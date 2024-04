Un tribunal américain condamne AWS à une amende de 525 millions de dollars pour violation de brevets par le service de stockage Amazon Cloud S3 et DynamoDB

Le jury a déterminé qu'AWS avait enfreint trois brevets de Kove couvrant une technologie qui, selon Kove, était devenue "" à la capacité de la branche "" d'Amazon à "".Un porte-parole d'Amazon a déclaré que la société n'était pas d'accord avec le verdict et qu'elle avait l'intention de faire appel.Courtland Reichman, l'avocat principal de Kove, a qualifié le verdict de "".Kove, basé à Chicago, a poursuivi Amazon devant l'U.S. District Court pour le district nord de l'Illinois en 2018. L'entreprise a déclaré dans le procès qu'elle était pionnière d'une technologie permettant un stockage sur le cloud à haute performance "Kove alléguait que le service de stockage Amazon S3 d'AWS, le service de base de données DynamoDB et d'autres produits violaient les brevets sur le stockage dans le cloud. Mercredi, le jury a donné raison à Kove en déclarant qu'AWS avait enfreint les trois brevets en question, mais il a rejeté l'affirmation de Kove selon laquelle AWS avait délibérément violé ses droits.AWS avait nié ces allégations et soutenu que les brevets n'étaient pas valides.L'année dernière, Kove a également poursuivi Google pour violation des mêmes brevets dans le cadre d'un autre procès, toujours en cours, dans l'Illinois.Quel est votre avis sur le sujet ?