La MPA montre ses muscles

Public Knowledge exhorte le Congrès a rejeté la proposition de la MPA

« Près de 60 pays ont déjà des mesures similaires », rappelle la MPA

Le blocage de sites est un outil courant dans près de 60 pays, y compris dans les principales démocraties et chez de nombreux alliés les plus proches des États-Unis. Quel acteur clé manque à l'appel ? Regardez la carte derrière moi. C'est nous !



Il n'y a pas de raison valable à notre absence flagrante. Il n'y a pas d'autre raison qu'un manque de volonté politique, associé à une compréhension dépassée de ce qu'est réellement le blocage de sites, de son fonctionnement et des personnes qu'il affecte. Pourtant, des expériences menées dans le monde entier ont répondu à ces préoccupations et nous ont enseigné des leçons sans équivoque :



Le blocage des sites marche-t-il ? Pas si bien que ça

Rhodes took his story to Twitter, where it picked up some steam, and emailed the heads of Sony Classical and Sony’s public relations, eventually getting his audio restored. He tweeted “What about the thousands of other musicians without that reach?” @EFF

https://t.co/VBM2dTnA7K — Kuba Orlik 💙💛 (@orlik_kuba) September 14, 2018

Conclusion

En 2011, à la fin de l'âge d'or du piratage numérique, Hollywood s'est mobilisé pour réprimer les violations du droit d'auteur par le biais de deux projets de loi (pour SOPA etpour PIPA) qui auraient restreint l'accès aux sites hébergeant des contenus piratés. La législation s'est heurtée à l'opposition farouche de la Silicon Valley et des défenseurs de la liberté d'expression en ligne, qui ont fait valoir qu'elle aurait effectivement encouragé la censure, ce qui a donné lieu à une série de protestations coordonnées, dont Wikipedia qui a bloqué temporairement ses pages et Google qui a noirci son logo. Les propositions de loi ont été abandonnées peu de temps après.Les studios intensifient à nouveau leur lutte contre le piratage, en essayant cette fois d'éviter les écueils rencontrés il y a plus de dix ans.Le directeur général de la Motion Picture Association, Charles Rivkin, a annoncé mardi au CinemaCon que le groupe commercial représentant les principaux studios collaborera avec les membres du Congrès pour adopter une législation permettant aux entreprises des secteurs des médias et du divertissement de demander le blocage de l'accès aux sites web qui facilitent le partage de films et d'émissions télévisées piratés : « Ce danger [le piratage] continue d'évoluer et notre stratégie pour le contrer doit également évoluer », a déclaré Rivkin. « C'est pourquoi aujourd'hui, ici avec vous au CinemaCon, j'annonce la prochaine phase majeure de cet effort : la MPA va travailler avec les membres du Congrès pour promulguer une législation judiciaire sur le blocage des sites ici aux États-Unis ».Une loi sur le blocage de sites permettrait aux titulaires de droits d'auteur de « demander, devant les tribunaux, que les fournisseurs d'accès à Internet bloquent l'accès aux sites Web consacrés au partage de contenus illégaux et volés », a-t-il déclaré. Rivkin a affirmé qu'aux États-Unis, le piratage « prive les travailleurs de centaines de milliers d'emplois et prive notre économie de dizaines de milliards de dollars, dont plus d'un milliard en ventes de billets de cinéma ».« Le piratage n'est manifestement pas un crime sans victime », a déclaré Rivkin. « Partout dans le monde, il porte atteinte à tous ceux qui travaillent dans la production - acteurs, réalisateurs, scénaristes, charpentiers, artisans, etc. »Il a également déclaré au public que les exploitants de sites pirates « ne sont pas des adolescents qui jouent une farce élaborée. Les auteurs de ces actes sont de véritables mafieux, des syndicats du crime organisé, dont beaucoup se livrent à la pornographie enfantine, à la prostitution, au trafic de stupéfiants et à d'autres maux de la société. Ils exploitent des sites web qui attirent des millions de spectateurs sans méfiance, dont les données personnelles peuvent ensuite être la proie de logiciels malveillants et de pirates informatiques ».Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle tentative de blocage des sites web accusés d'héberger des contenus violant les droits d'auteur et permettant le piratage. En fonction de la manière dont la législation est élaborée, elle pourrait également permettre à des acteurs malveillants d'utiliser la loi sur les droits d'auteur de manière à étouffer la liberté d'expression sur l'internet.Selon le groupe de défense des consommateurs, une loi sur le blocage des sites menacerait l'ouverture de l'internet. « Avec l'annonce d'aujourd'hui, la MPA a clarifié ses intentions : elle veut se donner à elle-même et à ses membres le pouvoir de forcer n'importe quel fournisseur d'infrastructure Internet, y compris les fournisseurs d'accès à large bande qui desservent votre domicile, à couper l'accès à des sites web sur leur seul avis », a déclaré Meredith Rose, conseillère politique principale de l'association.La dernière initiative de la MPA en faveur d'une loi sur le blocage des sites intervient environ deux semaines avant un vote de la Commission fédérale des communications visant à rétablir les règles de neutralité du réseau qui interdisent aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer et de limiter l'accès aux sites web. Les règles proposées en matière de neutralité du réseau ne s'appliquent qu'aux contenus licites, mais les opposants à la législation sur le blocage des sites craignent qu'une loi sur le blocage ne compromette les objectifs de la neutralité du réseau en obligeant les fournisseurs d'accès à bloquer les contenus licites et illicites.Selon Rose, la loi demandée par la MPA serait similaire à la proposition de loi SOPA, qui a été abandonnée après d'importantes protestations il y a plus de dix ans.