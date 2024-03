Internet, les enfants et la loi : entre protection et censure

La loi de Floride exige également une pièce d'identité pour accéder au porno

Meta accusé d'être à la traîne en matière de sécurité des enfants

Dans un communiqué, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que cette « loi historique » donne « aux parents une plus grande capacité à protéger leurs enfants » contre toute une série de préjudices liés aux médias sociaux. Le président de la Chambre des représentants de Floride, Paul Renner, qui est à l'origine de la loi, a expliqué certains de ces préjudices en déclarant que l'adoption de la loi HB 3 était essentielle car « Internet est devenu une ruelle sombre pour nos enfants, où les prédateurs les ciblent et où les médias sociaux dangereux entraînent des taux plus élevés de dépression, d'automutilation et même de suicide ».Aujourd'hui, le gouverneur Ron DeSantis a signé la loi HB 3, qui interdit aux enfants de moins de 14 ans de devenir titulaires d'un compte sur les médias sociaux et permet aux jeunes de 14 et 15 ans de devenir titulaires d'un compte avec le consentement de leurs parents.« Les médias sociaux nuisent aux enfants de diverses manières », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis. La loi HB 3 donne aux parents une plus grande capacité à protéger leurs enfants. Merci au président de la Chambre des représentants, Renner, d'avoir présenté cette loi historique. « L'internet est devenu une ruelle sombre pour nos enfants où les prédateurs les ciblent et où les médias sociaux dangereux conduisent à des taux plus élevés de dépression, d'automutilation et même de suicide », a déclaré Paul Renner, président de la Chambre des représentants.Grâce à la signature du gouverneur DeSantis, la Floride montre la voie en matière de protection des enfants en ligne, alors que les États du pays entier luttent contre ces dangers.En 1993, un caricaturiste a dit avec humour que, sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. De même, personne ne sait si vous avez réellement plus de 18 ans, et cela n’a pas vraiment changé au cours des 30 dernières années. Bien qu’il existe des lois fédérales limitant la manière dont l’internet interagit avec les enfants - le Children’s Online Privacy Protection Act, par exemple, a été introduit en 1998 par le sénateur Richard Bryan pour restreindre la manière dont les sites web peuvent faire du marketing auprès des jeunes de moins de 13 ans - elles ne nécessitent pas beaucoup de moyens techniques pour leur mise en œuvre.Si un visiteur de site web clique sur « Oui » ou tape une date suffisamment éloignée dans le passé lorsqu’on lui demande s’il a plus d’un certain âge, c’est généralement suffisant d’un point de vue juridique. Cependant, de nombreux parents aimeraient qu’Internet fasse mieux pour protéger leurs enfants. Les législateurs de l’Utah et de la Louisiane ont récemment adopté des lois strictes sur la vérification de l’âge pour la pornographie. Cela a conduit à la création ou à l’adoption de lois similaires dans d’autres États.Au fur et à mesure que les enfants adoptent de nouvelles plateformes numériques, ils peuvent eux aussi produire des images sexuellement explicites. Et bien que ces images puissent être destinées à une relation adaptée à l'âge de l'enfant, elles peuvent se retrouver largement partagées sans le consentement de l'enfant. Parfois, des adultes de confiance sollicitent les enfants pour qu'ils partagent des images. Pour l'enfant victime, cela peut se traduire par un isolement social, des problèmes de santé mentale, une toxicomanie, une automutilation ou un suicide, ainsi qu'une probabilité accrue de présenter des comportements abusifs à l'âge adulte.En début d’année, la secrétaire d'État britannique à la culture a déclaré qu'elle n'excluait pas de modifier le projet de loi sur la sécurité en ligne afin de permettre aux régulateurs de poursuivre les patrons de médias sociaux qui n'auraient pas protégé la sécurité des enfants. Le projet de loi sur la sécurité en ligne vise à réprimer toute une série de contenus en ligne qui, selon les ministres, causent un préjudice grave. Michele Donelan a déclaré qu'elle