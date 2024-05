La Commission contraint Microsoft à fournir des informations en vertu de la loi sur les services numériques concernant les risques liés à l'IA générative sur Bing. Avec cette demande d'information juridiquement contraignante, la Commission demande à Bing de fournir des documents et des données internes qui n'ont pas été divulgués dans la réponse précédente de Bing.La demande d'informations repose sur le soupçon que Bing pourrait avoir enfreint la DSA en raison des risques liés à l'IA générative, tels que les "hallucinations", la diffusion virale de "deepfakes", ainsi que la manipulation automatisée de services susceptibles d'induire les électeurs en erreur. En vertu de la DSA, les services désignés, y compris Bing, doivent procéder à une évaluation adéquate des risques et adopter des mesures d'atténuation des risques. L'IA générative est l'un des risques identifiés par la Commission dans ses lignes directrices sur l'intégrité des processus électoraux, en particulier pour les prochaines élections au Parlement européen en juin.Si Bing ne répond pas dans les délais, la Commission peut imposer des amendes allant jusqu'à 1 % du revenu annuel total ou du chiffre d'affaires mondial du prestataire et des sanctions périodiques allant jusqu'à 5 % du revenu journalier moyen ou du chiffre d'affaires annuel mondial du prestataire. La Commission peut également infliger des amendes allant jusqu'à 1 % du revenu annuel total ou du chiffre d'affaires mondial du prestataire en cas d'informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande d'information.À la suite de sa désignation en tant que très grand moteur de recherche en ligne, Bing est tenu de se conformer à l'ensemble des dispositions introduites par la DSA. Dans ce cas particulier, la Commission considère que les violations présumées de la DSA peuvent présenter des risques liés au discours civique et aux processus électoraux. Conformément à l'article 67, paragraphe 3, de la DSA, la Commission est habilitée à demander, par voie de décision, des informations complémentaires à Bing concernant les infractions présumées.Une demande d'information est un acte d'enquête qui ne préjuge pas d'éventuelles mesures supplémentaires que la Commission pourrait ou non décider de prendre. Sur la base de l'évaluation des réponses, la Commission déterminera les prochaines étapes. Cela pourrait impliquer l'ouverture d'une procédure formelle, conformément à l'article 66 de la DSA.Quel est votre avis sur cette affaire ?