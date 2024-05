Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

La Cour suprême a rejeté l'appel des avocats d'Elon Musk sans aucun commentaire, ce qui est habituel lorsque la plus haute juridiction du pays refuse d'entendre une affaire. La SEC a déclaré lundi : « nous sommes heureux que la Cour suprême ait refusé d'entendre cette affaire. Il ne devrait guère y avoir de controverse sur le fait d'obliger les défendeurs à respecter les conditions qu'ils ont acceptées afin d'obtenir un règlement ». Depuis la signature de l'accord, Musk a essayé de se soustraire à l'obligation de faire examiner par un avocat les messages susceptibles d'avoir un impact matériel sur Tesla avant de les publier.L'affaire remonte à 2018. Plus précisément, le 7 août 2018, Musk a publié un tweet dans lequel il a laissé entendre qu'il a réuni "le financement nécessaire" pour privatiser Tesla et qu'un accord était imminent. Musk a écrit : « j'envisage de privatiser Tesla à 420 $. Financement assuré et soutien confirmé des investisseurs. La seule raison pour laquelle ce n'est pas certain est que cela dépend du vote des actionnaires ». Mais le rachat n'a jamais eu lieu. À l'époque, ses tweets ont provoqué une hausse du prix de l'action Tesla. Cela s'est arrêté aussitôt qu'il est apparu qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour l'opération.Dans la foulée, Musk a été poursuivi par la SEC pour fraude en valeur immobilière. Dans sa plainte, la SEC a déclaré que ces publications étaient fausses et trompeuses, car Musk n'avait même pas discuté, et encore moins confirmé, les conditions clés de l'opération, y compris le prix, avec une source de financement potentielle. La SEC a ajouté que Musk savait qu'il n'avait pas satisfait à de nombreuses autres conditions. Selon elle, les tweets ont fait bondir le cours de l'action Tesla de plus de 6 % et ont porté préjudice aux investisseurs en provoquant "une confusion et une perturbation significatives sur le marché de l'action Tesla".La plainte indique : « ces dommages comprennent les pertes résultant de l'impact sur les prix des titres Tesla immédiatement après les tweets du 7 août 2018, qui ont ensuite été corrigés du 8 août 2018 au 17 août 2018 lorsque les tweets ont été faussement reconnus par les investisseurs. En l'absence des déclarations "frauduleuses" faites par Musk et Tesla, ces pertes n'auraient pas été subies par les investisseurs de Tesla ». L'homme d'affaires s'est d'abord fermement opposé à l'affaire, mais il a fini par céder aux pressions du régulateur et a accepté un accord dans lequel il s'est retiré de la présidence de Tesla pendant trois ans.Musk et Tesla ont également payé chacun 20 millions de dollars d'amende. En outre, une autre partie de l'accord initial de 2018 exigeait que Musk ne commente pas publiquement tout élément "important" pour les actionnaires de Tesla sans l'approbation préalable d'un avocat de l'entreprise. Cette directive a été modifiée en 2019 afin de dresser une liste détaillée des sujets interdits, y compris toute information sur la situation financière de l'entreprise, les fusions et acquisitions potentielles et les détails de la production. Musk voit le règlement comme un "musèlement" et ses avocats ont fait appel de la décision en septembre 2022.Les avocats de Musk ont fait valoir que le règlement, baptisé "Twitter sitter", étouffe l'expression de Musk et violait son droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement. Et si le "Twitter sitter" (l'avocat qui doit approuver les messages) existe bel et bien, personne ne s'est manifesté pour réclamer le poste. Tesla a refusé d'identifier cette personne. L'année dernière, une cour d'appel fédérale a rejeté la demande de Musk d'annuler ou de modifier l'accord. Les avocats de Musk ont fait appel de cette décision devant la Cour suprême, arguant qu'elle violait les droits de leur client en matière de liberté d'expression.Cependant, la Cour a refusé de se saisir de l'affaire, laissant la décision du tribunal inférieur en vigueur. Dans son mémoire à la Cour suprême, Musk a fait valoir que les paramètres de l'accord signé avec la SEC étaient en contradiction avec une doctrine juridique qui sert à empêcher le gouvernement de contraindre une partie à faire ce que le gouvernement ne pourrait pas autrement obtenir légalement. Par ailleurs, le patron de Tesla a fait valoir que l'éventail des sujets couverts par l'accord s'étend au-delà des déclarations que la SEC avait alléguées dans l'action réglée en 2018 et qui violaient les lois sur les valeurs mobilières.La SEC a exhorté la Cour suprême à rejeter la requête de Musk dans un document déposé en mars 2024. « La Cour suprême a toujours considéré que, dans le cadre de la résolution d'un litige, les parties peuvent choisir de renoncer même à des droits constitutionnels fondamentaux. L'accord conclu avec Musk a été raisonnablement conçu pour minimiser la probabilité que le requérant fasse à l'avenir des déclarations fausses ou trompeuses en violation des lois sur les valeurs mobilières », a déclaré la SEC. Le mémoire déposé par Musk affirme en effet que les arguments de l'agence fédérale soulignent la nécessité d'un examen.Musk a également fait l'objet d'un recours collectif de la part d'investisseurs de Tesla en raison du tweet du 7 août 2018. Selon les plaignants, le tweet a coûté aux investisseurs un total de 12 milliards de dollars. Lors du procès l'année dernière, Musk a déclaré que l'offre de 420 $ n'était pas une blague et qu'elle était liée à une offre potentielle du Fonds d'investissement public, le fonds souverain d'Arabie saoudite. Musk a finalement été déclaré non responsable des dommages.Musk et la SEC entretiennent des relations tendues depuis des années. Même après l'accord, Musk s'est souvent moqué de l'agence sur X, et a qualifié la SEC de "commission d'enrichissement des vendeurs à découvert" quelques jours après avoir conclu un accord avec l'autorité de régulation. L'agence cherche également à savoir si les achats d'actions Twitter (aujourd'hui X) par Musk ont violé les lois américaines sur les valeurs mobilières.Il est important de souligner que Musk se décrit comme un "libertarien" et a une définition ambiguë de la liberté d'expression. Il est habitué aux déclarations erratiques et très souvent sujettes à controverses, mais ces dernières années, un grand nombre de ses déclarations lui reviennent en pleine figure.Source : document de la Cour suprême des États-Unis (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du refus de la Cour suprême d'examiner l'appel d'Elon Musk ?Selon vous, l'accord signé par le milliardaire étouffe-t-il son droit à la liberté d'expression ? Pourquoi ?Comprenez-vous pourquoi un PDG de son rang s'adonne à des déclarations aussi hasardeuses sur des sujets sensibles ?