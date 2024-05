Le Conseil du travail américain estime qu'Apple a violé le droit du travail en interrogeant illégalement le personnel et en confisquant des tracts syndicaux

Un conseil fédéral des relations du travail a jugé qu'Apple avait violé le droit du travail lorsqu'un directeur de magasin de New York a interrogé ses employés sur leur éventuelle adhésion à un syndicat et a interdit la distribution de tracts syndicaux dans la salle de pause du magasin.Le National Labor Relations Board a publié sa décision, confirmant la décision d'un juge administratif selon laquelle Apple a enfreint les sections du National Labor Relations Act qui protègent les droits des employés à former et à soutenir une organisation syndicale. La plainte initiale a été déposée en mai 2022 par les Communications Workers of America au nom de certains employés du magasin Apple du World Trade Center.Le 9 mai 2022, le directeur du magasin a interrogé un employé sur sa réunion avec le représentant des ressources humaines et lui a demandé s'il avait parlé à d'autres employés d'une augmentation de salaire. Le directeur a également demandé à l'employé ce qu'il pensait des efforts de syndicalisation, selon la décision. Toutefois, Apple a affirmé que le directeur n'avait pas interrogé l'employé de manière coercitive.Le jugement indique que les dirigeants du magasin Apple ont violé le droit du travail entre mai et juin 2022 lorsqu'ils ont confisqué des tracts syndicaux dans la salle de pause des employés, sous prétexte que ces tracts étaient contraires à la politique de l'entreprise en matière de sollicitation, tout en autorisant la distribution de matériel de sollicitation non syndiqué.À l'époque, un magasin Apple situé à Towson, dans le Maryland, est devenu le premier magasin à se syndiquer, en votant avec succès son adhésion à l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (International Association of Machinists and Aerospace Workers).Les syndicats et les travailleurs ont déposé plusieurs plaintes contre Apple auprès du NLRB au fil des ans, beaucoup affirmant que l'entreprise avait tenté d'entraver les efforts des syndicats. La décision obligera Apple à afficher dans son magasin du World Trade Center un avis informant les employés qu'elle a violé le droit du travail et décrivant la décision du conseil.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?