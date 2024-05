Premièrement, elle affirme que Bright Data a accédé à ses systèmes de manière inappropriée et a facilité un tel accès pour d'autres ;

Deuxièmement, X Corp allègue que Bright Data a récupéré et vendu abusivement ses données, aidant également d'autres à le faire.

Scraping de données : entre demandes légitimes et contenus piratés

Pour commencer, l’élément de code utilisé pour extraire les informations, que nous appelons « bot de scraping », envoie une requête HTTP GET à un site web spécifique ; Lorsque le site web répond, le scraper analyse le document HTML en recherchant un modèle particulier de données ; Une fois les données extraites, il les convertit dans le format spécifique conçu par l’auteur du bot de scraping.

Scraping de contenu - Le contenu peut être extrait du site web afin de reproduire l'avantage unique offert par un produit ou un service particulier reposant sur le contenu. Par exemple, un produit comme Yelp est fondé sur des avis. Un concurrent pourrait extraire tous les avis de Yelp et reproduire ce contenu sur son propre site, en prétendant qu’il s’agit d'un contenu original ; Scraping de prix - en extrayant les données sur les prix, les concurrents sont en mesure de regrouper des informations sur la concurrence. Cela leur permet d'obtenir un avantage unique ; Scraping de contacts - de nombreux sites web contiennent des adresses électroniques et des numéros de téléphone en texte brut. En parcourant des sites comme des annuaires d’employés en ligne, un bot de scraping peut rassembler des coordonnées destinées à un envoi massif de mails, à des appels robotisés, ou à des tentatives d’ingénierie sociale malveillantes. Il s’agit d’une des principales méthodes utilisées par les spammeurs et les « scammeurs » pour trouver de nouvelles cibles.