était ouverte aux changements demandés par des dizaines de députés conservateurs, et qu'elle adopterait une « approche raisonnable » de leurs idées.En septembre, le Parlement britannique a adopté une loi visant à renforcer la sécurité en ligne, notamment pour les enfants, en imposant aux plateformes numériques de supprimer rapidement les contenus illégaux ou nuisibles. La loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Bill) sera appliquée par l’Ofcom, le régulateur des télécommunications, qui pourra infliger des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel ou 21 millions d’euros, selon le montant le plus élevé, aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Dans certains cas, les dirigeants des plateformes pourront même être poursuivis pénalement.En Australie, la commissaire à la cybersécurité, Julie Inman Grant, a proposé une « feuille de route » sur la sécurité en ligne. Elle décrit un moyen d'empêcher les mineurs d'accéder à des contenus pour adultes en s'assurant que les sites hôtes ont vérifié l'âge des utilisateurs. Le système de vérification de l'âge en ligne, nécessitant l'utilisation d'une pièce d'identité serait « invasive et risquée », selon des groupes de défense de la vie privée.L’Utah a annoncé l’année dernière que les mineurs de son Etat devront obtenir le consentement de leurs parents avant de créer des comptes de médias sociaux - et les plateformes de médias sociaux devront à leur tour donner un accès complet au compte d’un mineur à ses parents consentants. Voyant que les législateurs des États ont réussi à améliorer leur fortune politique en pensant aux enfants, les législateurs du Congrès s’y mettent à leur tour. La loi fédérale COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) par exemple vise à protéger les enfants de moins de 13 ans lorsqu'ils sont en ligne. Elle vise à empêcher quiconque d'obtenir des informations personnelles sur un enfant sans que les parents en soient informés et aient donné leur accord au préalable.Lundi, la Floride est devenue le premier État à interdire aux enfants de moins de 14 ans l'accès aux médias sociaux sans l'autorisation de leurs parents. Il est probable que cette loi, considérée comme l'une des plus restrictives des États-Unis, fera l'objet d'importantes contestations juridiques avant d'entrer en vigueur le 1er janvier.En vertu de la loi HB 3, les applications telles qu'Instagram, Snapchat ou TikTok devraient vérifier l'âge des utilisateurs, puis supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 14 ans en l'absence d'autorisation parentale. Les entreprises qui ne bloquent pas les utilisateurs mineurs « en connaissance de cause ou par négligence » s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars de dommages et intérêts pour toute personne intentant une action en justice au nom d'enfants utilisateurs. Elles pourraient également être condamnées à des sanctions civiles allant jusqu'à 50 000 dollars par infraction.Mais les groupes technologiques qui critiquent la loi ont laissé entendre qu'ils envisageaient déjà d'intenter une action en justice pour l'empêcher d'entrer en vigueur. Les groupes de défense des droits numériques affirment que presque toutes les approches de la vérification de l'âge comporteront un certain niveau de risque pour la vie privée et la sécurité. « Après les brèches d'Optus et de Medibank, des millions de personnes sont maintenant très conscientes des dangers de la collecte et du stockage de grandes quantités d'informations personnelles », a déclaré Samantha Floreani, responsable de programme à Digital Rights Watch.Dans une déclaration, une organisation à but non lucratif qui s'oppose à la loi, la Computer & Communications Industry Association (CCIA) a déclaré que, bien que la CCIA « soutienne le renforcement des protections de la vie privée pour les jeunes utilisateurs en ligne », elle craint que « toute méthode de vérification de l'âge disponible dans le commerce qui pourrait être utilisée par une plateforme couverte entraîne de graves problèmes de sécurité et de protection de la vie privée pour les utilisateurs, tout en portant atteinte aux protections du premier amendement qui leur permettent de s'exprimer de manière anonyme ».