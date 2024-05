Selon un communiqué du département américain de la Justice (DOJ), Incognito Market était un bazar de stupéfiants en ligne qui existait sur le dark Web. Incognito Market a été créé en octobre 2020. Depuis cette date, et jusqu'à sa fermeture en mars 2024, Incognito Market a vendu des dizaines de millions de dollars de stupéfiants, y compris des centaines de kilogrammes de cocaïne et de méthamphétamines. Il était accessible dans le monde entier à toute personne disposant d'un accès à Internet et pouvait être consulté à l'aide du navigateur Web Tor. Son créateur, Rui-Siang Lin, exploitait le site sous les alias de "Pharoah" et "faro".En tant que "Pharoah", Lin supervisait toutes les opérations, y compris les employés, les fournisseurs et les clients, et selon le DOJ, avait aussi le pouvoir de décision ultime sur tous les aspects de l'opération de plusieurs millions de dollars. Incognito Market a été conçu pour favoriser les transactions de stupéfiants en toute transparence sur Internet et dans le monde entier et a intégré les caractéristiques des sites de commerce électronique légitimes, dont l'image de marque, la publicité et le service à la clientèle. En visitant le site, les utilisateurs étaient accueillis par une page d'accueil et une interface graphique (image ci-dessus).Le site permettait aux acheteurs de rechercher des stupéfiants de leur choix parmi des milliers d'annonces. Le site a ouvert en octobre 2020, mais il a fermé en mars et l'opérateur a extorqué à ses clients et vendeurs des frais allant de 100 à 20 000 $ en échange de la non-révélation des messages textuels et des enregistrements de transactions montrant leur participation à la place de marché. Selon l'acte d'accusation non scellé dont Lin fait l'objet, il avait déclaré ouvertement à ses clients et vendeurs qu'il s'agissait d'une extorsion pure et simple. Il aurait dit dans un message : « OUI, IL S'AGIT D'UNE EXTORSION ! ».Au cours des 41 mois pendant lesquels Incognito Market est resté fonctionnel, il aurait facilité la vente de plus de 100 millions de dollars de stupéfiants. En juin 2023, le site générait des ventes de plus de 5 millions de dollars par mois. « Lin avait le contrôle ultime de plus d'un millier de vendeurs (ceux qui vendent des stupéfiants sur Incognito Market), de plus de 200 000 clients (ceux qui achètent des stupéfiants sur Incognito Market) et d'au moins un autre employé qui aidait Lin dans la gestion du site », affirment les procureurs dans l'acte d'accusation dévoilé lundi. Et pour faciliter les opérations, le site avait créé sa propre banque.Cette dernière permettait aux utilisateurs de déposer des cryptomonnaies sur leurs propres comptes. Une fois la transaction effectuée, les fonds étaient transférés du compte de l'acheteur vers celui du vendeur, après le prélèvement d'une commission de 5 % par Incognito Market. Cela permettait aux acheteurs et aux vendeurs de rester anonymes l'un par rapport à l'autre. Le site gagnait aussi de l'argent en faisant payer aux vendeurs un droit d'entrée. Ainsi, tout au long de son existence, Incognito Market aurait rapporté à Lin et à ses associés plus de 4,2 millions de dollars sous forme de commissions et de droits d'entrée.Selon les procureurs, Lin a perçu des millions de dollars de bénéfices. Les substances disponibles comprenaient des stupéfiants et des médicaments sur ordonnance mal étiquetés, dont l'héroïne, la cocaïne, le LSD, la MDMA, l'oxycodone, la kétamine et l'alprazolam. « Les listes comprenaient des offres de médicaments sur ordonnance présentés comme authentiques, mais qui ne l'étaient pas », ont noté les autorités fédérales. Selon les enquêteurs, il arrivait que les vendeurs expédient un médicament à la place d'un autre, ce qui peut être qualifié d'escroquerie, mais cela pouvait aussi nuire dangereusement aux consommateurs.Par exemple, les autorités ont déclaré : « en novembre 2023, un agent de police sous couverture a reçu plusieurs comprimés censés être de l'oxycodone, achetés sur Incognito Market. Les tests effectués sur ces comprimés ont révélé qu'ils n'étaient pas du tout de l'oxycodone authentique et qu'il s'agissait en fait de comprimés de fentanyl ». Lors d'une réunion régulière mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Taïwan, Jeff Liu, a déclaré que Lin travaillait depuis novembre à l'ambassade de Taïwan à Sainte-Lucie, un État insulaire des Caraïbes orientales reconnu comme l'un des rares alliés de l'île asiatique.Il avait demandé à faire partie du corps technique de l'ambassade à la place du service militaire, obligatoire pour les hommes taïwanais, et aurait eu un comportement exemplaire. « Devant être libéré en juillet, Lin a demandé une permission et a quitté Sainte-Lucie le 18 mai. Il devait se rendre à Singapour via New York lorsqu'il a été arrêté par la police à New York », a déclaré Liu. Lin a été arrêté samedi à l'aéroport John F. Kennedy et devait comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan lundi après-midi. L'on ne sait pas si Lin a plaidé coupable, mais il risque de passer le restant de vie en prison.S'il est reconnu coupable, Lin risque une peine minimale obligatoire de prison à perpétuité pour avoir participé à une entreprise criminelle continue. Il pourrait également se voir infliger une peine maximale de prison à perpétuité pour association de malfaiteurs en matière de stupéfiants, une peine maximale de 20 ans de prison pour blanchiment d'argent et une peine maximale de cinq ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la vente de médicaments frelatés et dénaturés. L'enquête sur Lin et son réseau de distribution a été menée par le FBI, la Food and Drug Administration et la police de l'État de New York.L'arrestation de Lin est la dernière en date d'une série d'actions menées aux États-Unis et à l'étranger contre les places de marché illicites en ligne. La police allemande a démantelé le marché Nemesis en mars et a saisi précédemment le marché Kingdom en décembre 2023. Ces deux marchés vendaient toute une série de produits, dont des drogues illégales. Les coups de filet ont également porté sur des marchés d'outils de cybercriminalité et de données volées, notamment BreachForums, une place de marché en ligne populaire pour les données volées et les outils cybercriminels, la semaine dernière et xDedic en janvier.Source : communiqués de presse ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?À votre avis, qu'est-ce qui pousse les gens à mettre en place de tels sites Web ?