L'équilibre fragile entre contrôle des données et liberté d'accès en ligne

Bright Data a salué cette victoire, affirmant que cela montre que les informations publiques sur le web appartiennent à tous. Ce verdict marque une série de revers judiciaires pour X Corp, y compris des affaires similaires contre d'autres entreprises de collecte de données. X Corp cherche à interdire à cette dernière d'extraire et de copier des données publiques de sa plateforme de médias sociaux et de vendre des outils permettant à d'autres d'extraire et de copier des données publiques de sa plateforme de médias sociaux, et de vendre des outils permettant à d'autres d'extraire et de copier des données publiques de sa plateforme de médias sociaux.Pendant ce temps, l'entreprise de médias sociaux vend ses propres outils qui permettent à d'autres d'extraire et de copier des données publiques à partir de sa plateforme de médias sociaux. L'entreprise de récupération de données a demandé le rejet de l'action pour défaut de compétence personnelle et défaut de déclaration. « Pour les raisons exposées dans le présent rapport, la requête en irrecevabilité pour défaut d'objet social est accordée et la plainte est rejetée. Notre cour d'appel a estimé que le fait de donner aux entreprises de médias sociaux, la liberté de décider, sur n'importe quelle base, qui peut collecter et utiliser des données personnelles n'est pas une bonne chose », Tribunal De District Nord De Californie.Une plainte doit fournir suffisamment de faits pour étayer une demande de réparation plausible dès le premier regard. Le simple récit des éléments d'une cause d'action, accompagné de déclarations conclusives, ne suffit pas. Le rejet en vertu de la règle 12(b)(6) peut être basé sur l'absence d'une théorie juridique valable ou l'insuffisance de faits allégués dans le cadre d'une telle théorie. Fondamentalement, X Corp allègue deux griefs dans sa plainte.L'ordonnance examine ces allégations séparément, notant que certaines portent sur l'accès aux systèmes, d'autres sur le grattage et la vente de données, et d'autres encore sur les deux. Les demandes de X Corp. incluent la violation de propriété, l'appropriation illicite, l'enrichissement sans cause, l'ingérence délictuelle dans un contrat et la rupture de contrat. Cependant, la plainte est jugée non recevable, car elle ne fournit que des considérations superficielles et ne respecte pas le cadre juridique fédéral, constituant ainsi un obstacle aux objectifs de la loi sur le droit d'auteur.De manière générale, le scraping de données fait référence à une technique grâce à laquelle un programme informatique extrait des données de la sortie générée à partir d'un autre programme. Le scraping de données se manifeste généralement dans l'extraction web, le processus d'utilisation d'une application pour extraire des informations importantes d'un site web.Généralement, les entreprises ne souhaitent pas que leur contenu unique soit téléchargé et réutilisé à des fins non autorisées. En conséquence, elles n’exposent pas toutes leurs données via une API consommable ou d’autres ressources facilement accessibles. Les bots de scraping, ou scrapers, cherchent, pour leur part, à obtenir des données sur les sites web, indépendamment des différentes tentatives de restriction d’accès. Il en résulte un jeu du chat et de la souris entre les scrapers et les différentes stratégies de protection de contenu, chaque partie essayant de déjouer les plans de l’autre.Le processus de web scraping est assez simple, bien que sa mise en œuvre puisse être complexe. Le web scraping se déroule en trois étapes :Les bots de scraping peuvent être conçus à plusieurs fins, dont les suivantes :Dans la mesure où les allégations sont liées à l'accès aux systèmes, elles sont rejetées car X Corp. ne fournit que des considérations superficielles soutenues par des déclarations conclusives. Quant aux allégations de récupération et de vente de données, elles sont jugées prépondérantes par rapport au droit fédéral, en particulier parce qu'elles entravent la réalisation des objectifs du Congrès en promulguant le Copyright Act.Dans ses arguments, le juge Alsup souligne que les revendications de X Corp concernant l'accès aux systèmes et la récupération de données échouent pour différentes raisons. D'une part, X Corp n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations concernant l'accès aux systèmes, se contentant de reprendre des arguments sans les étayer. D'autre part, les allégations concernant la récupération et la vente de données se heurtent à la loi fédérale, en particulier la loi sur le droit d'auteur, car elles entravent ses objectifs. Alsup souligne également le désir contradictoire de X Corp de contrôler les données tout en bénéficiant de la protection légale offerte par la loi sur la décence des communications. Il affirme que si X Corp devait obtenir gain de cause, cela perturberait l'équilibre établi par le Congrès en matière de droits d'auteur et réduirait l'accès du public à l'information. La décision du tribunal est saluée par le PDG de Bright Data, qui souligne l'importance de préserver l'accès du public aux données en ligne.« Dans la mesure où les revendications sont fondées sur l'accès aux systèmes, elles échouent parce que X Corp. n'a allégué rien de plus que des considérations superficielles, reprenant les lois et les conclusions d'autres affaires sans fournir de preuves à l'appui, a écrit Alsup. « Dans la mesure où les plaintes sont fondées sur le grattage et la vente de données, elles échouent parce qu'elles sont emportées par la loi fédérale, en particulier parce qu'elles constituent un « obstacle à l'accomplissement et à l'exécution » de la loi sur le droit d'auteur.Le juge a estimé que l'argument de X Corp mettait en évidence une tension entre le désir de la plateforme de contrôler les données des utilisateurs tout en bénéficiant de la sphère de sécurité de l'article 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), qui permet à X d'éviter d'être tenue responsable du contenu de tierces parties. Si X était propriétaire des données, elle pourrait peut-être faire valoir qu'elle a des droits exclusifs pour contrôler les données, mais elle ne bénéficierait alors pas de la sphère de sécurité. « X Corp. veut le beurre et l'argent du beurre : conserver ses zones de sécurité tout en exerçant le droit d'exclusion du titulaire du droit d'auteur, en arrachant des droits à ceux qui souhaitent extraire et copier le contenu des utilisateurs de X », a écrit Alsup.Or Lenchner, le PDG de Bright Data, a exprimé dans un communiqué que la décision d'Alsup avait un impact significatif dans divers domaines tels que les affaires, la recherche, la formation des modèles d'IA et au-delà. Lenchner a également affirmé que Bright Data a légalement validé les pratiques de scraping éthiques et transparentes pour un usage commercial légitime et des initiatives de bienfaisance. Il a souligné que les entreprises cherchant à contrôler les données des utilisateurs destinées à la consommation publique ne réussiront pas dans cette bataille juridique.D'autre part, Alsup a noté que l'action en justice de X Corp n'avait pas pour objectif de protéger la vie privée des utilisateurs de X Corp, mais plutôt d'empêcher Bright Data d'interférer avec sa propre vente de données via un service d'abonnement à plusieurs niveaux. Il a cité Alsup mentionnant que X Corp était disposée à autoriser l'extraction et la copie du contenu des utilisateurs de X tant que cela se faisait moyennant paiement. Évitant ainsi ce scénario, Lenchner exprime sa satisfaction quant à la victoire de Bright Data. Il affirme : « La réussite de Bright Data contre X démontre clairement que les données publiques sur Internet appartiennent à tous, et que toute tentative de restreindre l'accès du public est vouée à l'échec. »En 2023, Bright Data a remporté une affaire similaire initiée par Meta pour avoir collecté des données publiques de Facebook et d'Instagram. Selon Lenchner, ces poursuites sont utilisées comme un moyen de dissuasion financier pour entraver la collecte de données publiques sur les plateformes, permettant ainsi aux conglomérats de monopoliser les données générées par les utilisateurs. Lenchner souligne que les tribunaux reconnaissent ce phénomène ainsi que les dangers qu'il pose pour les monopoles de l'information et la propriété de l'Internet.Source : Tribunal de district des États-Unis Quel est votre avis sur le sujet ?Quel est votre avis sur la décision d'un juge stipulant que la société X d'Elon Musk ne peut pas établir ses propres règles en matière de droit d'auteur ? Le juge soutient que la collecte de données publiques relève de la loi sur le droit d'auteur et non des conditions d'utilisation de X.Cette affaire soulève-t-elle des questions sur les limites de la propriété intellectuelle dans le domaine numérique et sur la responsabilité des entreprises technologiques ?