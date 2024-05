Trump promet de commuer la peine à perpétuité de Ross Ulbricht, fondateur du marché en ligne « Silk Road »

Un geste en faveur des libertariens, qui prônent la légalisation des drogues

Pour mémoire, Silk Road était un site Web qui facilitait l’achat et la vente anonymes de biens, principalement de la drogue, la possibilité de commanditer des crimes contre rémunération et d'autres biens et services illicites. Après la fermeture du marché fin 2013, son fondateur et patron, San Franciscain Ross Ulbricht, 36 ans, a été condamné à une double peine d'emprisonnement à perpétuité plus 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle.Le 4 février 2015, Ross Ulbricht a été condamné à une double peine à perpétuité pour son rôle dans la création et l'exploitation du marché darknet Silk Road. Silk Road était révolutionnaire en ce qu'elle combinait deux technologies de préservation de la vie privée : Bitcoin et Tor pour permettre le commerce apparemment anonyme de biens et services illicites.Silk Road a attiré près de 150 000 acheteurs et 4000 vendeurs et a facilité des ventes totales de 183 millions de dollars. Le FBI a saisi environ 174 000 bitcoins à Ulbricht (d'une valeur d'environ 105 millions de dollars à ce moment-là en raison de la valeur croissante du bitcoin mais 11,9 milliards de dollars en valeur actuelle) sur des commissions gagnées par Silk Road évaluées à environ 614 000 bitcoins. Ces bitcoins ont ensuite été vendus aux enchères par le gouvernement américain.La promesse de Trump a été faite au cours d'un discours destiné à séduire les électeurs libertariens, qui prônent la légalisation des drogues et font depuis longtemps pression en faveur de la libération d'Ulbricht. Les partisans d'Ulbricht ont distribué à la foule des centaines de pancartes noires et blanches portant l'inscription « Free Ross », que les libertariens ont brandies dans les instants qui ont suivi l'annonce de Trump.« C'est l'une des choses que nous attendions de son premier mandat », a déclaré Katherine Yeniscavich, membre du comité national du parti.« Il veut des électeurs libertariens, et s'il acceptait la gratuité de Ross, il obtiendrait beaucoup de voix », a-t-elle déclaré avant son discours.Ulbricht est emprisonné depuis 2013, et certains libertariens estiment que son cas est un exemple de l'excès de pouvoir du gouvernement et de la nécessité de réformer la justice pénale. Le cas d'Ulbricht était l'un des principaux sujets que les libertariens ont demandé à Trump d'aborder avant la convention - et il a valu à Trump les applaudissements les plus nourris de la soirée.Dans un autre geste en faveur du troisième parti, Trump a déclaré qu'il placerait un libertarien dans son cabinet s'il était élu, et qu'il placerait également des libertariens à des « postes de haut niveau » dans son administration. Malgré ces promesses, Trump a reçu des huées et des sarcasmes de la part de la foule tout au long de son discours, ce qui laisse à penser que la promesse de gracier Ulbricht n'est peut-être pas suffisante.Billy Hunt, délégué du Parti libertarien du Rhode Island, a déclaré qu'il appréciait le geste de Trump, mais que cela ne changerait pas son vote. « Je suis heureux qu'il ait dit cela », a déclaré Hunt.« Il est temps d'être des gagnants », a déclaré Trump, demandant de manière rhétorique si les délégués des tiers partis souhaitaient continuer à obtenir des votes de protestation à un chiffre. « Je demande l'appui du parti libertarien, ou au moins beaucoup de vos votes. Il s'agissait d'une offre inattendue dans le cadre d'un discours sans précédent - l'un des nombreux discours prononcés par des non-libertaires que le parti a invités à prendre la parole lors de sa convention d'investiture. Les partisans de Trump étaient plus nombreux que les délégués libertariens qui n'appréciaient pas sa présence.Un chant « Nous voulons Trump » a été rapidement noyé par des « Finissons-en avec la Fed ». Lorsque Trump a qualifié Joe Biden de « menace pour la démocratie », certains délégués ont crié : « Vous aussi ! » Il a reçu un meilleur accueil lorsqu'il a dit en plaisantant