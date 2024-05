La fuite d'un courriel du FBI souligne la nécessité d'une surveillance sans mandat des citoyens : « Le FBI doit utiliser des outils de surveillance pour démontrer leur importance », y est-il indiqué

Une mauvaise interprétation du courriel, selon le FBI



Paul Abbate, directeur adjoint du FBI, au ministère de la Justice à Washington

Le Sénat a adopté le projet de loi sur la réautorisation de la FISA par 60 voix contre 34, malgré une opposition notable

Des limites qui restent floues

Conclusion

Selon un courriel interne, un haut responsable du FBI encourage ses employés à continuer d'enquêter sur des Américains en utilisant un programme de surveillance étrangère sans mandat, afin de justifier les pouvoirs d'espionnage du bureau.Connu sous le nom de Section 702, ce programme est controversé car il a été utilisé à mauvais escient par le FBI pour cibler des manifestants américains, des journalistes et même un membre du Congrès en exercice. Les législateurs américains ont néanmoins voté en avril la prolongation du programme pour deux années supplémentaires, tout en codifiant une série de procédures qui, selon le FBI, visent à mettre fin aux abus.Obtenu par WIRED, un courriel du 20 avril rédigé par le directeur adjoint du FBI, Paul Abbate, à l'intention des employés, stipule ce qui suit : « Pour continuer à démontrer pourquoi des outils comme celui-ci sont essentiels à notre mission, nous devons les utiliser, tout en nous tenant responsables de le faire correctement et dans le respect des exigences légales. »Abbate supervise toutes les activités d'enquête et de renseignement nationales et internationales du FBI. Son courriel fait référence à une nouvelle exigence selon laquelle le personnel du FBI doit obtenir l'approbation préalable d'un superviseur ou d'un avocat du FBI avant d'effectuer des recherches sur des ressortissants américains. Et Abbate d'ajouter : « J'invite tout le monde à continuer à chercher des moyens d'utiliser de manière appropriée les requêtes concernant les ressortissants américains pour faire avancer la mission, avec la certitude que cette nouvelle exigence d'approbation préalable contribuera à garantir que ces requêtes sont pleinement conformes à la loi ».La disposition relative à l'approbation préalable contenue dans la réautorisation de la loi FISA signée par Biden comporte une exception autorisant de telles requêtes sans approbation préalable si « la requête peut contribuer à atténuer ou à éliminer une menace pour la vie ou une atteinte grave à l'intégrité physique ».La réautorisation de la FISA a été critiquée parce qu'elle élargit la définition d'un fournisseur de services de communication électronique, exigeant que davantage de types d'entreprises fournissent au gouvernement les informations, les installations et l'assistance nécessaires à l'obtention des communications.Un porte-parole du FBI a déclaré à Wired que l'e-mail d'Abbate « soulignait la reconnaissance par le Congrès de l'importance vitale de la section 702 de la FISA pour protéger le peuple américain et qu'il avait été envoyé pour s'assurer que le personnel du FBI était immédiatement au courant des changements apportés à la protection de la vie privée par la loi, et qu'il s'y conformait ».La représentante américaine Zoe Lofgren (D-Calif.) a interprété le courriel différemment, déclarant à Wired qu'il « semble montrer que le FBI pousse activement à une surveillance accrue des Américains, non pas par nécessité mais par défaut ». Wired a également écrit qu'une déclaration du FBI envoyée après la publication de l'article « a mal interprété le rapport de Wired, affirmant de manière inexacte qu'il “prétendait que le FBI avait ordonné à ses employés de violer la loi ou les politiques du FBI” ».Le FBI a estimé que l'article de Wired était faux : « L'article publié hier par le magazine Wired est une déformation complète du courriel adressé par le directeur adjoint du FBI à ses employés. L'allégation selon laquelle le FBI aurait demandé à ses employés de violer la loi ou les politiques du FBI est catégoriquement fausse et insultante », a déclaré le FBI dans un communiqué.Lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer cette affirmation, un porte-parole du FBI a déclaré que le titre de l'article de Wired « suggérait que l'adjoint encourageait l'utilisation d'écoutes téléphoniques sans mandat sur le sol américain, ce qui serait illégal ». L'article de Wired est intitulé « Un haut responsable du FBI exhorte ses agents à utiliser des écoutes téléphoniques sans mandat sur le sol américain ». L'article lui-même ne dit pas que le FBI a demandé à ses employés de violer la loi ou ses politiques, mais précise que dans le cadre du programme de surveillance, « au moins un des destinataires (l'individu “ciblé”) [doit] être un étranger dont on peut raisonnablement penser qu'il se trouve ailleurs que sur le sol américain ».« Forcer les Américains ordinaires et les petites entreprises à mener des activités d'espionnage secrètes et sans mandat, c'est ce que font les pays autoritaires, pas les démocraties », a déclaré le sénateur Ron Wyden (D-Ore.).Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a déclaré qu'il avait voté contre la réautorisation « parce qu'elle n'incluait pas l'exigence la plus importante pour protéger les droits civils des Américains : que les forces de l'ordre obtiennent un mandat avant de cibler un citoyen américain ».La section 702 autorise la surveillance électronique de personnes non américaines à l'étranger, et les messages envoyés par des Américains à des étrangers peuvent être recueillis dans le cadre de ce processus. Le résumé officiel du projet de loi de réautorisation indique que « des informations concernant des personnes américaines peuvent être obtenues de manière fortuite par ce type de surveillance et faire l'objet d'une recherche ou d'une “interrogation” dans certaines circonstances ».Dans une déclaration au Congrès l'année dernière, le directeur du FBI, Christopher Wray, a souligné que l'objectif du bureau était de « réduire considérablement » le nombre de fois où ses agents consultent la base de données 702 à la recherche d'informations sur des Américains.La fréquence à laquelle le FBI recherche des numéros de téléphone ou des comptes de courrier électronique américains dans la base de données 702 est floue. Le bureau a commencé à publier ce chiffre pour la première fois en 2021, en indiquant le nombre total de fois où ces recherches ont eu lieu. Ce chiffre était de 2,9 millions. Depuis, le FBI a « mis à jour sa méthodologie de comptage » pour ne comptabiliser que les recherches uniques. (En d'autres termes, le fait de rechercher le même numéro de téléphone dans la base de données plusieurs fois par an compte désormais comme une seule recherche). En conséquence, du moins en partie, le nombre de recherches est tombé à 119 383 l'année suivante. En 2023, en vertu de lignes directrices plus strictes, il a encore baissé, à 57 094.L'année dernière, une étude du ministère de la Justice a révélé que le taux de conformité du FBI avoisinait les 98 %, un chiffre que Wray et d'autres responsables du FBI ont souvent vanté pour défendre le programme. Sans connaître le nombre exact de requêtes, il est impossible de calculer le nombre de recherches non conformes. Au minimum, le FBI a effectué plus d'un millier de recherches en violation de ses propres politiques, qui ont désormais force de loi. Avec son nouveau système de comptage, le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Seul le ministère de la justice le sait.Dans une déclaration faite au début de l'année, le FBI a affirmé que bon nombre de ces erreurs étaient dues au fait que ses employés n'avaient pas indiqué si une recherche visait effectivement une « personne américaine ».Le Congrès a créé la section 702 en 2008 pour légitimer un programme de surveillance existant géré par la National Security Agency (NSA) sans contrôle ni approbation du Congrès. Ce programme, défini de manière plus étroite à l'époque, interceptait les communications qui étaient au moins en partie nationales, mais qui incluaient une cible que le gouvernement considérait comme un terroriste connu. Tout en plaçant la surveillance sous son autorité, le Congrès a contribué à en étendre régulièrement la portée pour englober une nouvelle série de menaces, allant de la cybercriminalité au trafic de drogue en passant par la prolifération des armes.Les limites du programme 702 restent floues, même pour les membres du Congrès qui insistent sur le fait qu'il ne faut pas le restreindre davantage. Le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner, a reconnu cette semaine devant des journalistes que la formulation de la section 702 devait être « corrigée », même s'il a voté le mois dernier pour que la formulation actuelle devienne une loi.Les experts de la FISA ont prévenu depuis des mois que la nouvelle formulation introduite par la commission du renseignement de la Chambre des représentants est beaucoup trop vague dans la manière dont elle décrit les catégories d'entreprises que le gouvernement américain peut contraindre, craignant que le gouvernement n'obtienne le pouvoir de forcer toute personne ayant accès aux communications en ligne d'une cible à espionner pour le compte de la NSA, notamment les travailleurs du secteur informatique et le personnel des centres de données.L’impact de cette fuite est encore à évaluer, mais elle soulève des questions importantes sur l’équilibre entre la sécurité nationale et les droits à la vie privée des citoyens. Alors que le FBI défend l’importance vitale de la Section 702 pour protéger le peuple américain, des voix s’élèvent pour mettre en garde contre une surveillance accrue et potentiellement injustifiée des Américains, mettant en lumière la tension persistante entre liberté et sécurité dans l’ère numérique actuelleSources : sénateur Ted Cruz département américain de la justice , WiredDans quelle mesure la population devrait-elle accepter la surveillance pour garantir la sécurité nationale ?Les citoyens devraient-ils avoir un droit de regard sur les lois qui régissent la surveillance de leurs communications ?Quelles garanties légales sont nécessaires pour protéger les individus contre une surveillance excessive ?Comment les révélations sur la surveillance sans mandat influencent-elles votre confiance dans les agences gouvernementales ?La technologie actuelle offre-t-elle des moyens efficaces pour les citoyens de se protéger contre la surveillance non désirée ?Quel rôle les médias et les lanceurs d’alerte jouent-ils dans la surveillance des surveillants ?