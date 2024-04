Des positions divisées...

...qui n'ont pas empêchées que le Sénat donne son accord

Le président Joe Biden a signé samedi

Nous nous félicitons de l'adoption par le Sénat de la loi H.R. 7888, intitulée Reforming Intelligence and Securing America Act. Cette loi, qui a été adoptée par la Chambre la semaine dernière et par le Sénat ce soir avec un large soutien bipartisan, renouvellera et réformera la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) - l'un des outils de collecte de renseignements les plus vitaux des États-Unis. Le Reforming Intelligence and Securing America Act conservera une autorité essentielle pour comprendre et se protéger contre un large éventail de menaces dangereuses pour les Américains, tout en renforçant les garanties pour la vie privée et les libertés civiles grâce à l'ensemble de réformes le plus solide jamais inclus dans une législation visant à réautoriser la section 702.



La section 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger (Foreign Intelligence Surveillance Act ou FISA) est l’une des autorisations adoptées après les attentats du 11 septembre 2001, qui permettent aux agences de renseignement américaines de surveiller les étrangers à l’étranger en utilisant des données provenant de l’infrastructure numérique américaine, telles que les fournisseurs de services Internet. Ces informations sont utilisées pour suivre les espions ennemis, les pirates informatiques et les militants extrémistes.Bien que le droit à la vie privée soit inscrit dans la Constitution américaine, les données des ressortissants étrangers collectées par le programme incluent souvent des communications avec des Américains et peuvent être exploitées par les organismes d’application de la loi intérieure tels que le FBI sans mandat. Cela a alarmé à la fois les républicains conservateurs et les démocrates d’extrême gauche. Les récentes révélations selon lesquelles le FBI a utilisé ce pouvoir pour rechercher des informations sur les manifestants de Black Lives Matter, les donateurs de campagne au Congrès et les législateurs américains ont suscité de nouveaux doutes sur l’intégrité du programme.La réautorisation de la Section 702 a été bloquée trois fois au cours des cinq derniers mois par les républicains de la Chambre qui s’opposaient à leur parti, avant d’être adoptée il y a quelques jours par un vote de 273 à 147 lorsque sa durée a été réduite de cinq ans à deux ans.L'adoption de ce projet de loi fait suite à une bataille acharnée entre la communauté du renseignement américain et une coalition inhabituelle de défenseurs des libertés civiles, progressistes et conservateurs, qui ont fait valoir que ces pouvoirs étaient trop étendus et qu'ils empiétaient sur la vie privée des Américains.« Il est important que les gens comprennent à quel point ce projet de loi est ambitieux », a déclaré le sénateur Ron Wyden (D-Ore), membre de la commission du renseignement et fervent défenseur de la protection de la vie privée. « Quelque chose a été inséré à la dernière minute, qui obligerait quelqu'un comme un câblodistributeur à espionner pour le compte du gouvernement. Ils forceraient la personne à le faire et il n'y aurait pas d'appel possible ».Dans une rare rupture avec Schumer et Biden, le sénateur Patty Murray (D-Wash), président pro tempore, s'est opposé au projet de loi en déclarant : « Je crains fort que cette extension des pouvoirs conférés par l'article 702 de la FISA ne permette d'accroître les abus et les mauvais usages de la loi, en portant atteinte aux droits des Américains ici, chez eux ».Le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner (D-Va), s'est opposé à cette critique et à d'autres concernant l'amendement ajouté par la Chambre des représentants au projet de loi sur la réautorisation de la loi FISA, arguant qu'il « se concentre étroitement sur une lacune importante en matière de renseignement », mais certains membres comme Wyden craignent qu'il ne soit utilisé à mauvais escient.