Les procureurs américains ont accusé une Américaine d'avoir aidé des Nord-Coréens à trouver des emplois à distance aux États-Unis, puis d'avoir envoyé leur salaire en Corée du Nord. Christina Chapman est accusée, aux côtés de trois ressortissants nord-coréens, d'avoir participé à ce complot complexe.Selon les procureurs, cette résidente de l'Arizona aurait volé l'identité de citoyens américains, puis aidé des travailleurs informatiques étrangers à utiliser ces identités pour se faire passer pour des Américains et obtenir un emploi dans des entreprises américaines. Mme Chapman a été inculpée de neuf chefs d'accusation pour conspiration en vue de frauder les États-Unis.Les enquêteurs ont déclaré que ce stratagème "stupéfiant" utilisait les identités volées de 60 personnes et générait près de 7 millions de dollars de fonds qui étaient renvoyés en Corée du Nord, peut-être pour contribuer au programme d'armement du pays. Le système - impliquant quelque 300 entreprises américaines - aurait débuté en octobre 2020. Selon l'acte d'accusation, il s'agissait de "".Les entreprises, qui n'étaient pas au courant de la combine, n'ont pas été identifiées, mais des fonctionnaires ont déclaré qu'elles comprenaient plusieurs sociétés Fortune 500, ainsi qu'un grand réseau de télévision, une société de défense indicta, une "première" société technologique de la Silicon Valley et un constructeur automobile américain "emblématique".Mme Chapman, 49 ans, aurait dirigé une "ferme d'ordinateurs portables" depuis son domicile, où elle se connectait aux ordinateurs portables fournis par les entreprises de manière à donner l'impression que les travailleurs nord-coréens d'autres pays se trouvaient physiquement aux États-Unis. Elle aidait ensuite les informaticiens à se connecter à distance aux ordinateurs portables et à recevoir leurs salaires des entreprises, selon le document d'inculpation de 57 pages.L'acte d'accusation précise qu'"". Elle est également accusée d'avoir tenté en vain de trouver un emploi auprès d'agences gouvernementales américaines.", a déclaré Nicole Argentieri, responsable de la division criminelle du ministère de la justice. "Selon les autorités, Mme Chapman a été contactée en mars 2020 par un inconnu qui lui a demandé d'être "le visage américain" de son entreprise. Mme Chapman est inculpée aux côtés des citoyens nord-coréens Jiho Han, Chunji Jin et Haoran Xu, qui sont toujours en fuite. Tous trois sont liés au département nord-coréen de l'industrie des munitions, selon le département d'État américain, qui note que l'organisation s'occupe de la production de missiles balistiques et d'armes pour la Corée du Nord.Le département d'État américain a offert 5 millions de dollars pour "toute information permettant de démanteler" les activités nord-coréennes de blanchiment d'argent et de fraude financière. Mme Chapman a été arrêtée jeudi en Arizona.Quel est votre avis sur cette affaire ?Pensez-vous que ces accusations sont crédibles ou pertinentes ?