« Cette loi pourrait créer des obstacles considérables pour les jeunes qui cherchent à accéder à l'information en ligne, un droit accordé à tous les Américains, quel que soit leur âge », a averti Khara Boender, directrice de la politique de l'État de la CCIA. « Il est prévisible que cette loi se heurte à une opposition juridique similaire à celle observée dans d'autres États. Carl Szabo, vice-président et avocat général de Netchoice, une association commerciale dont les membres incluent Meta, TikTok et Snap, est allé encore plus loin en avertissant que la « loi inconstitutionnelle de la Floride protégera exactement zéro Floridien ».Szabo a suggéré qu'il y avait « de meilleurs moyens de garder les Floridiens, leurs familles et leurs données en sécurité en ligne sans violer leurs libertés ». La représentante démocrate Anna Eskamani s'est opposée au projet de loi, arguant qu' « au lieu d'interdire l'accès aux médias sociaux, il vaudrait mieux garantir de meilleurs outils de surveillance parentale, un meilleur accès aux données pour arrêter les mauvais acteurs, ainsi que des investissements majeurs dans les systèmes et les programmes de santé mentale de Floride ».Netchoice s'est dit « déçu » que DeSantis ait accepté de signer une loi exigeant une « carte d'identité pour l'Internet » après « son opposition farouche à cette idée à la fois sur la piste de campagne » et lors du veto à une version antérieure du projet de loi.La loi HB 3 imposera en effet une « carte d'identité pour Internet » à tout Floridien souhaitant utiliser un service en ligne, quel que soit son âge, mettant en garde contre la collecte de données invasive nécessaire pour vérifier qu'un utilisateur a moins de 14 ans ou qu'il est le parent ou le tuteur d'un enfant de moins de 14 ans. « Ce niveau de collecte de données mettra en danger la vie privée et la sécurité des Floridiens et violera leurs droits constitutionnels », a déclaré Szabo, notant que dans les décisions de justice rendues en Arkansas, en Californie et en Ohio sur des lois similaires, « chacun des juges a noté les problèmes constitutionnels et de protection de la vie privée posés par ces lois ».La déclaration de DeSantis indique qu' « en plus de protéger les enfants contre les dangers des médias sociaux, la loi HB 3 exige que les sites web pornographiques ou sexuellement explicites utilisent une vérification de l'âge pour empêcher les mineurs d'accéder à des sites inappropriés pour les enfants ».Cela suggère que la Floride pourrait être confrontée à une contestation juridique de la part de sites pour adultes tels que Pornhub, qui ont intenté des procès pour empêcher les États d'exiger une pièce d'identité pour accéder à des contenus pour adultes. Plus récemment, Pornhub a bloqué l'accès à sa plateforme au Texas, arguant que de telles lois « empiètent sur les droits des adultes à accéder à des discours protégés » et ne satisfont pas à « l'examen strict en employant les moyens les moins efficaces et pourtant les plus restrictifs pour atteindre l'objectif déclaré du Texas de protéger prétendument les mineurs ».Après que Pornhub et d'autres sites pornographiques affiliés aient bloqué l'accès à internet au Texas pour protester contre la loi sur la vérification de l'âge, les recherches des utilisateurs texans sur les VPN ont quadruplé selon les données de Google. Les VPN, établissant des connexions chiffrées et masquant la localisation des utilisateurs, suscitent un nouvel intérêt alors que les Texans cherchent des moyens de contourner les restrictions. Aylo, société mère de Pornhub, explique avoir pris cette mesure pour se conformer à la loi, mais critique la législation comme inefficace et dangereuse.Les recherches les plus importantes sur les VPN se situent dans les zones métropolitaines de Dallas-Ft. Worth, Houston, Austin, Waco-Temple-Bryan et San Antonio. Aylo, appartenant à Ethical Capital Partners, se bat pour l'industrie et conteste la constitutionnalité de la loi. Les sites d'Aylo sont également bloqués ou restreints dans d'autres États américains ayant adopté des lois similaires.Pornhub et d'autres sites pour adultes affiliés ont bloqué l'accès aux utilisateurs du Texas, dans le cadre d'une bataille juridique avec le procureur général de l'État de l'étoile solitaire au sujet d'une loi sur