« Rien n'a changé depuis, ni l'infrastructure d'Internet qui rendait cette loi inapplicable, ni l'absence de consultation des technologues, ni les tractations en coulisses, si ce n'est l'effronterie des industries qui la réclament. Et contrairement à la position de la MPA, le blocage des sites ne "fonctionne" pas - il entraîne un surblocage important des contenus licites », a déclaré Rose.La Computer & Communications Industry Association (CCIA), un groupe de pression des grandes entreprises technologiques, a déclaré aux membres du Congrès en décembre 2023 « qu'il n'est pas simple d'élaborer un langage de blocage de site » qui fasse la distinction « entre les sites Web consacrés à la contrefaçon et ceux où des utilisateurs individuels se livrent à une contrefaçon occasionnelle... sans pour autant tomber dans le surblocage ».« Le surblocage, qui risque de réduire au silence la liberté d'expression, doit être évité et remplacé par de meilleures méthodes de détection utilisant des paramètres adaptés qui ne suppriment que les contenus piratés illégaux. Ces méthodes requièrent la coopération et les données des détenteurs de droits », a écrit Matt Schruers, PDG de la CCIA, dans une contribution à une audition sur le piratage organisée par la Chambre des représentants.Comme pour répondre à cette préoccupation, Rivkin a déclaré :Mais Schruers a déclaré au Congrès que le blocage de sites n'avait pas donné d'aussi bons résultats dans d'autres pays que le prétend la MPA. Il a cité des affaires impliquant les résolveurs de DNS Cloudflare et Quad9.La Digital Millennium Copyright Act (DMCA) prévoit des mécanismes d'application pour retirer les contenus protégés par le droit d'auteur sur les plateformes tierces. Les détenteurs de droits d'auteur peuvent, par exemple, envoyer à YouTube une notification indiquant qu'une vidéo porte atteinte à leur propriété intellectuelle. YouTube, qui est protégé contre toute responsabilité tant qu'il prend certaines mesures pour retirer le contenu, informe alors l'utilisateur, qui peut contester la plainte. La MPA insiste sur la nécessité de légiférer davantage, car le DMCA est largement inefficace à l'égard des entités étrangères.Les actions entreprises en vertu de la DMCA peuvent donner un aperçu de la manière dont la loi pourrait être utilisée, si elle est adoptée. En 2018, Sony a envoyé à Facebook une notification indiquant que le musicien James Rhodes, qui interprétait une chanson de Bach, violait son droit d'auteur sur l'interprétation (les chansons de Bach sont dans le domaine public tant qu'il s'agit d'une interprétation originale). Après que Facebook a coupé le son de la vidéo, Rhodes a contesté la plainte, expliquant qu'il s'agissait de sa propre interprétation de Bach et qu'il en détenait tous les droits. Sony a rejeté ce raisonnement. La vidéo n'a été rétablie que lorsque Rhodes s'est rendu sur Twitter et a envoyé un courriel aux dirigeants de Sony. « Qu'en est-il des milliers d'autres musiciens qui n'ont pas cette possibilité ? »La MPA en 2023 a également envoyé un avis de retrait à une personne qui avait créé une liste de lecture de liens vers Pluto TV permettant à d'autres applications de lire le contenu - avec les publicités - en dehors de son application, de la même manière qu'un DVD peut être lu sur n'importe quel lecteur. Le groupe a affirmé que la liste de lecture, qui rassemblait des informations accessibles au public dans un référentiel unique, était utilisée pour « se livrer à une violation massive de films et d'émissions de télévision protégés par le droit d'auteur ».En somme, la question du piratage numérique reste complexe, et l’industrie cinématographique cherche à équilibrer la protection des droits d’auteur avec les préoccupations liées à la liberté d’Internet et à la neutralité du Net. La mise en place d’une loi de blocage de sites aux États-Unis suscite des débats passionnés et soulève des questions sur la manière de lutter contre le piratage tout en préservant les principes fondamentaux de l’Internet ouvertSources : Motion Picture Association Liberté d’Internet vs. Protection des droits d’auteur : Comment pouvons-nous équilibrer la nécessité de protéger les droits d’auteur avec le respect de la liberté d’Internet et de la neutralité du Net ?Efficacité du blocage des sites : Dans quelle mesure le blocage des sites de piratage est-il efficace pour lutter contre le piratage numérique ? Existe-t-il des alternatives plus efficaces ?Impact sur les entreprises légitimes : Comment pouvons-nous nous assurer que les entreprises légitimes ne sont pas affectées par une telle loi de blocage de sites ?Preuves et transparence : Quelles preuves devraient être nécessaires pour bloquer un site Web ? Comment pouvons-nous garantir la transparence dans ce processus ?Rôle des utilisateurs : Quelle responsabilité les utilisateurs ont-ils dans la lutte contre le piratage ? Comment pouvons-nous encourager une utilisation responsable d’Internet ?