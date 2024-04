Un cabinet d'avocats affirme que des centaines d'utilisateurs de Grindr se sont inscrits à une action en justice alléguant que des informations hautement privées, y compris leur statut VIH, ont été partagées avec des tiers sans leur consentement. Austen Hays a déclaré qu'il déposait une plainte de masse pour protection des données devant la Haute Cour de Londres et a affirmé que des milliers d'utilisateurs de Grindr au Royaume-Uni pourraient avoir été affectés.Le cabinet affirme que les informations hautement sensibles des utilisateurs, y compris leur statut VIH et la date de leur dernier test VIH, ont été communiquées à des tiers à des fins commerciales. Le cabinet a déclaré qu'environ 670 personnes s'étaient portées partie civile pour des violations qui auraient eu lieu entre 2018 et 2020, et que des milliers d'autres pourraient se joindre à l'affaire.Le directeur général d'Austen Hays, Chaya Hanoomanjee, a déclaré dans un communiqué : ": Chaya Hanoomanjee, directeur général d'Austen HaysPensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?