que les accusations criminelles portées contre lui faisaient de lui un libertarien, et qu'il n'avait déclenché « aucune nouvelle guerre » en quatre ans.Samedi, Trump n'était pas seulement en compétition avec les libertariens. Robert F. Kennedy Jr. s'est adressé à une foule moins nombreuse le vendredi et a fait l'éloge des libertariens pour leur opposition aux ordonnances COVID de maintien à domicile, aux obligations vaccinales et à la censure en ligne, tout en déclarant qu'il gracierait Ulbricht, Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, et Edward Snowden, l'auteur de fuites dans la NSA.Vivek Ramaswamy, un représentant de Trump qui l'a défié pour l'investiture du GOP (parti républicain), a déclaré aux délégués qu'ils devraient former une alliance « libertarienne-nationaliste », une idée noyée sous les huées. La promesse de Trump d'accorder une commutation de peine à M. Ulbricht est tombée à plat pour les plus grands sceptiques libertariens.« Trump ment à tous les autres », a déclaré Nicholas Sarwark, un ancien président de la LP qui a assisté à la convention en tant que commentateur. En 2018, il avait exhorté Trump à envisager la clémence pour Ulbricht, sans obtenir de réponse. « Pourquoi pensez-vous qu'il nous dit la vérité ? »Du point de vue de la campagne, le candidat du GOP franchissait une nouvelle étape de sa « tournée de l'unité », après une réunion avec les Teamsters, un rassemblement dans le sud du Bronx et une apparition à la SneakerCon de Philadelphie - où il a reçu un autre type d'acclamation du Bronx en vendant sa ligne de chaussures montantes de marque.« Chaque personne présente dans cette salle va voter contre Joe Biden », a déclaré Jason Miller, conseiller principal de Trump, avant le discours. « Si vous voulez obtenir des votes non traditionnels, vous devez prendre des risques. Vous allez là où se trouve le public ; vous ne vous attendez pas à ce que le public vienne à vous ».Lors de la convention elle-même, l'accueil réservé à Donald Trump a oscillé entre scepticisme et mépris. Les candidats à l'investiture du parti ont été immédiatement applaudis lorsqu'ils ont dénoncé Trump ; certains délégués ont dénoncé la présidente du parti, Angela McArdle, pour avoir invité Trump et Robert F. Kennedy Jr. à la convention.« Nous sommes le parti des principes et nous vous rejetons catégoriquement », a déclaré Lars Mapstead, candidat libertarien à la présidence, dont la campagne a placé dans le hall de l'hôtel des panneaux promouvant son projet de refuser à Trump ou à Biden la majorité au collège électoral, jusqu'à ce que la campagne de Trump les fasse enlever. « C'est formidable d'être venu. Merci beaucoup. Mais maintenant, partez. »La plupart des membres du Parti libertarien n'étaient pas satisfaits de l'apparition de Trump. Au mieux, il s'agissait d'une occasion de pousser un président potentiel à s'attaquer à leurs problèmes - ce qui a fonctionné dans le cas d'Ulbricht. Au pire, cela a fait passer le parti pour un appendice du mouvement MAGA. « Rien de ce qu'il a fait pendant son mandat n'était un tant soit peu libertaire », a déclaré Daniel McGee, 39 ans, délégué de Géorgie. Il y a des gens qui chantent « End the Fed, Free Ross » dans une salle, mais ces gens l'ont vu gouverner pendant quatre ans et ne pas faire toutes ces choses ».Derek Williams, un délégué de Caroline du Sud âgé de 44 ans, a déclaré que la promesse de commutation de Trump n'était que « des mots » de la part d'un candidat qui en avait déjà dit beaucoup. Mais l'attention portée au parti par Trump et Kennedy, et les promesses de réaliser ne serait-ce qu'une poignée de leurs questions, ont montré que la LP était pertinente.« J'apprécie le fait que les autres grands partis nous accordent de l'attention », a déclaré Williams. « Nous sommes un bloc de vote puissant. McArdle a déclaré aux journalistes samedi que « les informations que j'ai recueillies » avaient attiré « l'attention des médias nationaux » sur le parti, avec plus d'attention médiatique qu'il n'en avait jamais eue pour une conférence, et l'une de ses meilleures collectes de fonds en trois jours - 159 000 dollars. Mais pour certains délégués, cela ne valait pas l'invitation de Trump. 