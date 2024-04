Ce n'est pas la première fois qu'une Tesla en mode « Autopilot » renverse un motocycliste

Le public et les véhicules autonomes

Les véhicules à conduite autonome sont impliqués dans deux fois plus d'accidents par kilomètre parcouru que les véhicules traditionnels

93 % des Américains sont préoccupés par certains aspects des voitures autonomes, les dysfonctionnements en matière de sécurité et de technologie arrivant en tête de liste.

81 % des Américains n'ont jamais pris place dans un véhicule à conduite autonome.

Plus de la moitié (51 %) des consommateurs sont assez ou très peu susceptibles de posséder ou d'utiliser un véhicule à conduite autonome au cours des cinq prochaines années.

61 % des Américains ne confieraient pas leurs proches ou leurs enfants à un véhicule autopiloté.

Seuls 29 % des consommateurs seraient prêts à payer un supplément pour un véhicule à conduite autonome.

30 % des Américains sont enthousiastes à l'idée d'avoir des véhicules à conduite autonome à l'avenir.

62 % des consommateurs ont perdu confiance en Tesla en raison des récents rappels de sécurité et de technologie.

Il y a 9,1 accidents avec des véhicules sans conducteur par million de kilomètres parcourus.

Il y a 4,2 accidents dans les véhicules conventionnels par million de kilomètres parcourus.

