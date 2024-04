Les enjeux élevés de l'IA générative : les employés sacrifiés dans la quête d'Amazon pour la suprématie technologique

L'affaire de Viviane Ghaderi : Grossesse, discrimination et bataille pour les droits des employés

Tout au long des années 2022 et 2023, des articles de presse ont allégué qu'Amazon était en train de « rattraper son retard » en matière de capacités d'IA. Amazon aurait abandonné le lancement d'un modèle d'IA en 2022 en raison de « problèmes techniques et du lancement de ChatGPT, que les dirigeants estimaient bien supérieur à l'offre d'Amazon ». Après avoir pris du retard en 2023, Amazon a investi jusqu'à 4 milliards de dollars dans une autre startup d'IA générative, Anthropic, pour « essayer de suivre le rythme de rivaux tels que Microsoft et Google », dans un accord qui « souligne la frénésie d'être à l'avant-garde de l'IA ».Le PDG d'Amazon, Andrew Jassy, a rassuré les investisseurs lors d'une conférence sur les résultats du 1er février 2024 en déclarant que l'IA générative « est et continuera d'être un domaine d'intérêt et d'investissement omniprésent au sein d'Amazon » Dans ce contexte, les droits légaux des employés d'Amazon ont été relégués au second plan par rapport aux enjeux élevés du jeu de rattrapage de l'entreprise dans la course à l'IA. Même les congés protégés par la loi ont été découragés ; les employés qui ont exercé leurs droits ont fait l'objet de représailles, leur carrière étant un dommage collatéral dans la bataille pour l'avenir de l'industrie technologique.Outre les allégations de sexisme et de discrimination à son encontre, Ghaderi accuse également le géant de la technologie de l'avoir montrée du doigt parce qu'elle s'est plainte lorsqu'Amazon a prétendument enfreint ses propres règles contre la violation des droits d'auteur dans le cadre de la recherche sur l'intelligence artificielle. Selon le récit de Ghaderi dans la plainte, elle a repris le travail après son accouchement en janvier 2023, héritant d'un vaste projet de modèle de langage. Son rôle consistait notamment à signaler les violations des politiques internes d'Amazon en matière de droits d'auteur et à transmettre ces préoccupations à l'équipe juridique interne. En mars 2023, selon la plainte, le directeur de son équipe, Andrey Styskin, a demandé à Ghaderi de comprendre pourquoi Amazon n'atteignait pas ses objectifs en matière de qualité de recherche sur Alexa.La plainte allègue qu'elle a rencontré un représentant du service juridique pour expliquer ses préoccupations et la tension qu'elles posaient avec les « directives qu'elle avait reçues de la haute direction, qui lui conseillait de violer les directives du service juridique ». Selon la plainte, Styskin a rejeté les préoccupations de Ghaderi et lui aurait dit d'ignorer les politiques en matière de droits d'auteur pour améliorer les résultats. Faisant référence aux entreprises d'intelligence artificielle concurrentes, il aurait dit : « Tout le monde le fait » : « Tout le monde le fait ».Montana MacLachlan, porte-parole d'Amazon, a déclaré à propos de la plainte : « Nous ne tolérons pas la discrimination, le harcèlement ou les représailles sur notre lieu de travail. Nous enquêtons sur tout rapport faisant état d'un tel comportement et prenons les mesures qui s'imposent à l'encontre de toute personne ayant enfreint nos politiques. »Chercheuse en IA titulaire d'un doctorat de l'Université de Californie du Sud, Ghaderi a travaillé sur l'IA pour Amazon de mai 2018 à décembre 2021 et de mars 2022 à novembre 2023. Ghaderi était une gestionnaire et une chercheuse très recherchée lors de son premier mandat chez Amazon et a été recrutée pour revenir dans l'entreprise afin de contribuer à ses efforts en matière d'IA au début de 2022, avec la promesse de diriger une équipe axée sur la science et une forte trajectoire de croissance future. Au départ, Ghaderi a prospéré lors de son retour chez Amazon. Elle s'est vu confier des projets de plus en plus importants et des membres supplémentaires de l'équipe sous sa supervision. Cette