la vérification de l'âge.Selon le Guardian, Renner s'attendait à ce que les entreprises de médias sociaux intentent des poursuites dès la signature de la loi HB 3. Jusqu'à présent, aucune contestation juridique n'a été soulevée, mais Renner semble s'attendre à ce que l'accent mis par la loi sur les « fonctions addictives telles que les alertes de notification et les vidéos en lecture automatique, plutôt que sur leur contenu » permette à la loi de répondre à toutes les préoccupations constitutionnelles potentiellement soulevées par les entreprises de médias sociaux.En début d'année, le bureau du procureur général du Nouveau-Mexique a déposé une plainte contre Meta, la société mère de Facebook , alléguant que près de 100 000 enfants sont harcelés sexuellement chaque jour sur ses plateformes. La plainte, basée sur des documents internes et des communications d'employés de Meta, accuse l'entreprise de favoriser la pornographie enfantine et de permettre aux prédateurs de solliciter des mineurs. Les enquêteurs ont créé des comptes-leurres d'enfants qui ont été exposés à des images sexuellement explicites, même sans intérêt exprimé. La plainte affirme que Meta a négligé la sécurité des enfants, nuisant à leur santé mentale et à leur sécurité physique.Meta rejette les accusations, déclarant que la plainte dénature son travail et soulignant les mesures prises pour protéger les adolescents. Cette affaire s'ajoute à d'autres poursuites à l'encontre de Meta, soulignant les préoccupations croissantes concernant la sécurité des enfants sur les réseaux sociaux. La société a annoncé des mesures supplémentaires pour protéger les adolescents, mais les critiques persistent quant à l'efficacité de ses systèmes de modération de contenu.Meta a répondu à la pression gouvernementale en annonçant des mesures visant à protéger les adolescents de contenus sensibles liés au suicide, à l'automutilation et aux troubles de l'alimentation. Les adolescents ne pourront plus voir ces contenus, même s'ils sont partagés par leurs amis, et seront redirigés vers des ressources d'aide expertes en cas de recherche de telles informations. Les comptes d'adolescents seront soumis à des paramètres de filtrage restrictifs par défaut, modifiant le type de contenu visible. Ces changements surviennent alors que Meta est sous surveillance gouvernementale concernant la sécurité des enfants sur ses plateformes.La question de l'accès des enfants aux médias sociaux est un sujet complexe qui suscite des débats animés, comme le montre la récente adoption de la loi HB 3 en Floride. D'un côté, les partisans de cette législation, y compris le gouverneur Ron DeSantis, soutiennent qu'elle vise à protéger les enfants contre les dangers potentiels des médias sociaux, tels que l'exposition à des contenus inappropriés ou le harcèlement en ligne. Ils estiment que l'exigence d'un consentement parental pour les utilisateurs de moins de 14 ans est une mesure nécessaire pour renforcer la sécurité en ligne des jeunes.Cependant, cette approche est critiquée par certains groupes technologiques et défenseurs des droits qui soulèvent des préoccupations concernant les libertés individuelles et la vie privée. Ils mettent en garde contre les risques d'une réglementation excessive qui pourrait restreindre l'accès à l'information et à la communication en ligne, ainsi que les implications potentielles sur la confidentialité des données des utilisateurs. De plus, l'impact sur d'autres contenus en ligne, comme la pornographie, soulève des questions quant à la portée et à la mise en œuvre de telles lois.La perspective des entreprises de médias sociaux, envisageant des poursuites contre cette législation, souligne les tensions entre les intérêts commerciaux et la réglementation gouvernementale dans ce domaine. Malgré les intentions louables de protéger les enfants, la question demeure de savoir si une approche aussi coercitive est la plus efficace pour atteindre cet objectif, sans compromettre les droits fondamentaux des individus.Sources : Florida Senate, Florida Governor Ron DeSantis in a statement Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle solution technique semble la plus adéquate pour aborder le problème de vérification de l'âge sur les réseaux sociaux ?