Conclusion

Un motocycliste de 28 ans est mort dans l'État de Washington vendredi après-midi parce qu'un conducteur de Tesla l'a percuté par l'arrière à grande vitesse. Un homme de Snohomish, âgé de 56 ans, faisait la navette au volant de sa Tesla Model S 2022 lorsqu'il a activé le système avancé d'aide à la conduite basé sur des caméras et, selon ses déclarations à la police, a commencé à consulter son téléphone. Personne ne prêtant attention aux actions de la voiture, le logiciel de la Tesla a ignoré Jeffrey Nissen sur sa moto et a continué à rouler à vive allure. La voiture a embouti le deux-roues, Nissen a été éjecté de sa moto et a fini sa vie coincé sous la voiture électrique, où il se trouvait encore lorsque la police est arrivée sur les lieux.Le conducteur de la Tesla, qui a déclaré à la police qu'il « faisait confiance à la machine pour conduire à sa place », n'a pas prêté attention à la route devant lui et n'a été ramené à la réalité que lorsqu'il a « entendu une détonation et que la voiture s'est inclinée vers l'avant ». Le conducteur n'était pas sous l'emprise de drogues ou d'alcool, mais il a admis avoir consommé une boisson alcoolisée avant l'accident de 15 h 54.Selon les médias locaux, le conducteur utilisait le système « Autopilot » plutôt que le système « Full Self-Driving », bien que les deux systèmes soient souvent confondus. Le logiciel FSD actuel exige que le conducteur garde les yeux sur la route pour que le système reste actif, alors que l'Autopilot ne semble pas l'exiger. Autopilot n'est guère plus qu'un système d'assistance au maintien de la trajectoire associé à un système de régulation de la vitesse basé sur une caméra.Tesla affirmera qu'elle n'est pas responsable de l'incident, car la ligne officielle est que ses logiciels Autopilot et Full Self-Driving sont « destinés à être utilisés avec un conducteur pleinement attentif, qui a les mains sur le volant et qui est prêt à prendre le contrôle à tout moment ». L'entreprise et son PDG se sont toutefois sciemment engagés dans des discussions publiques décrivant les voitures comme « se conduisant elles-mêmes » et les personnes qui achètent ces voitures les croient.Le conducteur de la Tesla, qui n'est pas nommé, a été incarcéré à la prison du comté de Snohomish avec une accusation d'homicide véhiculaire. Il a versé une caution de 100 000 dollars dimanche. En juillet 2022 , à Draper, un conducteur de Tesla a percuté par l'arrière un motocycliste, le tuant sur le coup. La patrouille routière de l'Utah a indiqué que la fonction Autopilot de la voiture était activée au moment de la collision. Cet accident est intervenu quelques jours après que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête spéciale sur un accident mortel, dans lequel une Tesla Model Y de 2021 a tué un motocycliste en Californie au début du même mois.L'Autopilot est un système avancé d'aide à la conduite qui est censé améliorer la sécurité et la commodité au volant. Cependant, le nom "Autopilot" a souvent induit de nombreux conducteurs de Tesla en erreur , les amenant à être distraits au volant, voire à s'endormir parfois.Malgré les limitations des systèmes actuels, certains noms semblent trop surprenants quant à la capacité du conducteur de détourner son attention de la route. Une étude a révélé comment les noms utilisés par les fabricants pour ces systèmes peuvent envoyer les mauvais messages aux conducteurs en ce qui concerne leur degré d'attention. Une autre a révélé que les conducteurs ne comprenaient pas toujours les informations importantes communiquées par les écrans du système.Est-ce que le nom Autopilot pourrait conduire les gens à surestimer les capacités de la technologie d'assistance au conducteur de Tesla ? Les critiques ont prévenu que certains clients vont supposer qu’un système appelé Autopilot (pilote automatique) est totalement autonome. Les défenseurs de Tesla ont répliqué en soulignant que les capacités de pilotage automatique des avions ne sont pas totalement autonomes. Les pilotes doivent encore surveiller leur fonctionnement et intervenir en cas de problème, et le système de pilote automatique de Tesla n'est pas différent.En 2019, une enquête de l'Institut d'assurance pour la sécurité routière a fourni des données précieuses utiles à ce débat. Le groupe a posé des questions aux conducteurs sur les capacités de cinq systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS - advanced driver-assistance systems). Ils ont identifié les produits uniquement par leur marque : Autopilot (utilisé par Tesla), Traffic Jam Assist (Audi et Acura), Super Cruise (Cadillac), Driving Assistant Plus (BMW) et ProPilot Assist (Nissan). Les participants à l'enquête ne savaient pas quel constructeur fabriquait chaque produit et ils n'en connaissaient pas les capacités. Il y avait 2 000 répondants au total, mais chacun n'a été interrogé que sur deux systèmes sur cinq, donnant lieu à quelques centaines de réponses pour chaque produit.Les véhicules équipés d'une conduite automatique sont de plus en plus nombreux sur les routes aujourd'hui. Si certains pensent que les véhicules autonomes réduiront le risque d'accident de la route, beaucoup d'autres ont des inquiétudes.Pour mieux comprendre les attitudes à l'égard des voitures autonomes, Forbes Advisor a commandé une enquête auprès de 2 000 Américains, réalisée par OnePoll du 9 au 11 janvier 2024. Cette enquête fait la lumière sur les attitudes à l'égard des véhicules à conduite autonome et offre un aperçu de l'intérêt des consommateurs pour l'introduction de cette technologie évolutive dans leur propre garage.Voici les points les plus importants qui ressortent de l'enquête :Les partisans des voitures autonomes affirment que ces véhicules préviendront les accidents de la route en éliminant l'erreur humaine comme cause de collision.En réalité, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) signale que les véhicules à conduite autonome sont deux fois plus susceptibles que les véhicules traditionnels d'être impliqués dans des accidents de la route. Selon les données 2015 de la NHTSA :Une étude de 2022 de la NHTSA sur les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) a révélé que plus des deux tiers (69,64 %) de tous les accidents ADAS concernent des Teslas. 273 accidents ADAS ont été signalés par Tesla en 2022. Le deuxième plus grand nombre d'accidents est celui de Honda, avec moins d'un tiers du nombre d'accidents signalés, soit 90.Même si le nombre d'accidents est encore relativement faible, les taux élevés d'accidents ont à juste titre contribué à l'inquiétude des consommateurs, et les récents rappels de véhicules Tesla n'ont fait qu'accentuer les craintes.Tesla, souvent considéré comme le leader de la conduite autonome avec près de deux millions de véhicules aux États-Unis, a récemment rappelé la quasi-totalité de ses véhicules autonomes.Le rappel de Tesla intervient après qu'une enquête de la NHTSA a révélé que près de 1 000 accidents s'étaient produits lorsque le pilote automatique était activé. Il a suscité de vives inquiétudes chez les consommateurs, 62 % des personnes interrogées ayant indiqué qu'elles n'avaient pas confiance dans la technologie de Tesla à la suite des rappels.L'inquiétude des consommateurs ne se limite pas à Tesla, la plupart des gens exprimant des réserves quant à la sécurité de tous les véhicules autonomes.Seuls 12 % des consommateurs font très confiance à cette technologie, tandis que près de la moitié des Américains (46 %) s'en méfient beaucoup ou assez peu.Ces préoccupations s'étendent à pratiquement tous les aspects de cette technologie émergente et, comme le montrent les données ci-dessous, ont conduit à des perceptions largement négatives de l'industrie des véhicules auto-conduits.La sécurité est la première crainte des consommateurs lorsqu'il s'agit de véhicules qui se conduisent eux-mêmes, 36 % des Américains indiquant qu'ils ne font pas confiance à la technologie pour assurer la sécurité des automobilistes et des piétons sur la route.Les dysfonctionnements technologiques arrivent juste derrière, avec un peu plus d'un quart des consommateurs indiquant qu'ils craignent le plus que la technologie de pilotage automatique ne fonctionne mal sur les routes.La fiabilité, le coût, le piratage, la durée de vie des véhicules et la protection de la vie privée font également partie des préoccupations des Américains, bien que ces questions soient loin d'être aussi pressantes que les craintes concernant l'impact des véhicules autonomes sur la sécurité routière.Cet incident tragique met en lumière les dangers potentiels de la dépendance excessive aux technologies de conduite automatisée et soulève des questions importantes sur la responsabilité et la sécurité routière à l’ère de l’automobile autonome. Alors que l’industrie automobile continue de développer et de promouvoir ces technologies, il est impératif que les conducteurs restent vigilants et conscients de leur environnement pour éviter de telles catastrophes à l’avenir. En janvier 2020, un sénateur américain a exhorté Tesla Inc à renommer son système d'aide à la conduite Autopilo t, affirmant qu'il a « un nom intrinsèquement trompeur » et qu'il est sujet à une utilisation potentiellement dangereuse.Sources : rapport de police La responsabilité des conducteurs : Qui devrait être tenu responsable en cas d’accident impliquant des véhicules autonomes ? Le conducteur, le fabricant du véhicule ou le système de conduite automatisé lui-même ?La confiance dans les technologies autonomes : Faites-vous confiance aux systèmes de conduite automatisés comme l’Autopilot de Tesla ? Pourquoi ou pourquoi pas ?La réglementation et la sécurité : Comment pouvons-nous garantir la sécurité des utilisateurs de véhicules autonomes tout en encourageant l’innovation dans ce domaine ? Quelles réglementations devraient être mises en place ?La communication des limites : Les fabricants de voitures autonomes devraient-ils être plus transparents sur les capacités et les limites de leurs systèmes ? Comment pouvons-nous mieux informer les conducteurs sur ce qu’ils peuvent attendre de ces technologies ? Les noms Autopilot et Full Self-Driving devraient-ils être changés selon vous ? Pourquoi ou pourquoi pas ?