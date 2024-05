Selon la présidente de la Commission fédérale du commerce (FTC), Lina Khan, les modèles d'IA pourraient violer les lois antitrust. La Federal Trade Commission (FTC) est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis dont la mission principale est l'application de la législation antitrust civile (non pénale) et la promotion de la protection des consommateurs. La FTC partage la compétence en matière d'application de la législation antitrust civile fédérale avec la division antitrust du ministère de la justice.Lors du "Future of Everything Festival" organisé par le Wall Street Journal, Lina Khan a déclaré que la FTC examinait la manière dont l'utilisation de données par les grandes entreprises pouvait entraver la concurrence ou potentiellement violer les droits à la vie privée. "", a déclaré M. Khan lors de l'événement. "Selon Mme. Khan, les entreprises qui utilisent les données des citoyens à leur insu ou sans leur consentement sont également préoccupées, ce qui peut également soulever des problèmes juridiques. "", a-t-elle déclaré.Mme Khan a également reconnu les préoccupations des gens concernant les entreprises qui modifient rétroactivement leurs conditions de service pour leur permettre d'utiliser le contenu des clients, y compris les photos personnelles ou les vidéos de famille, afin d'alimenter leurs modèles d'IA. "", a déclaré Mme. Khan.", a-t-elle poursuivi, "".Mme Khan estime que de nombreuses agences gouvernementales ont un rôle important à jouer dans le développement de l'IA : "Pensez-vous que ces propos sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?