situation a immédiatement changé lorsque Ghaderi a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle prendrait un congé de maternité.Frustré par le timing de sa grossesse - le modèle GPT-4 du concurrent OpenAI a été lancé pendant son congé d'invalidité - et convaincu qu'elle ne serait pas une employée suffisamment fiable après être devenue mère, son superviseur l'a immédiatement confiée à un subalterne. À son retour de congé, Ghaderi a fait savoir au service juridique que ses chefs lui avaient ordonné de violer les politiques internes en matière de droits d'auteur et la législation applicable. Son inquiétude s'est avérée raisonnable lorsque le Times a poursuivi OpenAI, Microsoft et les sociétés affiliées à OpenAI pour violation des droits d'auteur. Par ailleurs, Ghaderi s'est plainte auprès des ressources humaines de l'impact négatif de son congé de maternité sur ses tâches professionnelles et son évaluation annuelle.Moins d'une semaine après que Ghaderi a déposé ces plaintes protégées, elle a été démise de ses fonctions et les membres de son équipe ont été réaffectés à d'autres superviseurs. Lorsqu'elle s'est plainte que sa réaffectation constituait une mesure de rétorsion, le service des ressources humaines a mené une enquête superficielle dont les résultats étaient prédéterminés et qui n'a révélé aucune preuve de discrimination fondée sur la grossesse. Cette constatation a été faite nonobstant le fait qu'il n'y ait pas eu de discrimination fondée sur la grossesse dans l'entreprise.Il s'agit d'une action civile dans laquelle l'objet de la controverse, sans compter les honoraires d'avocat, les intérêts et les coûts, dépasse 25 000 dollars, et chaque cause d'action invoquée est régie par les lois de l'État de Californie ou doit être jugée par les tribunaux de l'État de Californie. Le tribunal de Los Angeles a une compétence personnelle sur la partie défenderesse parce que chaque défendeur est soit un résident du comté de Los Angeles, soit a causé des dommages dans le comté de Los Angeles par sa violation de la loi californienne sur l'emploi et le logement équitables (California Fair Employment and Housing Act). Le lieu est approprié dans le comté de Los Angeles parce que les défendeurs font des affaires dans le comté de Los Angeles et parce que le plaignant a travaillé et gagné des salaires dans le comté de Los Angeles comme décrit dans le présent document.Le cas de Viviane Ghaderi met en lumière des pratiques préoccupantes au sein d'une entreprise renommée comme Amazon. Tout d'abord, l'accusation selon laquelle Amazon aurait enfreint les lois sur les droits d'auteur dans le cadre de la course à l'IA générative est profondément troublante et soulève des questions importantes sur l'éthique des pratiques commerciales de l'entreprise et sa volonté de respecter les lois et les droits des créateurs.De plus, les allégations de discrimination et de harcèlement envers Ghaderi sont extrêmement préoccupantes. Personne ne devrait être traité de manière discriminatoire ou harcelante en raison de sa grossesse, de sa nationalité ou de tout autre aspect de son identité. Ces comportements sont non seulement moralement répréhensibles, mais ils sont également illégaux et en contradiction avec les valeurs fondamentales du respect et de l'égalité des chances.Le licenciement de Ghaderi après son congé de maternité, malgré ses performances exceptionnelles précédentes, soulève des préoccupations sur l'équité et la justice au sein de l'entreprise. Des signes sérieux de représailles semblent découler de sa grossesse et de ses protestations concernant les supposées violations des droits d'auteur.Le dépôt d'une plainte en justice par Ghaderi contre Amazon suggère qu'elle a été forcée de prendre des mesures légales pour obtenir réparation. Cela met en lumière les défis auxquels sont confrontés les employés qui cherchent à défendre leurs droits dans de grandes entreprises, soulignant ainsi le besoin d'une surveillance réglementaire plus stricte pour garantir la protection des droits des employés et promouvoir une culture d'entreprise respectueuse et éthique.Source : Complaint against Amazon