Les États-Unis ont révoqué les licences qui permettaient à Huawei d'acheter des puces plus anciennes aux sociétés américaines Qualcomm et Intel. Les licences d'approvisionnement ont été retirées, a déclaré Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis.Cette décision fait suite au lancement du premier ordinateur portable de Huawei doté d'une intelligence artificielle, le MateBook X Pro, qui est équipé du nouveau processeur Core Ultra 9 d'Intel. L'ordinateur portable a suscité des critiques de la part des républicains, qui ont déclaré qu'il suggérait que le ministère américain du commerce avait donné le feu vert à Intel pour vendre la puce à Huawei.", a déclaré le département du commerce dans un communiqué. "", a déclaré Elise Stefanik, représentante républicaine au Congrès, dans un communiqué séparé.Huawei a été placé sur la liste des restrictions commerciales américaines en 2019 et a été contraint de réorienter ses activités commerciales en conséquence.Cette décision intervient alors que les États-Unis visent à renforcer leur production nationale de puces, en annonçant un financement direct de 8,5 milliards de dollars et des prêts de 11 milliards de dollars pour des usines de puces en Arizona, en Ohio, au Nouveau-Mexique et en Oregon. Par ailleurs, les États-Unis ont également révélé leur intention d'accorder à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 6,6 milliards de dollars de subventions et jusqu'à 5 milliards de dollars de prêts pour l'aider à construire des usines en Arizona.Ben Langstreth, senior account manager chez Vesper Technologies, estime qu'il existe un nombre limité d'entreprises capables de fabriquer des semi-conducteurs à grande échelle, et que TSMC est "" qui soit.".Selon M. Langstreth, l'investissement américain dans TSMC place le pays sur la voie du leadership en matière de puces. "" estime-t-il. En investissant l'argent maintenant, M. Langstreth s'attend à des retombées positives au cours des dix prochaines années en termes de recherche et d'innovation.Quel est votre avis sur le sujet ?