Microsoft Teams est une application de collaboration d'équipe développée par Microsoft dans le cadre de la famille de produits Microsoft 365, offrant un espace de travail de chat et de vidéoconférence, le stockage de fichiers et l'intégration d'applications propriétaires et tierces. Teams a remplacé d'autres plateformes de messagerie et de collaboration professionnelles exploitées par Microsoft, notamment Skype for Business et Microsoft Classroom.La Commission européenne n'aurait pas été impressionnée par la récente décision de Microsoft de dissocier Teams de Microsoft 365/Office 365 au niveau mondial, après l'avoir fait pour la première fois en Europe en octobre. La Commission, qui a ouvert une enquête antitrust sur les pratiques de regroupement de Teams/Office 365 de Microsoft en juillet 2023, s'apprête maintenant à porter plainte contre l'entreprise, selon un rapport du Financial Times citant trois personnes familières avec la situation.L'affaire antitrust de l'UE contre Microsoft trouve son origine dans une plainte formelle déposée par le concurrent Slack dans l'UE. En 2020, l'entreprise a accusé Microsoft d'abuser de sa position dominante en liant Teams à sa suite Office. À l'époque, David Schellhase, directeur juridique de Slack, avait également qualifié Teams de "". Microsoft Teams a franchi le cap des 320 millions d'utilisateurs actifs mensuels à l'automne dernier.Selon le rapport, bien que Microsoft ait accepté de dissocier Teams de ses plans commerciaux Office 365 au niveau mondial pour "", la Commission estime toujours que le géant de Redmond n'a pas fait assez pour garantir une concurrence loyale avec d'autres applications de collaboration avec les travailleurs. Les rivaux de Microsoft devraient rencontrer la Commission cette semaine pour discuter de l'affaire, et le Financial Times a rapporté que le régulateur antitrust de l'UE pourrait émettre des accusations antitrust dans les prochaines semaines.", indique le rapport. "Intérrogé sur la question, Microsoft a renvoyé à une déclaration antérieure indiquant qu'elle "". Il est encore possible que Microsoft fasse de nouvelles concessions et convainque la Commission d'abandonner ses accusations. Dans le cas contraire, le géant de la technologie pourrait se voir infliger des amendes allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial.: Financial TimesPensez-vous qu'une poursuite antitrust contre Microsoft est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?