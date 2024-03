Le tribunal a accordé l'ordonnance et a demandé à Google de la garder secrète

Mais les critiques et les défenseurs de la vie privée craignent toujours les abus des agences gouvernementales

Conclusion

Les autorités fédérales américaines ont demandé à Google les noms, adresses, numéros de téléphone et activités d'utilisateur des comptes qui ont regardé certaines vidéos sur YouTube entre le 1et le 8 janvier 2023, selon des documents judiciaires non scellés consultés par Forbes. Les personnes qui ont regardé ces vidéos alors qu'elles n'étaient pas connectées à un compte n'étaient pas non plus à l'abri, car le gouvernement a également demandé leur adresse IP. Les enquêteurs auraient ordonné à Google de leur communiquer ces informations dans le cadre d'une enquête sur une personne qui utilise le nom "elonmuskwhm" en ligne.Les autorités soupçonnent elonmuskwhm de vendre des bitcoins contre de l'argent liquide et donc d'enfreindre les lois sur le blanchiment d'argent, ainsi que d'exploiter une entreprise de transmission de fonds sans licence. Des agents infiltrés auraient envoyé au suspect des liens vers des vidéos de tutoriels YouTube sur la cartographie par drones et des logiciels de réalité augmentée lors de leurs conversations au début du mois de janvier. Ces vidéos n'étaient toutefois pas privées et avaient été visionnées collectivement plus de 30 000 fois, ce qui signifie que le gouvernement demandait potentiellement à Google des informations privées sur un grand nombre d'utilisateurs. « Il y a des raisons de penser que ces enregistrements seraient pertinents et importants pour une enquête criminelle en cours, y compris en fournissant des informations d'identification sur les auteurs », auraient déclaré les autorités à l'entreprise.D'après les documents que Forbes a pu consulter, le tribunal a accordé l'ordonnance mais a demandé à Google de la garder secrète. On ne sait pas non plus si Google a transmis les données demandées par les autorités. Lors d'un autre incident, les autorités ont demandé à l'entreprise une liste des comptes qui avaient « visionné et/ou interagi » avec huit émissions en direct sur YouTube. Les policiers ont demandé ces informations après avoir appris qu'ils étaient surveillés par le biais d'un flux vidéo alors qu'ils fouillaient une zone à la suite d'un rapport indiquant qu'un explosif avait été placé à l'intérieur d'une poubelle. L'une de ces vidéos a été publiée par le compte Boston and Maine Live, qui compte plus de 130 000 abonnés.Un porte-parole de Google a déclaré à Forbes que l'entreprise suivait un « processus rigoureux » pour protéger la vie privée de ses utilisateurs : « Pour toutes les demandes des forces de l'ordre, nous avons mis en place un processus rigoureux destiné à protéger la vie privée et les droits constitutionnels de nos utilisateurs tout en soutenant le travail important des forces de l'ordre », a déclaré Matt Bryant, porte-parole de Google. « Nous examinons la validité juridique de chaque demande, conformément à la jurisprudence en vigueur, et nous nous opposons systématiquement aux demandes de données d'utilisateurs trop vastes ou inappropriées, y compris en nous opposant complètement à certaines demandes ».Les critiques soutiennent que de telles demandes transforment les mandats de perquisition en filets de pêche numériques, ciblant potentiellement des individus non associés à un crime, simplement en fonction de ce qu’ils ont pu regarder en ligne. Elles craignent toujours que des agences gouvernementales outrepassent leurs compétences et utilisent leur pouvoir pour obtenir des informations sensibles sur des personnes qui ont simplement regardé des vidéos spécifiques sur YouTube et qui ne font rien d'illégal.Les experts en matière de protection de la vie privée ont déclaré que ces ordonnances étaient inconstitutionnelles parce qu'elles menaçaient d'annuler les protections prévues par les 1et 4amendements, qui couvrent la liberté d'expression et la protection contre les perquisitions abusives. « Il s'agit du dernier chapitre d'une tendance inquiétante qui voit les agences gouvernementales transformer de plus en plus les mandats de perquisition en dragues numériques. C'est inconstitutionnel, c'est terrifiant et cela se produit tous les jours », a déclaré Albert Fox-Cahn, directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project. « Personne ne devrait craindre que la police vienne frapper à sa porte simplement à cause de ce que l'algorithme de YouTube propose. Je suis horrifié de voir que les tribunaux autorisent cela ».Il a ajouté que ces ordonnances étaient « tout aussi effrayantes » que les mandats de géofence, qui obligent Google à fournir des données sur tous les utilisateurs se trouvant à proximité d'un lieu de crime. Google a annoncé en décembre une mise à jour qui rendra techniquement impossible pour la grande enseigne du numérique de fournir des informations en réponse à des mandats de géofence. Auparavant, un tribunal californien avait jugé inconstitutionnel un mandat de géofence couvrant plusieurs zones densément peuplées de Los Angeles, ce qui avait suscité l'espoir que les tribunaux empêcheraient la police de rechercher ces données.« Ce que nous regardons en ligne peut révéler des informations très sensibles sur nous - notre politique, nos passions, nos croyances religieuses, et bien plus encore », a déclaré John Davisson, conseiller principal au Electronic Privacy Information Center (Centre d'information sur la vie privée électronique). « Il est normal de s'attendre à ce que les forces de l'ordre n'aient pas accès à ces informations sans motif valable. Cette ordonnance renverse cette hypothèse ».Cet ordre judiciaire soulève des questions alarmantes sur la protection de la vie privée à l’ère numérique et sur la manière dont les informations personnelles peuvent être utilisées ou abusées dans le cadre d’enquêtes gouvernementales. Alors que cette affaire continue de se développer, elle met en lumière le besoin urgent de débattre et de redéfinir les limites de la surveillance dans un monde de plus en plus connecté.Source : Forbes Quelles sont les implications éthiques de la décision du juge d’ordonner à YouTube de révéler l’identité des spectateurs d’une vidéo ?La protection de la vie privée devrait-elle être prioritaire sur les enquêtes criminelles, surtout lorsque les données de milliers d’utilisateurs innocents sont en jeu ?Comment les plateformes en ligne devraient-elles équilibrer la coopération avec les autorités et la protection des droits de leurs utilisateurs ?Quelles mesures les utilisateurs peuvent-ils prendre pour protéger leur vie privée en ligne face à de telles demandes gouvernementales ?Quel impact cette décision pourrait-elle avoir sur la confiance des utilisateurs envers les plateformes de médias sociaux et leur volonté de partager des informations personnelles ?