termes, Microsoft Recall est un outil qui stocke vos mots de passe, vos informations, les détails de votre compte, etc. et qui est visible par tous les utilisateurs de votre profil. Si vous n'avez qu'un seul profil pour votre appareil, cela signifie que toutes les personnes ayant accès à ce PC pourront voir vos données Recall.Satya Nadella souligne que le traitement et le stockage des données sont effectués localement sur l'appareil et que les données sur l’unité de stockage sont chiffrées. Le géant technologique ajoute : « Nous savons que la protection de la vie privée est importante. Grâce à des contrôles de confidentialité améliorés, vous pouvez décider quelles informations Recall peut capturer. Les PC Copilot+ sont également conçus de manière à ce que même l'intelligence artificielle exécutée sur votre appareil ne puisse pas accéder à votre contenu privé. En outre, les administrateurs informatiques peuvent utiliser Microsoft Intune pour empêcher Recall d'enregistrer des instantanés, et de nouvelles politiques seront mises en place ultérieurement pour permettre aux services informatiques de filtrer de manière centralisée des applications et des sites web spécifiques. »Source : ICO Que pensez-vous de la fonctionnalité Microsoft Recall pour Windows 11 ? Les aspects négatifs mis en avant par les chercheurs de sécurité sont-ils pertinents ?Comment, dans un tel contexte, expliquer que des alternatives à Windows comme Linux continuent à évoluer dans l'ombre dans la filière des ordinateurs de bureau ?