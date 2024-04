L'agence a voté à 3 voix contre 2, selon des lignes partisanes, pour rétablir les règles interdisant aux fournisseurs d'accès à large bande de bloquer ou d'étrangler le trafic internet vers certains sites web et d'accélérer l'accès à d'autres sites qui paient des frais supplémentaires.Cette mesure place le haut débit sous la responsabilité de la FCC en le classant parmi les services de télécommunications relevant du titre II de la loi sur les communications.», a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, lors de la réunion de la commission qui s'est tenue jeudi. «», a-t-elle poursuivi. «Les règles de neutralité du net, initialement adoptées sous l'administration Obama en 2015, ont été annulées sous l'ancien président Trump en 2017.L'agence sous la présidence de M. Biden a voté pour aller de l'avant avec le processus de restauration des règles de neutralité du net en octobre dernier, après avoir obtenu une plus grande majorité démocrate au Sénat à la suite d'un blocage de deux ans sur un candidat précédent.», a ajouté Mme Rosenworcel. «Toutefois, le commissaire républicain Brendan Carr, qui a voté contre la mesure, a fait valoir jeudi que l'agence «» pour placer les services à large bande sous le titre II.», a déclaré M. Carr. «».», poursuit-il. «Le commissaire républicain a également affirmé que les grandes entreprises technologiques, et non les fournisseurs d'accès à l'internet (FAI), sont les «».», a ajouté M. Carr. «Quel est votre avis sur le sujet ?