« Contrairement à ce que certains ont affirmé, cet amendement exclut expressément les cafés, les bars, les restaurants, les résidences, les hôtels, les bibliothèques, les installations de loisirs et toute une série d'autres établissements similaires », a déclaré Warner au Sénat mercredi. « En outre, elle ne permettrait absolument pas, comme l'ont affirmé certains critiques, au gouvernement américain d'obliger, par exemple, un concierge travaillant dans un immeuble de bureaux en Virginie du Nord à espionner pour le compte de la communauté du renseignement ».Warner a déclaré que l'expiration de la loi FISA aurait placé les États-Unis en « territoire inconnu », car les entreprises qui collaborent avec le gouvernement pour fournir des renseignements auraient pu cesser de le faire en l'absence d'une nouvelle autorisation.Le sénateur John Cornyn, R-Texas, a déclaré que « 60 % du dossier quotidien du président est composé d'éléments dérivés de la loi 702, ce qui est absolument essentiel ». Le procureur général Merrick Garland a qualifié la section 702 « d'indispensable » dans une déclaration. « Cette réautorisation de la section 702 donne aux États-Unis le pouvoir de continuer à collecter des informations de renseignement étranger sur des personnes non américaines situées en dehors des États-Unis, tout en codifiant les réformes importantes que le ministère de la justice a adoptées pour garantir la protection de la vie privée et des libertés civiles des Américains », a-t-il déclaré.Pour sa part, Donald Trump a affirmé, à tort selon les médias, que la section 702 avait été utilisée pour espionner sa campagne présidentielle.« Tuez la FISA », a écrit Trump en lettres capitales. « Elle a été utilisée illégalement contre moi et beaucoup d'autres. Ils ont espionné ma campagne ». Un ancien conseiller de sa campagne présidentielle de 2016 a fait l'objet d'une surveillance en raison de liens potentiels avec la Russie, en vertu d'une autre section de la loi.Par 60 voix contre 34, le projet de loi a été transmis au président Joe Biden, qui l'a défendu. La loi prolonge de deux ans l'article 702 de la FISA.Le vote final est intervenu après que le Sénat a rejeté six amendements déposés par des sénateurs progressistes et conservateurs qui estimaient que les pouvoirs d'espionnage étaient trop étendus et demandaient des protections pour les libertés civiles et la vie privée des Américains. L'administration Biden et les partisans de la FISA avaient prévenu que même une brève interruption pourrait avoir un impact négatif sur le processus de collecte de renseignements.Les sénateurs ont manqué de peu la date limite de minuit pour réautoriser la section 702 de la loi FISA, mais ont voté en faveur de sa réautorisation quelques minutes plus tard. Si des amendements avaient été adoptés, le projet de loi aurait été renvoyé à la Chambre des représentants, ce qui aurait pu entraîner une longue suspension de la loi.Le leader de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer (D-N.Y.), a déclaré : « C'est le bipartisme qui l'a emporté ici au Sénat, au moment où il fallait le faire ». « Cela n'a pas été facile, les gens avaient des points de vue différents, mais nous savons tous une chose : il aurait été dangereux de laisser expirer la loi FISA. C'est un élément important de notre sécurité nationale pour mettre fin aux actes de terrorisme, au trafic de drogue et à l'extrémisme violent », a déclaré Schumer au Sénat. « Merci à tous mes collègues du Sénat, des deux côtés de l'allée, pour le bon travail qu'ils ont accompli afin de parvenir à ce résultat ».Le président Joe Biden a signé samedi le texte réautorisant cette loi clé sur la surveillance aux États-Unis, après que des divergences sur la question de savoir si le FBI devait être empêché d'utiliser le programme pour rechercher des données sur les Américains eurent failli entraîner la caducité de la loi.« Nous réautorisons la loi FISA juste avant qu'elle n'expire à minuit », a déclaré le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, lorsque le vote sur l'adoption finale a commencé 15 minutes avant la date limite. « Toute la journée, nous avons persisté et persisté à essayer de trouver une solution, et finalement, nous y sommes parvenus ».Les responsables américains ont déclaré que cet outil de surveillance, autorisé pour la première fois en 2008 et renouvelé à plusieurs reprises depuis lors, est essentiel pour perturber les attaques terroristes, les cyber-intrusions et l'espionnage étranger, et qu'il a également produit des renseignements sur lesquels les États-Unis se sont appuyés pour des opérations spécifiques, telles que l'assassinat en 2022 du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahri.« Si vous manquez un élément clé du renseignement, vous risquez de rater un événement à l'étranger ou de mettre des troupes en danger », a déclaré le sénateur de Floride Marco Rubio, principal républicain de la commission sénatoriale du renseignement. « Vous pouvez manquer un complot visant à nuire au pays ici, à l'intérieur du pays, ou ailleurs. Vendredi, après l'adoption, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan , a déclaré que la FISA permettait aux États-Unis de « conserver une autorité essentielle » dans la compréhension et la protection contre un « large éventail de menaces dangereuses pour les Américains », tout en protégeant la vie privée et les libertés civiles :Source : Maison Blanche ( 1