Garry's Mod, également connu sous le nom de Gmod, est l'une des propositions de bac à sable les plus intéressantes du marché, car il permet aux utilisateurs d'interagir avec le système physique du moteur de jeu Source de Valve. Au fil des ans, il est devenu une sorte de Saint-Graal pour la communauté des moddeurs grâce à sa polyvalence. Malheureusement, les contenus inspirés de Super Mario Bros. et d'autres franchises de Nintendo ont des jours comptés.Si l'on jette un coup d'œil au Steam Workshop, on découvre de nombreux contenus basés sur la franchise du plombier moustachu : des modèles de personnages aux scénarios en passant par les niveaux. À l'heure actuelle, il existe 5453 addons pour Super Mario Bros., un nombre qui est bien plus important si l'on considère le reste du contenu inspiré par les autres sagas de la firme japonaise.Cependant, Nintendo a Garry's Mod dans sa ligne de mire et a pris des mesures pour retirer de la plateforme les contenus issus de ses propriétés intellectuelles. C'est ce qu'a confirmé Facepunch Studios, qui a enfin rompu le silence et s'est exprimé sur cette situation dans un communiqué officiel.Dans un message partagé sur la page Steam du jeu, les développeurs ont confirmé qu'en raison de l'intervention directe de Nintendo, ils ont dû retirer certains éléments au cours des dernières semaines. Apparemment, ces suppressions ont lieu depuis des mois.», a déclaré Facepunch Studios.Le studio à l'origine de Gmod reconnaît qu'il s'agit d'un processus long et continu, puisqu'il devra supprimer 20 ans de contenu créé par la communauté. C'est pourquoi il s'adresse aux fans et leur demande de retirer leurs projets et de ne plus les télécharger afin de faciliter la tâche.», a déclaré un fan dans la section des commentaires. «», a commenté un autre. «», a assuré un troisième.On ne sait pas exactement pourquoi la société japonaise a reconnu et ciblé le contenu de Garry's Mod inspiré de ses franchises jusqu'à ce moment. Comme le mentionne Facepunch Studios, les mods de Super Mario Bros. et d'autres propriétés intellectuelles existent depuis près de 20 ans, et cette décision soudaine a donc attiré l'attention de la communauté.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision de Nintendo crédible ou pertinente ?